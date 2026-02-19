С разъёмом PCI-E и коннектором питания на проводе.

В новой публикации на форуме eGPU.io показан процесс разборки внешней видеокарты GIGABYTE AORUS RTX 5060 Ti AI BOX, что позволило выяснить — производитель использует RTX 5060 Ti на отдельной плате с разъёмом PCIe 5.0 x8 и разъединяемым коннектором питания. Это не совсем типовая для дискретных видеокарт печатная плата, она разработана для рассматриваемого решения AORUS AI BOX, тем не менее, в теории наличие разъёма PCI-E может сделать возможным апгрейд, упростить ремонт и обслуживание, пишет VideoCardz.

Источник изображения: GIGABYTE

AORUS AI BOX позиционируется как внешняя видеокарта и док-станция. На передней панели, показанной в обзоре, расположены порт USB-C 10 Гбит/с и два порта USB-A 10 Гбит/с, а также кнопка питания или перезагрузки. На задней панели расположены видеовыходы, включая три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b, а также порт Ethernet, восходящий порт Thunderbolt 5 для подключения к хосту и нисходящий порт Thunderbolt 5 для подключения периферийных устройств или последовательного соединения.

Печатная плата справа — видеокарта. Источник изображения: itsage, eGPU.io

Питание осуществляется от внешнего адаптера мощностью 330 Вт, также заявлена поддержка подачи питания мощностью до 100 Вт по технологии USB Power Delivery через восходящий канал Thunderbolt 5 для зарядки ноутбука. Согласно eGPU.io, адаптер имеет номинальные значения напряжения и тока 20 В и 16,5 А соответственно, что соответствует заявленной мощности.