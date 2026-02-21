Компания также снизила цену на самую дорогую модель пикапа, пытаясь привлечь покупателей

Ещё в 2019 году Tesla (США) представила свой новый электропикап Cybetruck, который прославился футуристическим дизайном. При этом компания не смогла конкурировать с Ford, которая продавала свои пикапы значительно дешевле, чем предложение от Tesla с ценником вплоть до 115 тысяч долларов. По этой причине компания поставила цель снизить начальную стоимость пикапов и привлечь внимание более экономной категории покупателей. Источник изображения: Reuters

URL изображенияTesla уже представила дешёвую модель Cybertruck с двумя двигателями и полным приводом, которая стоит почти 60 тысяч долларов. Ценник значительно демократичный по сравнению с самой дорогой моделью Cyberbeast, которая стоила от 115 тысяч долларов. Говоря о Cyberbeast, компания также объявила о снижении начальной стоимости этого пикапа – до 100 тысяч долларов. Возвращаясь к «дешёвому» Cybetruck, основатель компании Илон Маск (Elon Reeve Musk) уточнил, что стоимость в 60 тысяч долларов – эксклюзивное предложение на 10 дней. После этого срока, по всей видимости, цена вырастет.

Стоит понимать, что упомянутые цифры – лишь начальная стоимость автомобилей. Их реальная стоимость будет значительно больше после того, как они будут переправлены на другой континент. Тем не менее, для американцев такая скидка будет действительно ощутима, если они приобретут Cybetruck напрямую у Tesla.