Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
В док-станции GIGABYTE AORUS RTX 5060 Ti AI BOX видеокарта расположена на отдельной плате
С разъёмом PCI-E и коннектором питания на проводе.

В новой публикации на форуме eGPU.io показан процесс разборки внешней видеокарты GIGABYTE AORUS RTX 5060 Ti AI BOX, что позволило выяснить — производитель использует RTX 5060 Ti на отдельной плате с разъёмом PCIe 5.0 x8 и разъединяемым коннектором питания. Это не совсем типовая для дискретных видеокарт печатная плата, она разработана для рассматриваемого решения AORUS AI BOX, тем не менее, в теории наличие разъёма PCI-E может сделать возможным апгрейд, упростить ремонт и обслуживание, пишет VideoCardz.

Источник изображения: GIGABYTE

Может быть интересно

AORUS AI BOX позиционируется как внешняя видеокарта и док-станция. На передней панели, показанной в обзоре, расположены порт USB-C 10 Гбит/с и два порта USB-A 10 Гбит/с, а также кнопка питания или перезагрузки. На задней панели расположены видеовыходы, включая три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b, а также порт Ethernet, восходящий порт Thunderbolt 5 для подключения к хосту и нисходящий порт Thunderbolt 5 для подключения периферийных устройств или последовательного соединения.

Печатная плата справа — видеокарта. Источник изображения: itsage, eGPU.io

Питание осуществляется от внешнего адаптера мощностью 330 Вт, также заявлена поддержка подачи питания мощностью до 100 Вт по технологии USB Power Delivery через восходящий канал Thunderbolt 5 для зарядки ноутбука. Согласно eGPU.io, адаптер имеет номинальные значения напряжения и тока 20 В и 16,5 А соответственно, что соответствует заявленной мощности.

#nvidia #gigabyte #rtx 5060 ti #внешние видеокарты #egpu
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия второй в мире наладила выпуск инструментального магазина для крупных шлифовальных станков
+
GTA IV с трассировкой пути протестировали на RTX 5070 с Core i9-14900K и RTX 3050 с Ryzen 5 3600
4
Физики создали нарушающий третий закон Ньютона левитирующий «кристалл времени»
+
В даркнете вырос спрос на взлом аккаунтов в мессенджере Max
+
Учёные из США объяснили происхождение гравитационной аномалии под Антарктидой
2
Индия планирует привлечь $200 млрд для развития ИИ-инфраструктуры
+
Незадачливый сотрудник решил уничтожить данные на SSD при помощи дрели и потерпел неудачу
9
Cyberpunk 2077 запустили на Red Magic 11 Pro: смартфон нагрелся до 100 °C всего при 40 fps
1
Врач-педиатр рассказала, с какого возраста детский организм начинает хорошо усваивать блины
+
Капитализация Amazon за девять дней потеряла $450 млрд после объявления об инвестициях в ИИ
+
В США мужчина прожил 48 часов без легких — первый случай в истории медицины
5
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA анонсировал чипы, «которых мир еще никогда не видел»
+
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
19
Энтузиаст запустил Cyberpunk 2077 на Android-смартфоне и добился показателя 40-50 fps
+
Роскомнадзор опроверг ограничение сервисов Windows и воздержался от комментариев по Linux
8
Представлена игровая консоль GameMT Pocket Super Knob 5000 на базе чипа MediaTek Helio G85
+
AMD Ryzen 7 9850X3D впервые показал сбои в работе меньше чем через три недели после релиза
2
Ряд пользователей Windows 11 продолжает жаловаться на проблемы с fps после установки KB5077181
2
Apple разрабатывает ИИ-кулон размером с AirTag
+
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
10

Популярные статьи

7 лучших материнских плат AM4 и LGA 1700 для оптимальных игровых сборок на ОЗУ DDR4 в 2026 году
7
Топ-5 игр эпохи PlayStation 3, на фоне которых современная индустрия выглядит блекло
7
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 240 2Gb DDR3
12
PlayStation 6 против Xbox Magnus — будущее игровой индустрии наступило
1
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
8

Сейчас обсуждают

Remarc
22:02
опять 4/8 не сделают
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
Djereli
21:55
Тебе уже сказали "не балаболить"
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Chimbal Penetrator
21:53
Опять этот сбежавший из "Трех кукушек" с новым шизофреническим опусом.А еще нет весны.Хотя она у него нон-стоп
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
ledocol
21:10
ДУрачёк насмотрелся мистера робота....
Незадачливый сотрудник решил уничтожить данные на SSD при помощи дрели и потерпел неудачу
Bernigan
20:58
В инете всё есть, оттуда и взял, вот прямое доказательство фризов, также есть сотни отзывов на карты амд это подтверждающих, DLSS тоже давно протестирован как и ФСР, и NVENC тоже, балабольство это у т...
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
motya
20:53
Тесты запили! Лично, в сравнение двух производителей. А не балабольство...
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
swr5
20:45
Все открывается, все работает.
Роскомнадзор заявил о своей непричастности к временной недоступности в РФ сервисов обновлений Linux
Bernigan
20:44
Почему бы и нет, объясни
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Henry Morgan
20:44
хочу, прям мечтаю. Хочу услышать аргументированный ответ по этой вакханалии. По моей больной логике - это полнейший, невообразимый, исторического масштаба бред сивой кобылы. Тут уже не дурка, тут что ...
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
-AMD-
20:40
Ты действительно хочешь увидеть объяснения из палаты №6?
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter