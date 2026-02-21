Сайт Конференция
breaking-news
Tom's Hardware: RTX 5060 Ti 8 ГБ стала последней моделью в линейке RTX 50 по рекомендованной цене
Другие видеокарты серии продаются дороже MSRP.

Кризис на рынке DRAM в связи с заметно возросшим спросом на чипы памяти со стороны ИИ-сектора привёл к ощутимому росту цен на ряд компьютерных комплектующих, в том числе видеокарты серии GeForce RTX 50, но одна из них всё же сохранила свой прежний ценник, выяснили журналисты издания Tom's Hardware.

Источник фото: Nvidia

Сообщается, что GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ всё ещё можно найти по рекомендованной цене, тогда как другие модели линейки подорожали, включая даже бюджетную GeForce RTX 5050. Отмечается, что RTX 5060 Ti 8 ГБ обеспечивает высокую производительность в играх в разрешении 1080p при правильных настройках, не уступая аналогичной модели с 16 ГБ видеопамяти, а технологии Nvidia DLSS 4.5 и многокадровой генерации позволяют повысить fps ещё больше.

Впрочем, повышение качества графической составляющей и разрешения даёт о себе знать в связи с нехваткой объёма видеобуфера, что позволяет RTX 5060 Ti 16 ГБ вырваться вперёд, но за эту модель придётся заплатить как минимум на 37 % больше. В качестве альтернативы также предлагается Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, которая лишь на 13 % дороже RTX 5060 Ti 8 ГБ.

#geforce rtx 5060 ti
Источник: tomshardware.com
Сейчас обсуждают

Павел Неуловимый
12:37
У вас в телевизоре стоит чип с крайне высоким показателем тепла на квадратный сантиметр? Так что да, это совсем другое. А что процессоры, что видео ядра требуют замены термоинтерфейса через такой прод...
Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
Китя.
12:29
На ам4 уже собирать смысла нет. Как даже самый годный 5800х3d не имеет pci-e 5.0 а значит ему край это 4070ti. а мощнее карты устанавливать смысла нет. Как все упрется в 5800х3d. Лично сменил этот кал...
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
swr5
12:19
Ну если учитывать, что Aalto-1 и Aalto-2 это студенческие проекты (наноспутники на базе готовой платформы CubeSat), и первый спутник уже давно прекратил свое существование, то да, Финляндия - великая ...
Payload: Финляндия всего за 10 лет создала конкурентную космическую отрасль
Алексей Кузнецов
12:10
Эти рожи убили Хбокс
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
swr5
12:04
Вот он дырявый американский батут. А Рогозин предупреждал. Амекриканцы со времен прекращения полетов Шатлов так и не смогли в надежную и регулярную пилотируемую космонавтику.
NASA опубликовало отчёт о проблемном полёте космического корабля Starliner на МКС
F1oRiDa
11:32
Забаньте автора. Он же тотальный имбицыл.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Kpaidue
11:20
https://paste.centos.org/view/66f7e978
Tom's Hardware: RTX 5060 Ti 8 ГБ стала последней моделью в линейке RTX 50 по рекомендованной цене
Kpaidue
11:05
https://paste.centos.org/view/66f7e978
Reuters: US State Department develops service to bypass content blocking in other countries
Kpaidue
11:04
https://paste.centos.org/view/66f7e978
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Marthsicke
10:49
https://paste.centos.org/view/b8496563
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
