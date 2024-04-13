Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В сеть слили первые тесты 16-ядерного Ryzen 9 9950Х – 40% прирост по сравнению с прошлым поколением
Ryzen 9 9950Х обходит Core i9-14900K более чем на 20%

реклама

Ryzen 9 7950Х стал настоящим разочарованием для фанатов AMD. Самый быстрый процессор в линейке оказался медленнее флагмана Intel в многоядерных и одноядерных тестах, а в результате был холодно встречен прессой и потенциальными покупателями. Через несколько месяцев AMD реабилитировалась, выпустив более скоростной Ryzen 9 7950X3D, который до сих пор демонстрирует лучшие показатели в игровых тестах. Что до рабочих задач, то лидером остаётся Core i9-14900K, тогда как в многоядерных сценариях Ryzen 9 7950Х даже не на втором месте. Известно, что уже этой осенью в продажу поступит новая линейка процессоров Ryzen 9000, которая предложит впечатляющий прирост производительности. По данным инсайдеров, по непонятной причине AMD не стала переходить на более современный 3-нм узел, остановившись на 4-нм технологическом процессе. Есть мнение, что Лиза Су руководствовалась экономическими показателями, желая сделать процессоры как можно дешевле. Не исключено, что такое решение приведёт к очередной потере рыночной доли. 

реклама

Как бы там ни было, но первые тесты доказывают, что Ryzen 9 9950Х будет даже быстрее, чем предполагалось ранее. Сообщается, что в многоядерных сценариях Cinebench 2024 флагман 16-ядерный процессор умудрился набрать 3000 балов, что делает его самым скоростным из когда-либо протестированных настольных серийных процессоров для домашних компьютеров. Если вспомнить результаты находящихся сегодня в продаже процессоров, то Ryzen 9 9950Х примерно на 37% быстрее с Ryzen 9 7950X и на 35% обходит с Ryzen 9 7900X. Это также значит, что новый флагман AMD окажется значительно быстрее Core i9-14900K, о чём свидетельствуют показатели Ryzen 9 9900X, который на 9% обходит Core i7-14700K. Эксперты полагают, что реальные показатели могут оказаться не такими впечатляющими, но в данном случае более точной информации у нас нет. Похоже, архитектура Zen 5 действительно предложить значительный рывок по сравнению с Zen 4, вот только на этот раз Intel уже не будет выступать в роли догоняющего. 

Проблема в том, что этой осенью американская компания выпустит линейку собственных процессоров в рамках нового технологического узла Intel 20А. Есть мнение, что данный узел соответствует 3-нм нормам TSMC, но информации слишком мало. Представители Intel предпочитают считать новый технологический процесс 2-нм, а инсайдеры уверяют, что новые процессоры синих совершат самый большой рывок производительности за последние 15 лет. Ожидается значительный прирост быстродействия в рабочих и игровых сценариях, ну а в данном случае нет ничего удивительного, ведь в настоящее время Intel выпускает процессоры по 10-нм технологическим нормам. Поговаривают, что так называемый Core Ultra 15900K будет до 50% быстрее Core i9-14900K в многоядерных тестах и до 40% в задачах с использованием только одного ядра. Флагман сохранит высокие тактовые частоты, поэтому указанному выше Ryzen 9 9950Х придётся туго. Ну а учитывая преимущество Intel в рамках техпроцесса, то опасения экспертов уже не кажутся надуманными. 

Добавим, что инсайдеры утверждают, что Ryzen 9 9950Х получит тактовую частоту на уровне 6 ГГц, ну а больше данных мы получим этим летом. Как обычно в прессу начнут просачиваться более точные характеристики, а все подробности будут известны за месяц до официального релиза. Добавим, что в начале 2025 в продажу поступит Ryzen 9 9950X3D, поэтому даже если Ryzen 9 9950X снова сядет в лужу, в игровых сценариях на пользу ему придёт хорошо себя зарекомендовавшая технология 3D V-Cache.  

