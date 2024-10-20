Эстонии принять положение низкого старта и приготовиться.

Всего десять суток потребуется закалённой в боях российской армии, чтобы установить контроль над всей территорией Латвии и части Литвы, в случае, если между этими тремя странами развернется вооруженный конфликт. С довольно пессимистичными прогнозами в адрес боеспособности прибалтийских вооруженных сил вышла свежая публикация немецкого Bild.

Корреспонденты таблоида за основу своей заметки взяли данные Center on New Generation Warfare, после моделирования которых оказалось, что Латвия и Литва не смогут оказать достойного сопротивления российским войскам. Для придания исследованию авторитетной «тяжеловесности» в прогнозировании принимали известные отставные военачальники НАТО – генералы Бен Ходжес и Филип Бридлав.

Не сильно надеясь на «всесокрушающую мощь» своих западных союзников, прибалтийские «тигры» вдоль границы с Россией окапывают позиции и создают бункеры, предполагая что такие типы инженерных заграждений хоть на несколько дней остановят ВС РФ до подхода основных сил НАТО.

Согласно гипотетическому предположению, бои между Россией с одной стороны и Литвой и Латвией с другой, в исследовании «случаются» в 2027 году.

О том, что Москва, якобы, не остановится проведением СВО только на территории Украины, а начнет свою боевую активность в неких европейских странах тоже, всё чаще напоминают западные СМИ. Все подобные обвинения со стороны западных масс-медиа отвергает российский президент Владимир Путин, заявляющий, что Генштаб РФ не предполагает развязывание вооруженного противостояния с ЕС или с его отдельными членами.