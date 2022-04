Компания ECS анонсировала компактный и энергоэффективный мини-ПК — LIVA One A300. Новинка многофункциональная и будет поддерживать процессорный сокет AM4. Мини-ПК будет иметь двухканальную оперативную память DDR4 объемом до 64 ГБ. LIVA One A300 получит высокоскоростное беспроводное соединение с технологией 802.11ax. В новинке будут следующие разъемы: 2 порта USB 3.2 Gen 2x1 Type C, 2 порта 3.2 Gen 1x1, 2 порта 3,5 мм под наушники и микрофон, VGA, DisplayPort и HDMI порт с поддержкой разрешения до 4K.

Новинка со встроенным чипсетом AMD будет работать с процессорами Ryzen и Athlon. Интерфейс M.2 PCIe 2280 и SATA, позволит пользователям при желании модернизировать систему. Оперативная память DDR4 объемом до 64 ГБ поможет повысить общую производительность мини-ПК.





Беспроводная технология 802.11ax внутри LIVA One A300, обеспечит скорость до 10 Гбит/с. Будет также доступен проводной сетевой интерфейс 2,5 Gigabit LAN и Bluetooth 5.0, которые помогут пользователям работать в Интернете без задержек.

Цену и дату выхода на рынок мини-ПК LIVA One A300 компания ECS пока не объявила.