Ryzen 9 9950Х обходит Core i9-14900K более чем на 20%

Ryzen 9 7950Х стал настоящим разочарованием для фанатов AMD. Самый быстрый процессор в линейке оказался медленнее флагмана Intel в многоядерных и одноядерных тестах, а в результате был холодно встречен прессой и потенциальными покупателями. Через несколько месяцев AMD реабилитировалась, выпустив более скоростной Ryzen 9 7950X3D, который до сих пор демонстрирует лучшие показатели в игровых тестах. Что до рабочих задач, то лидером остаётся Core i9-14900K, тогда как в многоядерных сценариях Ryzen 9 7950Х даже не на втором месте. Известно, что уже этой осенью в продажу поступит новая линейка процессоров Ryzen 9000, которая предложит впечатляющий прирост производительности. По данным инсайдеров, по непонятной причине AMD не стала переходить на более современный 3-нм узел, остановившись на 4-нм технологическом процессе. Есть мнение, что Лиза Су руководствовалась экономическими показателями, желая сделать процессоры как можно дешевле. Не исключено, что такое решение приведёт к очередной потере рыночной доли.

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Как бы там ни было, но первые тесты доказывают, что Ryzen 9 9950Х будет даже быстрее, чем предполагалось ранее. Сообщается, что в многоядерных сценариях Cinebench 2024 флагман 16-ядерный процессор умудрился набрать 3000 балов, что делает его самым скоростным из когда-либо протестированных настольных серийных процессоров для домашних компьютеров. Если вспомнить результаты находящихся сегодня в продаже процессоров, то Ryzen 9 9950Х примерно на 37% быстрее с Ryzen 9 7950X и на 35% обходит с Ryzen 9 7900X. Это также значит, что новый флагман AMD окажется значительно быстрее Core i9-14900K, о чём свидетельствуют показатели Ryzen 9 9900X, который на 9% обходит Core i7-14700K. Эксперты полагают, что реальные показатели могут оказаться не такими впечатляющими, но в данном случае более точной информации у нас нет. Похоже, архитектура Zen 5 действительно предложить значительный рывок по сравнению с Zen 4, вот только на этот раз Intel уже не будет выступать в роли догоняющего.

Проблема в том, что этой осенью американская компания выпустит линейку собственных процессоров в рамках нового технологического узла Intel 20А. Есть мнение, что данный узел соответствует 3-нм нормам TSMC, но информации слишком мало. Представители Intel предпочитают считать новый технологический процесс 2-нм, а инсайдеры уверяют, что новые процессоры синих совершат самый большой рывок производительности за последние 15 лет. Ожидается значительный прирост быстродействия в рабочих и игровых сценариях, ну а в данном случае нет ничего удивительного, ведь в настоящее время Intel выпускает процессоры по 10-нм технологическим нормам. Поговаривают, что так называемый Core Ultra 15900K будет до 50% быстрее Core i9-14900K в многоядерных тестах и до 40% в задачах с использованием только одного ядра. Флагман сохранит высокие тактовые частоты, поэтому указанному выше Ryzen 9 9950Х придётся туго. Ну а учитывая преимущество Intel в рамках техпроцесса, то опасения экспертов уже не кажутся надуманными.

Добавим, что инсайдеры утверждают, что Ryzen 9 9950Х получит тактовую частоту на уровне 6 ГГц, ну а больше данных мы получим этим летом. Как обычно в прессу начнут просачиваться более точные характеристики, а все подробности будут известны за месяц до официального релиза. Добавим, что в начале 2025 в продажу поступит Ryzen 9 9950X3D, поэтому даже если Ryzen 9 9950X снова сядет в лужу, в игровых сценариях на пользу ему придёт хорошо себя зарекомендовавшая технология 3D V-Cache.