Другие видеокарты серии продаются дороже MSRP.

Кризис на рынке DRAM в связи с заметно возросшим спросом на чипы памяти со стороны ИИ-сектора привёл к ощутимому росту цен на ряд компьютерных комплектующих, в том числе видеокарты серии GeForce RTX 50, но одна из них всё же сохранила свой прежний ценник, выяснили журналисты издания Tom's Hardware.

Может быть интересно

Источник фото: Nvidia

Сообщается, что GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ всё ещё можно найти по рекомендованной цене, тогда как другие модели линейки подорожали, включая даже бюджетную GeForce RTX 5050. Отмечается, что RTX 5060 Ti 8 ГБ обеспечивает высокую производительность в играх в разрешении 1080p при правильных настройках, не уступая аналогичной модели с 16 ГБ видеопамяти, а технологии Nvidia DLSS 4.5 и многокадровой генерации позволяют повысить fps ещё больше.

Впрочем, повышение качества графической составляющей и разрешения даёт о себе знать в связи с нехваткой объёма видеобуфера, что позволяет RTX 5060 Ti 16 ГБ вырваться вперёд, но за эту модель придётся заплатить как минимум на 37 % больше. В качестве альтернативы также предлагается Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, которая лишь на 13 % дороже RTX 5060 Ti 8 ГБ.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424