В прошлой статье я рассказал как разогнал 4 модуля ОЗУ DDR5 на платформе Socket AM5 со штатных 3600 до 5200 МГц. Тайминги при частоте 5200 МГц составили 42-42-42-84-126-1063-CR1 при 1,25 В.

Латентность при таких настройках составила 90,1 нс, а скорость копирования - 60 816 МБ/c.

Конфигурация компьютера:

Процессор: AMD Ryzen 9 7950X

Система охлаждения процессора: Noctua NH-D15 с одним вентилятором Noctua NF-A15 HS-PWM (1500 rpm)

Термопаста: Noctua NT-H2

Оперативная память: G.Skill RIPJAWS S5 F5-5600J4040D48GX2-RS5K 96 ГБ, DDR5, 48 ГБx2 шт., 5600 МГц 2x48 ГБ (F5-5600J4040D48GX2-RS5K) на чипах SpecTek, всего 4 небинарных модуля DDR5-5600 по 48 ГБ каждый, суммарный объём памяти - 192 ГБ.

Материнская плата: MSI B650M Mortar Wi-Fi

Твердотельный накопитель SSD NVME Samsung 980 Pro 2 TБ

Блок питания: Seasonic TX-850

Операционная система: Windows 10 Pro 22H2

Версия BIOS материнской платы: 7D76vAB4 beta от 2024-01-24 AGESA ComboPI 1.1.0.2a.

*Максимальная температура процессора ограничена в BIOS на 75 C, а мощность на 120W/162W.

Максимальные обороты вентилятора процессорного кулера ограничены до 1085 об/мин.

Это сделано для уменьшения шума, так как компьютер работает в спальне.

Я не захотел останавливаться на достигнутом и в очередные выходные решил продолжить разгон.

Для этого я изучил несколько материалов по разгону оперативной памяти DDR5.

Воспользовавшись полученными знаниями, я начал тесты с рекомендованных в материалах значений вторичных таймингов tWR=48, tREFI=65535, tRTP=12, tFAW=32 и попытался также увеличить частоту с 5200 МГц до 5400 и даже до 5600.

Для справки: tREFI - это единственный тайминг, который нужно увеличивать для увеличения производительности, а 65535 его максимальное значение. Все остальные тайминги для увеличения производительности надо уменьшать.

Но на частоте 5400 система не проходила тест LinX 0.7.0, а на 5600 не запускалась вообще даже с увеличенными первичными таймингами.

Красным шрифтом в таблице отмечены значения таймингов, которые как потом оказалось нестабильны.

В тесте №35 после прохождения 5-ти тестов LinX я решил что стабильность достигнута. Латентность в этом тесте составила 77,4 нс. Неплохо, подумал я, и на следующих выходных решил увеличить тайминг tREFI до максимума в 65535, так как при этом значении tREFI задержки минимальны.

Но как выяснилось в тестах 42 и 43 значение тайминга tREFI более 40000 - для моей памяти не обеспечивает стабильность. Более того, по результатам тестов с 36 по 63 конечным рабочим значением tREFI для моей памяти на частоте 5200 МГц оказалось 12288.

Да и другие вторичные тайминги пришлось увеличить по сравнению со значениями, указанными в статьях как стабильные практически для любых модулей DDR5.

Ниже скриншот из теста 54 в котором, я думал, что получил стабильность, но как оказалось в тестах 82 и 83 - это было не так. Вторичные тайминги в итоге пришлось увеличить.

Как выяснилось позже - система оказалась нестабильна с ужатыми вторичными таймингами .

Тут я попытался увеличить напряжение на памяти до 1.35 В, но это не помогло

После тестов №84 и №85 я принял решение ослабить вторичные тайминги tWR c 48 до 84, tRFC2 c 50 до 586, tRFCSB c 50 до 506, tRTP c 12 до 20 и tFAW с 32 до 35. Это в итоге вернуло стабильность.

Тест № 89, в котором я ужал первичные тайминги до 36-36-36-56-92, завершился успешно. Но на следующий день тест №93 при тех же таймингах уже не прошёл. После этого я увеличил эти тайминги на единицу и следующий тест №94 прошёл успешно.

На этом я решил остановиться.

В итоге, потратив суммарно 24 часа на разгон оперативной памяти, я добился стабильной работы 192 ГБ ОЗУ на частоте 5200 МГЦ при таймингах 38-37-37-57-93-1088 и напряжении 1,25 В.

Два часа в TestMem5 с профилем Extreme1@anta777 - подтверждают стабильность настроек.

192 ГБ ОЗУ на частоте 5200 МГЦ при таймингах 38-37-37-57-93-1088 и напряжении 1,25 В.

Задержки и скорости ОЗУ стали лучше, чем были до тюнинга таймингов.

Стабильность работы компьютера дополнительно подтверждается тем, что компьютер уже 13 дней, с момента окончания разгона, работает под нагрузкой в круглосуточном режиме без зависаний и ошибок.

Uptime 140 часов

Показатели температуры, напряжения и другие показатели системы можно увидеть на скриншоте ниже:

Выводы:

1. Разгон ОЗУ - это долго. Каждая перезагрузка после смены настроек ОЗУ в BIOS занимает около двух минут. Тесты стабильности: LinX - до 22 минут, TestMem5 - до 2 часов.

2. Для проверки стабильности разгона ОЗУ нужно обязательно запускать LinX не менее чем на 10 тестов подряд. У меня часто проходили нормально 3-5 тестов подряд, но последующие тесты при тех же настройках могли не пройти. При этом последующая после LinX проверка с помощью TestMem5 также обязательна (чем дольше, тем лучше). Для себя я определил, что 2 часа выполнения TestMem5 без ошибок - достаточно.

3. Даже память на чипах SpecTek можно немного разогнать и получить небольшую прибавку производительности.