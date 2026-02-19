Хакер перевел биткоины обратно властями предположительно из-за опасений, что не сможет обналичить монеты. Наблюдатели считают такое необычное поведение признаком внутренней атаки.

В августе 2025 года из электронного кошелька южнокорейской прокуратуры округа Кванджу пропало около 320 Bitcoin (биткоинов). По всей видимости, чиновники стали жертвами фишингового сайта, где ввели закрытый ключ к монетам. Источник из прокуратуры заявил, что «сайт электронного кошелька, к которому обращались для проверки хранения биткоинов, оказался фишинговым».

Изображение: нейросеть freepik

Власти первоначально конфисковали биткоины в рамках судебного разбирательства по делу о незаконных азартных онлайн-играх. Тайский оператор был приговорен к двум годам и шести месяцам тюремного заключения. Первоначально ордер на конфискацию был выдан на 1798 BTC, классифицированных как предполагаемые доходы от незаконной деятельности. Однако 1476 BTC из них не удалось найти, в результате чего в распоряжении государства осталось только 320 биткоинов.

Может быть интересно

По словам осужденной женщины, сотрудники полиции сами украли оставшиеся биткоины из ее кошелька. Однако следственные действия, проведенные соответствующими полицейскими органами, не выявили никаких доказательств хищения со стороны сотрудников. Местонахождение 1476 BTC остается неизвестным.

После того, как в декабре 2025 года выяснилось, что оставшиеся 320 биткоинов также исчезли, было принято решение о проведении общенациональной проверки хранения криптовалюты. Выяснилось, что 22 биткоина также были украдены из полицейского участка Каннам в Сеуле, и есть подозрение, что к краже причастны и сотрудники полиции.

Тем временем хакер, укравший 320,88 биткоинов, вернул монеты властям во вторник, 17 февраля, как объявила прокуратура округа Кванджу, и это подтверждено данными блокчейна. Сообщается, что монеты неожиданно появились в правительственном кошельке. Затем BTC, стоимость которых превышает 20 миллионов долларов, были переведены на корейскую криптовалютную биржу Upbit – предположительно, для хранения.

Предполагается, что решающей причиной возврата монет является то, что хакер был заблокирован корейскими и международными биржами. Если бы он попытался продать криптовалюту, монеты могли бы быть просто конфискованы биржей, и человека, стоящего за этими операциями, можно было бы отследить. По этой причине преступники обычно используют децентрализованные биржи или обменивают свои биткоины в других местах.

Как правило, украденные биткоины редко возвращают. Наблюдатели рассматривают странный возврат монет как подтверждение своих подозрений в причастности к преступлению правоохранительных органов. Расследование продолжается, по словам представителя прокуратуры. Личность хакера пока не установлена.