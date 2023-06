За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Сейчас видеоигры очень распространены в мире, и многие люди слишком сильно увлечены ими. Будь то компьютерные игры, такие как RoadRash, Aladdin, Need for Speed, или мобильные игры, такие как Angry Birds, Candy Crush, PUBG, Call of Duty, многие из нас, играли в то или иное время или видели, как другие играют.

Вы, должно быть, также слышали такие новости, как переигравшие в GTA совершали преступления уже в реальном мире или ребенок покончил жизнь самоубийством из-за того, что родители забрали телефон или приставку.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Исследование американского профессора Эрика Херста представило еще несколько шокирующих фактов, согласно которым еще в 2015 году четверть людей в возрасте около 20 лет в Америке не работали, а сейчас это число увеличилось еще больше. Так что же делают эти люди?

Эрик Херст говорит, что молодые люди каждый день проводят много времени играя в видеоигры. По его словам, у таких людей шансов получить какую-либо работу в будущем очень мало, потому что в том возрасте, в котором они должны освоить полезные навыки, они проводят все свое время в видеоиграх.

реклама

По словам профессора Херста, также более вероятно, что эти люди в будущем окажутся на иждивении своих родителей или родственников, не закончат школу или не поступят в колледж. В то же время из-за отсутствия профессиональных навыков такие люди могут не устроиться на работу. Неподготовленность такого большого количества людей не может не сказаться и на экономике.

Популярность компьютерных игр возросла настолько, что превратилась в стомиллиардную индустрию. Около двух миллиардов человек регулярно играют на компьютерах, мобильных телефонах или консолях Play Station.

Еще один эксперт Кэтрин Исбистер — профессор кафедры вычислительных медиа Калифорнийского университета в Беркли.

реклама

Она говорит, что за последние десять лет в мире компьютерных игр произошло огромное развитие. Игры стали привлекательнее, чем когда-либо. При этом они вызывают у игроков разные эмоции и настолько гипнотизируют, что люди могут теряться в этих играх часами.

«Grand Theft Auto — игра, которая вызывает много критики. Он включает в себя крайнее насилие и побуждает людей идти на асоциальные поступки. Думаю, они создают такой контент, чтобы привлечь внимание».

Кэтрин Исбистер продолжает: «Люди, которые играют в эту игру, проходят через множество эмоций, счастья, гнева, печали и вины. Это целый мир эмоций, в котором люди могут потеряться, и это полностью отличается от опыта чтения книги или просмотра фильма».

Существует также распространенное мнение об играх, что они делают игроков одинокими. Но Кэтрин Исбистер не согласна.

реклама

Она говорит: «Одна из замечательных особенностей игр заключается в том, что вы можете играть с другими людьми. Вы принимаете решения вместе с ними. Это как футбол или любой другой вид спорта где вы можете общаться с другими игроками. Это то, что делает видеоигры популярными и привлекательными, но хорошо ли это?»

Известный психолог Филип Зимбардо рассказывает, что когда он преподавал в Стэнфордском университете, его сын Адам так увлекся компьютерными играми, что играл в них всю ночь. У него даже появились враги потому, что он стал более искусным в игре, чем другие дети.

Филипп говорит, что его сын настолько увлекся игрой, что не мог заниматься какой-либо другой работой или учебой, что также сказывалось на его психическом здоровье.

Только увидев это, профессор Зимбардо решил исследовать психические и социальные последствия игр, и пришел к выводу, что это оказывает негативное влияние на жизнь и будущее многих людей.

«Игры блокируют другие виды деятельности. Вы ничего не делаете. Вы не занимаетесь спортом, не садитесь за стол с семьей, не смотрите новости, не читаете, вы просто играете в видеоигры."

«Игры становятся стилем жизни. Всегда хочется чего-то нового и захватывающего. Начинаешь принимать решения, не думая о будущем. Это может сработать в детстве, но может не сработать после взросления. И видеоигры толкают людей в этом направлении. Они не могут подготовить вас к тому, чтобы стать хорошим гражданином, отцом или мужем. Эти игры не подготовят вас к тому, чтобы иметь дело с повседневной социальной реальностью».

Существует общее мнение, что в игры играют в основном мальчики. Но девушкам это тоже очень интересно.

Филип Зимбардо написал книгу под названием «Мужчины разъединены». Он говорит, что проблема некоторых молодых людей заключается не в привлекательности игр, а в том, что им приходится иметь дело с социальной реальностью.

