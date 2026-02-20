«РДП Энтерпрайз» приступила к переходу с российской почтовой платформы на зарубежное решение

Компании «РДП Энтерпрайз», занимающейся развитием суверенного российского сегмента сети Интернет («Рунета») и входящей в структуру «Ростелекома», предстоит масштабная миграция корпоративных почтовых ящиков с отечественной платформы CommuniGate Pro на зарубежную систему Microsoft Exchange Server 2019. Подрядчик на выполнение работ будет выбран через тендер на площадке Bidzaar, итоги которого ожидаются уже в ближайшее время.

Может быть интересно

Процесс миграции рассчитан таким образом, чтобы обеспечить непрерывность рабочих процессов сотрудников. Допустимый срок временного отключения сервисов составит не более суток. После завершения процесса сотрудники получат доступ к своим электронным почтовым ящикам через веб-интерфейс OWA (Outlook Web Access) и клиентское приложение Microsoft Outlook.

Российская компания АО «СБК» является официальным владельцем прав на продукт CommuniGate Pro. Несмотря на заявление представителя компании о наличии актуальной версии программы с сертификатами соответствия регулятора ФСТЭК, «РДП Энтерпрайз» решила перейти на иностранное программное обеспечение.

Основной причиной такого шага названа экономическая выгода. Руководство «Ростелекома» поясняет, что инфраструктура компании изначально построена вокруг продуктов Microsoft, что упрощает переход и снижает затраты на обучение сотрудников новым инструментам.

Однако следует учесть, что срок расширенной поддержки продукта Exchange Server 2019 завершился в октябре 2025 года, что потенциально повышает риски эксплуатации системы. Тем не менее, проект будет реализован в соответствии с намеченными планами.