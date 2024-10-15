Это может понравиться любителям классического дизайна.

Некоторые пользователи не слишком высоко оценивают современные веяния в оформлении пользовательского интерфейса Windows 11 с его закруглёнными углами и прозрачными элементами, с теплотой вспоминая дизайн Windows XP и даже более старых версий, а один из энтузиастов перешёл от слов к делу и вернул внешний вид Windows 11 в девяностые года прошлого века, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

На платформе Reddit был опубликован скриншот, наглядно демонстрирующий, как выглядит пользовательский интерфейс Windows 11 в стиле Windows 95 или Windows 98 – для этого автор проекта использовал целый ряд инструментов, в том числе Windows Blinds от Stardock, Winaero Tweaker и Retrobar. Для сторонних приложений, таких как Steam, Telegram и Discord, энтузиаст применил скины в стиле ретро.

Источник фото: Reddit

После всех манипуляций Windows 11 действительно способен радовать глаз ценителей классического дизайна из девяностых, навевая тёплые воспоминания о прошлом, но возможность полноценной работы в таком окружении выглядит крайней сомнительной, хотя для развлекательных целей данный эксперимент вполне подходит.