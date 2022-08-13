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Энтузиаст протестировал российский процессор Эльбрус-8С в Cyberpunk 2077, Witcher 3 и GTA 5
Тянет ли российский процессор требовательные игры? Давайте разбираться
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Многие из наших читателей знают о существовании российских процессоров Байкал и Эльбрус. На самом деле есть целый ряд перспективных разработок, но инженеры годами безуспешно бьются с системой, пытаясь выбить хотя бы немного денег. Если посмотреть на опыт США, Южной Кореи и Японии, то можно сделать вывод, что там первыми инвесторами становились частники, а после государство субсидировало те компании, которые демонстрировали наиболее впечатляющие результаты. Что и говорить, если даже сегодня в Америке идёт большая полупроводниковая стройка, которая окажет влияние на рынок не раньше, чем через 3-5 лет.

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В то же время в России разработка и выпуск собственных процессоров так и не стала одной из главных задач государства. После начала спецоперации были пересмотрены некоторые планы, а до этого началась реализация национальной стратегии развития. Предполагается строительство заводов, способных выпускать полупроводники по 14-нм техпроцессу. Сделано это будет к 2030 году, хотя в текущих условиях есть высокая вероятность, что реализовать подобные планы не выйдет, поскольку часть оборудования в РФ просто никто не продаст. Но проблема назрела не сегодня, ведь десятки лет шли разработки, а многие проекты весьма перспективы, вот только российские миллиардеры предпочитали покупать яхты у Лазурного берега, замки в старой Англии и вести неэффективный бизнес в Европе, щедро заливая местных лентяев миллионами долларов. Простой пример доставка Яндекс, которая после года мучений всё же прекратила своё существование во Франции. Тот де Яндекс гонят из Финляндии, Ирландии и других стран, где добровольно отказываются от российских денег. А представьте себе что бы было, если бы все слитые в европейский унитаз инициативы направились на развитие отечественных полупроводников.

Сегодня мы изучим тесты, проведённые на процессоре Эльбрус-8С. Камень начал серийно выпускаться в далёком 2016 году. Он включает 8 ядер по 1.33 ГГц и даже по меркам Intel считается старым. В то же время продвинутая модификация Эльбрус-8СВ так и не вышла в 2020 году, а после и вовсе была отложена из-за отказа TSMC осуществлять поставки в РФ. Как вы понимаете, ожидать от старого камня чудес не приходится, но блогер с канала  Elbrus PC Play решил выжать из системы Эльбрус-801 последние соки. В качестве видеокарты работала Radeon R9 370 на 4 Гб, а игры довольно требовательные.

Обойдёмся без таблицы, ведь результаты понятны и воспринимаются просто. Итак, лучше всего процессор показал себя в DOOM 2016 года, где удалось получить до 40 кадров в секунду, а вот во всех остальных играх положение крайне сложное. В The Witcher 3 и GTA 5 фрамрейт выше 20 кадров в секунду не поднимался, а в Cyberpunk 2077 наблюдались сильные перепады, когда можно было наблюдать от 10 до 20 кадров в секунду. Стоит учесть, что работа операционной системы Windows 10 осуществлялась за счёт метода бинарной трансляции, а в качестве примерного по производительности камня выступил 2-ядерный старичок Е7400.

Как вы понимаете, если взять видеокарту помощнее, то можно было бы увидеть результаты выше, но проблема в самом процессоре. Камень сильно устарел, ведь ему действительно много лет. Первые инженерные образцы вышли в далёком 2014 году. С тех пор разработка велась фактически в стол, а планы постоянно переносились. Нет никаких сомнений, что использовать такую систему для рабочих задач можно, а требовательные игры даются старому процессору Эльбрус-8С с большим трудом. Единственный шанс российской полупроводниковой отрасли (если он есть) состоит в приходе туда крупного бизнеса. Если миллиардеры начнут заносить деньги в высокотехнологичную отрасль, то дела пойдут на лад. Ну а если вместо Англии начнут покупать яхты и дома в ОАЭ, то следующий процессор серии Эльбрус может так никогда и не выйти.

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#тесты #эльбрус-8с #тесты cpu
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