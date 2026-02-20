Сайт Конференция
Nacvark
В Японии введут полный запрет на использование повербанков в самолёте
Связано это с инцидентами, когда портативные зарядные устройства загорались на борту самолётов

Министерство транспорта Японии проинформировало авиакомпании о вступающем в апреле 2026 года запрете на использование портативных зарядных устройств на борту самолётов. Причиной такого запрета стали ряд инцидентов, когда аккумуляторы смартфонов и портативные зарядные устройства загорались на борту самолётов.Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Пассажиры больше не смогут использовать повербанки для зарядки телефонов на борту во время рейсов из Японии. При этом пассажиры по-прежнему могут перевозить до двух портативных зарядных в ручной клади. Запрет затрагивает именно использование повербанка для зарядки смартфона во время полёта. Хранить такое устройство в багажных отделениях над сиденьями также запрещено.

Меры предосторожности имеют реальную обоснованность, поскольку уже были случаи, когда повербанки загорались во время полёта из-за повреждений, производственного дефекта или перегрева. Компания Air Busan стала первой, кто запретил использование портативных зарядок на борту, поскольку именно на её самолёте в январе прошлого года произошёл пожар из-за неисправного устройства. Её примеру последовали другие азиатские и европейские авиакомпании.

#япония #повербанк
Источник: thesun.co.uk