#процессоры #тесты #ryzen 9 9950х
1
Показать комментарии (1)
Apple работает над новым поколением процессоров M4 с функциями ИИ
Nvidia перенаправляет пользователей, жалующихся на нестабильность в некоторых играх, на форумы Intel
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На российском заводе начали собирать авиадвигатели с помощью очков дополненной реальности
1
Samsung может выпустить обновление One UI 6.1 для более старых телефонов на следующей неделе
3
Разработка неофициального ремастера GTA Vice City на основе GTA IV переходит к завершающему этапу
4
Исследователи обнаружили первый вирус, полностью сгенерированный искусственным интеллектом
+
На заводе "Вымпел" стартовало строительство корабля "Владимир Пялов" для российского флота
+
Большинство поляков выступают против отправки западных войск на Украину
+
AMD выпустила процессоры Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F
3
Цены на SSD и HDD неуклонно растут в связи с широким распространением искусственного интеллекта
1
Российская компания «Геоскан» продемонстрировала первый FPV-квадрокоптер линейки «Пионер»
+
Бывший сотрудник Microsoft выступил с критикой в отношении быстродействия Windows 11
6
"Терминатор" от Уралвагонзавода продемонстрировал усовершенствования на полигоне
+
Илон Маск считает, что колонизация космоса является единственным спасением от грядущего кризиса
4
Ростех передал ВКС России первую в этом году партию многофункциональных истребителей Су-35С
+
Британия откроет на Украине заводы для ремонта своих 105-мм гаубиц L119
7
Китай в прошлом году увеличил затраты на закупку оборудования для выпуска чипов на 29%
+
РЖД показали карту высокоскоростного маршрута Москва — Санкт-Петербург
+
Китайское импортозамещение докатилось до процессоров, используемых в телекоммуникационном оборудовании
1
Драйвер Radeon Vulkan с открытым исходным кодом получил возможность кодирования H.264 и H.265
+
Конкурент Starlink, компания Astranis, представила новый спутник со скоростью интернета 50 Гбит/с
+
В сеть попали изображения материнской платы ASUS ROG Maximus XIII со слотами памяти SODIMM
+

Популярные статьи

Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
13
На Xbox series можно пройти Bloodborne и другие эксклюзивы PlayStation
9
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
213
На фоне роста напряженности с Китаем Япония представила модернизированный авианосец "Кага"
18
Redmi и Realme с интервалом в сутки анонсировали свои «народные» субфлагманы
2
Обзор игры Starship Troopers – все на борьбу с космическими жуками
+
Краткий обзор трех посредственных фильмов ужасов, вышедших в 2023 году
1
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
41
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
145
Кимберлитовые вулканы, извергающие алмазы, могут вернуться к жизни в любой момент, считают петрологи
3

Сейчас обсуждают

Легенда
15:10
Я живу там где по кайфу, ты главное подойди на Энгельса 22, И ты очень быстро поперхнешься шилом
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Фартовый
15:09
А чтто там в 22? Ты не мущина живёшь?
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Дмитрий Малинин
15:09
Ценой! За цену 4090 можно взять две 7900 хтх!
Западные СМИ встревожены падением рейтинга Зеленского в обществе
Легенда
15:09
Ну ладно подходи на Энгельса 22. Или опять как не мужчина сольёшься?
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Фартовый
15:08
зачем мне 25, мне твой нужен, хочу посмотреть как ты не мущина живешь
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
RandomXP
15:08
Да там всем властным хмырям приходится такую пургу гнать, иначе их снимут с должностей, причем могут еще показательно посадить или занесчастнозаслучайничать.
Канцлер Германии фантазирует: переговоры с Путиным могут быть только после вывода ВС РФ с Украины
Легенда
15:08
Ну подходи на двадцать пятый. Или не мужчина?
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Димон
15:08
Разбираем пикчи))) 1. Нейросеть. 2. Реальное фото.
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Фартовый
15:08
в Апшеронск на Энгельса только дом 25, ты не мущина
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Легенда
15:07
Ну приезжай в Апшеронск на Энгельса, я тебя там встречу. Хотя куда ты там приедешь, ты же просто интернетная мразь, ты никуда не приедешь, в тебе Душка не хватит
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем