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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-главком ВСУ Залужный допустил сдачу части территорий Украины в пользу России ради установления мира
Вот так бы сразу — глядишь, только Крымом бы и отделалась Украина. Теперь же расклад совсем иной.

Украина, вернее, киевское политическое руководство, находится в заложниках собственных заведомо ложных, ошибочных и откровенно недалёких «нарративов». Бесконечные россказни про «победу» и возвращение «границ 1991 года» — всё это всем уже откровенно набило оскомину, поскольку совершенно очевидно, что данные планы ни при каких раскладах и условиях нереализуемы: даже если НАТО решит покончить с собой и вступит в текущий конфликт на стороне Украины.

Таким образом, если Киев когда-нибудь захочет мира, и речь идёт о реальном, устойчивом мире, а не перемирии, то есть, нужно будет полностью выполнить условия России, то Киеву необходимо признать сложившуюся действительность и смириться с уходом Крыма в 2014 году, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в 2022 году, а также, вероятно, и других территорий в будущем, на международном уровне, и никогда больше о них не вспоминать.

Понятно, что сейчас и для киевского политического руководства, и пока ещё для широкой украинской общественности это слишком горькая и крупная пилюля, чтобы её можно было проглотить, но реальность такова, что «болезнь» прогрессирует, и чтобы остановить её распространение, придётся принять пусть и бесконечно горькое, но всё же единственно действенное лекарство. По всей видимости, потихоньку украинцев к этому готовят. В частности, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, ныне занимающий должность посла Украины в Великобритании, допустил, что Киеву придётся уступить часть территорий, чтобы завершить текущий кризис.

Как отметил Залужный, для Украины сейчас гарантии безопасности гораздо важнее, чем территории. По мнению Залужного, уступить земли можно с расчётом на то, что когда-нибудь в будущем (которое, естественно, не наступит, но об этом говорить не принято) их можно будет вернуть обратно через политико-дипломатические механизмы.

«Я не упомянул территории. Если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего сада, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придется решать его», — заявил Залужный.

Необходимо понимать одну простую вещь, о которой Москва предупреждала Киев с самого начала кризиса: чем дольше Украина «тянет» с мирным урегулированием на российских условиях (а других не будет, потому что они не устраивают Россию), тем более жёсткими будут становиться эти условия в дальнейшем. Напоминаем, что Украина могла отделаться только Крымом, в который и так десятилетиями не вкладывала ни копейки, приняв все условия Минских соглашений. Но на пустом месте родившаяся гордыня киевских функционеров и слушающих их масс никак не была готова смириться с реальностью, продолжая мечтать о журавле в небе. Результат — то, что мы имеем сейчас. И винить в этом хоть кого-то кроме себя Киеву вот совершенно не стоит.

#россия #украина #политика #боевые действия
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