Свою помощь Киеву предложили Венгрия, Молдавия, Румыния, Словакия и Польша.

Пять европейских государств должны помочь справиться с энергетическим кризисом на Украинуе Так «Укрэнерго» запросил у пяти приграничных стран поставки электричества для компенсации собственной нехватки электроэнергии возникшей в канун холодов.

Так в ТГ-канале организации указано, что согласившимися помочь Киеву стали Венгрия, Молдавия, Румыния, Словакия и Польша. Всего пять соседских стран должны поставить своей соседке порядка 50 00 МВт в час на сутки.









Дополнительно топ-менеджеры «Укрэнерго» выступили с обращением к собственным клиентам, где попросили граждан Украины отказаться от совместного использования мощных энергопотребителей. И уже как указывает ИА ТАСС, с минувшей весны украинское государство лишилось работоспособных Каневской, Змиевской, Днепрогэс и Трипольская ТЭС. Так же 26 августа сильные повреждения были нанесены Киевской ГЭС.