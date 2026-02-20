Смартфоны будут практически идентичны моделям линейки Redmi Turbo 5 для китайского рынка

Ни для кого не является секретом, что Poco готовит к выходу очередную линейку смартфонов серии Poco X. Модели Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max появлялись в многочисленных утечках в последние несколько недель, и теперь один из инсайдеров раскрыл полные технические характеристики обоих устройств. Стоит отметить, что оба телефона являются переименованными и немного измененными вариантами Redmi Turbo 5 и Redmi Turbo 5 Max.

Старшая модель Poco X8 Pro Max получит 6,83-дюймовый OLED-дисплей TCL M10 с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Яркость экрана новинки составит 2000 кд/м2 с возможным использованием ШИМ-регулирования с частотой 3840 Гц.

Может быть интересно

Источник: Redmi

Сердцем смартфона должна стать однокристальная система Dimensity 9500s, включающая графический ускоритель Immortalis-G925 MC12. Кроме того, ожидается, что телефон будет использовать оперативную память стандарта LPDDR5x Ultra и быстрое хранилище UFS 4.1.

Что касается фото- и видеовозможностей, то X8 Pro Max может быть оснащен 50-мегапиксельным основным сенсором Light Hunter 600 с оптической стабилизацией изображения, а также 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Ожидается, что на передней панели будет использоваться 20-мегапиксельная камера с датчиком OV20B. Автономность смартфона будет возложена на аккумулятор емкостью 8500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и обратной зарядки мощностью 27 Вт.

Другие характеристики включают стереодинамики, поддержку звука LHDC 5.0, 3D ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в дисплее и защиту от воды и пыли по стандартам IP68/IP69/IP69K. Возможно, также использование беспроводных интерфейсов Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Обычный Poco X8 Pro должен стать более компактным устройством с 6,59-дюймовым OLED-дисплеем TCL M10 с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и яркостью 2000 кд/м2. Ожидается, что он будет работать на новом чипсете Dimensity 8500 Ultra в паре с графическим ускорителем Mali-G720 MC8. Как и старшая модель, он получит оперативную память LPDDR5x Ultra и хранилище UFS 4.1.

Источник: Redmi

Камеры могут включать 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, а также аналогичную Pro Max 20-мегапиксельную фронтальную камеру. Емкость аккумулятора должна составить 6500 мАч с такой же, как у старшей модели зарядкой мощностью 100 Вт и обратной зарядкой мощностью 27 Вт.

Poco X8 Pro также будет иметь защиту от воды и пыли по стандартам IP68/IP69/IP69K. Телефон может быть оснащен оптическим сканером отпечатков пальцев, вместо ультразвукового у Pro Max. Поддержка Wi-Fi будет ограничена версией Wi-Fi 6. Оба устройства, как ожидается, будут работать на базе ОС Android 16 с оболочкой HyperOS 3.