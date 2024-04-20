Многие эксперты ругают производителей процессоров за неспособность шагать в ногу со временем. Фактически, Intel несколько лет вообще ничем не занималась, переименовывая одну и ту же архитектуру с близким к нулевому приросту скоростных показателей. Всё это вызывало разочарование у фанатов, но альтернатив всё равно не было. В какой-то момент вдохновение снизошло на инженеров AMD, и именно после этого стартовала новая эра борьбы за лидерство на рынке процессоров.

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В настоящее время, большая часть рынка всё ещё принадлежит Intel, но AMD выбила из-под прочного основания одной из крупнейших компаний на планете несколько весьма значительных кирпичиков и продолжает медленно наращивать рыночную долю в серверном сегменте. Что до пользовательского рынка, то многие аналитики верят в большой прорыв, который случится этой осенью. Intel обещает революцию со своим техпроцессом 20А, ну а AMD спокойно перейдёт на 3-нм узел. Поговаривают, что скоростные показатели в играх вырастут до 20-30%, ну а кто в итоге победит, можно только догадываться. Всё это интересно, вот только в этом году серии Intel Core исполнится целых 15 лет. Принято считать, что раньше деревья были выше, трава зеленее, а процессоры становились в 2 раза быстрее каждый год. Согласимся, что 20 лет назад прирост скоростных показателей действительно был более значительным, чем сегодня, ну а поскольку споры не утихают, давайте изучим, насколько в реальности процессоры Intel стали быстрее за 14 лет.

Что же, авторы Testing Games взяли старый Intel Core i7-870 и сравнили его в игровых тестах с новеньким Core i7-14700K. Старичок может предложить всего 4 ядра с тактовой частотой 2.93 ГГц, ну а современный камень щеголяет наличием 20 ядер и способен разгоняться до 5.6 ГГц. Первый выпущен по 45-нм узлу, тогда как второй создан с использованием 10-нм технологического процесса. Как видите, между процессорами целая вечность, ведь 14 лет для полупроводникового рынка длятся чрезвычайно долго. За это время смартфоны из бесполезных игрушек превратились в незаменимых помощников, обладающих невероятным функционалом. ИИ находится на расстоянии вытянутой руки, стоит только задать вопрос, ну а впереди много интересного.

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Прежде всего взгляните на таблицу выше, где можно найти точные результаты работы каждого из указанных выше процессоров. В качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 4090, ну а в итоге даже на старом Core i7-870 удаётся запускать актуальные новинки. Теоретически, ведь среднее количество кадров в секунду составляет 56, хотя заметны сильные просадки, что красноречиво свидетельствует о медлительности старого процессора. Жизненный цикл Core i7-870 завершился уже очень давно, но данное сравнение интересно прежде всего для понимания общей прибавки быстродействия за 14 лет. Если сложить все цифры, а после поделить на общее количество игр, то можно заметить, что Core i7-14700K в 3.2 раза быстрее Core i7-870. На первый взгляд такая цифра кажется солидной, вот только в реальности временной период слишком большой, а прирост быстродействия очень маленький.

Что примечательно, с видеокартами дела обстоят намного лучше, ведь двукратный прирост здесь достигается за 6 лет, а за 14 лет NVIDIA могла получить 5-кратный прирост. Фанаты Intel расскажут нам о том, что на самом деле это нормально, но эти ребята забывают, что после активного возвращения на рынок AMD наблюдается стремительное движение вперёд. Что примечательно, синие совершают прорывы в рамках двухгодичного цикла. Для понимания, красные выпускают новую линейку процессоров один раз за два года, ну а именно в это время Intel делает всё возможное, чтобы представить более высокопроизводительные решения. Именно о таком знаковом противостоянии мы писали выше, ведь релиз новых процессоров красных и зелёных состоится этой осенью. Добавим, что большая часть пользователей никогда не покупает такие мощные процессоры, а значит спустя 14 лет увидит не такой значительный прирост быстродействия.

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И всё же, если вы решили собрать новый компьютер, то брать Core i7-14700K не обязательно, поскольку камень действительно дорогой. Для перспективной системы с прицелом на апгрейд самое время присмотреться к Ryzen 5 7600. Камень останется актуален даже спустя несколько лет, а со временем на его место можно будет поставить один из процессоров, которые даже не анонсированы. Стоит Ryzen 5 7600 не совсем дёшево, ну а для фанатов экономии найдётся Intel Core i5-12400F. Этот процессор вышел целых 2 года назад, но для экономной сборки с прицелом на игровые характеристики остаётся отличным выбором. Ну или можно купить Ryzen 5 5600. Процессор AMD не только хорошо справляется с играми, но и идеален для старых компьютеров, где стоят камни прошлых поколений. Например, его можно за пару минут заменить на старый Ryzen 5 1600, получив значительную прибавку в играх. Ну а для тех, что предпочитает экономные, но чрезвычайно быстрые решения, в наличии Ryzen 7 5700X3D. Камень также хорош для апгрейда системных блоков на сокете АМ4, а мощности у процессора хватит для раскрытия потенциала самых быстрых видеокарт.

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Возможно, 3.2-кратный прирост быстродействия за 14 лет немного разочаровывает, но пока альтернатив у нас всё равно нет. В последние 10 лет прогресс на процессорном рынке сильно замедлился. Было время, когда нам обещали 100-ядерные процессоры, работающие в десятки раз быстрее флагманов прошлых лет. Увы, но обещания не сбылись, а Intel и вовсе решила увеличивать количество ядер исключительно в маркетинговых целях. Например, указанный выше Core i7-14700K на бумаге имеет 20 ядер, но только 8 из них реально работают. Остальные 12 нужны для количества, а многочисленные тесты подтверждают наши слова. На самом деле многие оверклокеры и вовсе отключают медленные ядра в BIOS, и это говорит о ценности технологии намного больше, чем любые тесты и мнение экспертов.



