ВС РФ проводят зачистку окрестностей посёлка, для ликвидации отставших групп ВСУ.

В приграничном районе Курской области российские военные не прекращают активную наступательную операцию, методично вытесняя украинские силы из захваченных ими территорий.

В Глушковском районе источники сообщают, что бойцы Вооруженных сил Украины отступили из посёлка Новый Путь и заняли заранее подготовленные позиции рядом с железнодорожными путями на юг от села. На сегодняшний день в данном районе продолжаются работы по зачистке местности от отставших групп ВСУ.

В Кореневском районе бронированные группы Вооруженных Сил России сумели продвинуться в сторону Викторовки, углубившись на несколько километров в контролируемую украинскими войсками территорию. Однако, непосредственно в самом селе активные боевые действия пока не начались. Украинские силы продолжают держать позиции на подступах к населенному пункту.

В зонах Любимовки и Нижнего Клина украинские части находятся в непростой ситуации, поскольку единственный оставшийся путь для отступления представляет собой довольно узкий коридор восточнее Толстого Луга. Понимая безвыходность обстоятельств, бойцы зачастую складывают оружие и сдаются в плен.

Помимо этого, российская авиация и артиллерийские подразделения Вооруженных Сил России не прекращают проводить удары по выявленным скоплениям живой силы и бронированной техники украинской армии как на оккупированных территориях Курской области, так и в соседней Сумской области.