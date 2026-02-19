В новой публикации на форуме eGPU.io показан процесс разборки внешней видеокарты GIGABYTE AORUS RTX 5060 Ti AI BOX, что позволило выяснить — производитель использует RTX 5060 Ti на отдельной плате с разъёмом PCIe 5.0 x8 и разъединяемым коннектором питания. Это не совсем типовая для дискретных видеокарт печатная плата, она разработана для рассматриваемого решения AORUS AI BOX, тем не менее, в теории наличие разъёма PCI-E может сделать возможным апгрейд, упростить ремонт и обслуживание, пишет VideoCardz.
AORUS AI BOX позиционируется как внешняя видеокарта и док-станция. На передней панели, показанной в обзоре, расположены порт USB-C 10 Гбит/с и два порта USB-A 10 Гбит/с, а также кнопка питания или перезагрузки. На задней панели расположены видеовыходы, включая три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b, а также порт Ethernet, восходящий порт Thunderbolt 5 для подключения к хосту и нисходящий порт Thunderbolt 5 для подключения периферийных устройств или последовательного соединения.
Питание осуществляется от внешнего адаптера мощностью 330 Вт, также заявлена поддержка подачи питания мощностью до 100 Вт по технологии USB Power Delivery через восходящий канал Thunderbolt 5 для зарядки ноутбука. Согласно eGPU.io, адаптер имеет номинальные значения напряжения и тока 20 В и 16,5 А соответственно, что соответствует заявленной мощности.