Филип Зимбардо говорит: «Видеоигры становятся все более и более привлекательными для молодых мужчин. Это означает, что они претерпевают изменения. Женщины преуспевают в сфере образования, и мужчины не могут с ними конкурировать».

По словам Зимбардо, из-за необразованности этой молодежи будет трудно найти работу. В такой ситуации вместо того, чтобы иметь дело с социальной реальностью, они предпочитают затеряться в мире видеоигр.

Он говорит: «Это огромная проблема. Мы видим, что эта проблема обостряется в Японии, Корее, Польше, Америке, Австралии и Великобритании. В будущем это обойдется обществу очень дорого».

Профессор Жоран Попович с детства играл в аркадные игры, но сейчас он профессор Центра игровых наук Вашингтонского университета. Здесь не просто играют в игры, а учат пользоваться игровыми приемами.

Девять лет назад он создал социальную игру под названием «Сложи это».

Он объясняет: «На самом деле одна из самых занимательных загадок в мире — это то, что белки делают в нашем организме? «Сложи это» — игра, разработанная для того, чтобы понять эту загадку».

Функция белков зависит от их трехмерной формы, а возможности трехмерной формы неисчислимы. Понять, какой из всех этих размеров является лучшим, — сложная задача даже для суперкомпьютеров. Жоран Попович попытался решить эту головоломку с помощью игры Fold It.

Попович говорит: "Это похоже на игру Tetris, но в 3D-форме и в несколько раз сложнее, чем Tetris. Это похоже на парящую в воздухе головоломку. В ней много частей, которые вы можете крутить и перемещать".

Теперь команда Жорана Поповича создала новую игру под названием «Мозаика», которая помогает понять функции мозга.

Попович говорит, что сотни людей помогают ему в этом исследовании с помощью игр. На самом деле это обычные люди вроде юристов, электриков, секретарей, не имеющие никакого отношения к науке.

Но помогут ли эти исследования обеспечить занятость людей?

"Это может стать возможным в ближайшем будущем, — говорит Жоран Попович. — В ближайшие годы может открыться несколько нейробиологических онлайн-лабораторий. Его команда также разрабатывает игры для школьников, чтобы повысить их интерес к науке".

По словам профессора Поповича, игры можно использовать для социального благополучия и расширения знаний. Но Fold It и Mosaic — это лишь несколько примеров, которые на самом деле являются не столько игрой, сколько наукой.

Справедливо ли рассматривать видеоигры как поверхностное хобби?

Том Брок, профессор социологии Манчестерского столичного университета, Великобритания, так не считает. Том также является экспертом по играм. Говорят, что многие полезные навыки можно получить и в играх.

«Если вы посмотрите на YouTube как играют опытные игроки и как двигаются их руки, вы увидите, что они могут совершать более 800 движений в минуту, что является удивительным умением. Это похоже на игру на пианино».

И занятия на фортепиано, и игры проходят в закрытых помещениях. И то, и другое — уединенные занятия, и оба требуют мастерства, но уважение, которое получает игра на фортепиано, не относится к игровым навыкам. Но постепенно это меняется. Соревновательные игры находятся на подъеме, и для них появилось новое имя — киберспорт. Сейчас по всему миру проводятся игровые чемпионаты, призовые в которых достигают миллионов долларов. Есть даже требование, чтобы киберспорт включили в Олимпийские игры.

Том Брок считает, что «в настоящее время регулярно проводятся новые исследования, показывающие, что игры развивают у людей координацию, устойчивость, креативность и лидерские качества, потому что люди играют в игры и решают внутриигровые задачи вместе».

Итак, теперь вернемся к нашему главному вопросу: являются ли видеоигры пустой тратой времени?

Хотя четыре эксперта выразили обеспокоенность тем, что игры уводят людей от социальной реальности, могут сделать их одинокими и неуспешными, они также заявили, что наряду с учебой необходимы и развлечения. Качества игры также могут быть использованы для вклада в общество. И, как говорит Том Брок, повседневная работа и видеоигры могут учиться друг у друга.

Том Брок предлагает: «Это не должно быть вопросом морального беспокойства. Скорее, мы должны подумать, можно ли сделать обычную работу интересной, как игра? Это нельзя рассматривать ни в хорошем, ни в плохом, ни в черно-белом».