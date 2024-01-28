Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся

В этой статье вы познакомитесь с танком Т32, который был разработан на основе танка М26 «Першинг», но с усиленным бронированием и мощным двигателем.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Танк Т32, один из самых узнаваемых символов американской военной мощи времен Второй мировой войны, был создан на основе танка М26 и оснащен броней и двигателем от танка T29, делая его неуязвимым для немецких танков “Тигр” и “Королевский тигр”. К сожалению, окончание войны и появление новых технологий помешали массовому производству этой модели, и Т32 остался только в виде опытного образца. Его история оставила неизгладимый след в истории развития военной техники.

реклама



В данной статье мы исследуем историю создания, особенности конструкции и результаты тестирования танка Т32, а также факторы, помешавшие его массовому производству. Кроме того, мы проанализируем его влияние на современную культуру, в том числе на видеоигры и кинематограф.

Основные характеристики

Танк Т32 стал результатом эволюции М26. Его масса и броня стали значительно больше. Боевой вес танка составил 54,5 тонн, а толщина лобовой брони корпуса достигла 127мм. Башня этого танка обладала уникальной формой, похожей на “летающую тарелку”. Она защищалась 298мм броней на орудии. Основное оружие танка - пушка Т15Е2 90мм калибра с 54 патронами. Также танк был оснащен 3 пулеметами - двумя 7.62 мм М1919А4 и 1 12,7 мм М2НВ. Танк использовал двигатель, аналогичный двигателю Т29 с мощностью 770 лошадей. Благодаря ему танк мог разгоняться до 35 километров в час и проехать на одном заряде до 160 километров. А подвеска была торсионной с 10 опорными катками.

реклама



Танк Т-32 имел ряд преимуществ, таких как надежная защита и высокая пробивная способность, однако он имел и ряд недостатков, таких как низкая маневренность, медленная скорострельность и проблемы с двигателем. Его мощное вооружение было эффективно против немецких тяжелых танков, но было менее эффективным против более современных советских орудий. Башня была хорошо защищена, но имела ограниченный сектор огня и медленное вращение. Подвеска обеспечивала хорошую проходимость, но не справлялась с неровной местностью.

Испытания и эксплуатация

Танк Т32 был создан в двух экземплярах и прошел успешные испытания на полигоне Абердин с 1946 по 1947 годы. Испытания показали отличную защиту от противотанковых снарядов, но выявили и некоторые недостатки. Танк имел большой вес и размеры, что затрудняло его транспортировку и маневры. Отмечались проблемы с низкой скорострельностью, точностью огня и надежностью двигателя и трансмиссии. Из-за этих проблем танк Т32 не был принят на вооружение армии США и не участвовал в боевых действиях. Однако опыт, полученный при разработке Т32, лег в основу создания более совершенных тяжелых танков, таких как М103 и Т57.

Танк Т32 в массовой культуре

реклама



Танк Т-32 оставил свой след в массовой культуре, особенно в мире видеоигр. Он стал узнаваемым персонажем в таких популярных онлайн играх, как World of Tanks и World of Tanks Blitz. Там он представлен как тяжёлый танк восьмого уровня в американской ветке развития. Т-32 знаменит в этих играх своей непробиваемой башней, которая обеспечивает ему высокую прочность, однако его орудие довольно слабое, а мобильность ограничена. В игре World of Tanks также существует премиум версия танка Т-32 — Т-832. Она была создана в сотрудничестве с кинофраншизой “Терминатор-2”. Данный танк имеет аналогичные характеристики, однако отличается внешним видом, который имитирует боевые повреждения.

Кроме того, в игре “War Thunder” представлен танк Т32 как тяжелый танк пятого ранга в американской ветке. У него более реалистичная физическая модель и баллистика. Можно выбирать разные типы снарядов для его орудия. Однако, у Т32 проблема с пробивной способностью орудия по сравнению с более современными танками других наций.

Вывод

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Танк Т32, являясь уникальным образцом американской военной техники, не принимал участия в боевых действиях, однако послужил важным источником опыта для создания более современных машин. Его уникальная броня делала его практически неуязвимым для большей части видов оружия того времени, однако у него были проблемы с маневренностью, скорострельностью и пробивной силой собственного орудия. Хотя танк Т32 и не был принят в вооруженных силах США, он вдохновил любителей военной техники и игроков, завоевав своё достойное место в массовой культуре.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

танк бронетехника вторая мировая война военнаятехника боевые машины история военной техники американская техника т32 танковое сражение танковые музеи
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
12
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
34
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
18 января 2024 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Тяжелый дрон-напарник С-70 "Охотник", способный выполнять команды Су-57, поступит в серию в 2024
12
NI: "АПЛ Борей невозможно найти и трудно забыть, если Кремль отдаст приказ о запуске сотни ракет"
4
Покинувшие рынок РФ производители электроники столкнулись с серьёзным падением прибыли в 2023 году
7
Полтора десятка американских компаний готовы вложить в экономику Вьетнама $8 млрд
2
Майнеры находят альтернативные вариант заработка на своих видеокартах
6
MSI дарит новую "Like a Dragon" покупателям материнских плат серии Z790
+
В России представили дрон для военных – "Ловкий", созданный по летающей схеме конвертоплана
3
Google представила смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro в новом мятном цвете
1
Крупные майнинговые компании активно распродают биткоины в ожидании халвинга
1
Серийная сборка и производство боевого БПЛА С-70 "Охотник" начнется во второй половине 2024 года
1
На Всемирной оборонной выставке Россия представит новейший БПЛА СКАТ 350 М
1
В Свердловской области построят завод технического кремния для микроэлектроники
1
На российский электромобиль «Атом» оформлено уже 105 000 предзаказов
8
Ученые научились перерабатывать токсичные отходы от производства алюминия в "зеленую" сталь
2
В дисциплину «спортивного программирования» в России забыли включить само программирование
5
Ubisoft опубликовала план пострелизной поддержки "Skull and Bones"
+
Согласно исследованиям, Fairphone 5 полностью разряжается после двух часов использования камеры
+
Ученые НАСА выяснили причину выбросов метана на Марсе
3
Nintendo может запустить собственный мультимедийный стриминговый сервис
+
Tesla планирует выпустить доступный электромобиль Redwood стоимостью $25 000
1

Популярные статьи

Как собрать в 2024 году мощный игровой ПК без переплаты, которого хватит для игр еще на пять лет
12
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Январь)
51
"Феррари": драма и совсем не про машины (субъективный обзор нового фильма)
+
12 тыс. км и 500 кт: что известно о ракетном комплексе РС-24 "Ярс" - преемнике знаменитого Тополя-М
1
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
25
Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
107
Ученые нашли доказательство существования темной материи
4
Обзор игры Spec Ops The Line - Линия специальных операций
2
В Техасе Белый дом и республиканцы устроили борьбу за голоса на будущих выборах президента США
+
Евросоюз пытается тайно защитить свои чувствительные технологии от России и Китая
2

Сейчас обсуждают

REY_B_
04:57
Хватит звездеть про обзорность! Даже Пантера была слепая! Точнее близорукая, т.к. оптика командира была рассчитана на дальние дистанции. А в ближних, будь любезен вылезать смотреть в люк. У Т-34 кома...
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
Дмитрий Зяблов
04:56
В хроме не могу сосчитать сколько вкладок открыто, + второй браузер висит в процессах, музыка включена, телега, торсерв, всякое в трее.Что я делаю не так?
16 ГБ оперативной памяти и процессоры Ryzen 8000 - минимум который потребуется для ПК будущего
Аркадий Еремеев
04:50
Ох, как же у тебя все так выгодно получилось, вах вах вах!!
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super уже продается в магазинах РФ
Nacvark
04:34
Факт такой, что все государства рано или поздно разваливаются, особенно это касается империй и Первая мировая тому пример. США империей не назвать, это по сути объединение штатов с широкой автономией,...
Байден готов ужесточить миграционную политику и даже закрыть границу с Мексикой
Владимир Савин
04:34
Из-за активности промышленной зоны "Верхняя Салда" в Нижнем Тагиле , автомобилисты стоят более 1 часа в ожидании открытия шлагбаума , давно бы уже автомобильный мост построили , а то Рудник 3 Интер, п...
На Урале завершилось строительство ЖД инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина»
Workshop
03:54
Что ж. Получить великолепную видяху стало немного дешевле.
Грузовой "Запорожец" – нереализованные амбиции советского автопрома
Митюнин Сергей
03:52
Земля круглая, вращается вокруг солнца.Природа не рукотворна.Нет никаких высших сил,контролирующих облаками.ветром.погодой.временами года.
Новый драйвер AMD предлагает повышение кадров во всех компьютерных играх
E. S.
03:46
О нет!!! Какие еще малые ядра??? Один дурак сделал, другие повторяют...
AMD раскрыла тактовые частоты «малых» ядер Zen 4C в процессорах Ryzen
E. S.
03:44
О чем ты? Он и Киев с Харьковым не защитит...
Тяжелый дрон-напарник С-70 "Охотник", способный выполнять команды Су-57, поступит в серию в 2024
Эдуард Захаров
03:41
Пора кружки возобновить юный техник авиомоделирования и подобные, как говориться с детства кадры для страны готовить.
Tesla планирует выпустить доступный электромобиль Redwood стоимостью $25 000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем