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[Zero]
Процессор AMD Ryzen 9800X3D будет иметь базовую частоту 4,7 ГГц и TDP 120 Вт
Новую порцию данных о чипе раскрыл китайский вендор MaxSun

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, китайский производитель материнских плат Maxsun раскрыл дополнительную информацию о будущем игровом процессоре AMD Ryzen 7 9800X3D и некоторых других моделях CPU. Информация о них появилась на сайте компании. Возможно, это непреднамеренная утечка, а возможно – согласованная с AMD для подогрева интереса к будущему продукту.

Если верить данным Maxsun, AMD Ryzen 7 9800X3D может похвастаться базовой частотой 4.7 ГГц (до 5.2 ГГц в турборежиме), а также 120-ваттным показателем TDP. Процессор оснащается 32 мегабайтами базовой кэш-памяти и еще 64 мегабайтами дополнительного 3D кэша. Примечательно, что информации о других CPU AMD 9000X3D на официальном сайте Maxsun пока нет. Это может означать, что восьмиядерная модель дебютирует первой, а другие подтянутся позднее. Эксперты не исключают и возможности одновременного анонса нескольких процессоров с дополнительным 3D-кэшем, но вероятность такого развития событий оценивается как довольно низкая. Дело в том, что специалистам AMD может понадобиться больше времени на доработу 12-ядерной и 16-ядерной модели – в прошлом поколении у таких CPU доступ к 3D-кэшу имел лишь один из чиплетов с ядрами. В текущем же, согласно сведениям инсайдеров, дополнительную память получат оба чиплета.

#amd #ryzen #9800x3d
Источник: videocardz.com
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