Глава департамента нацплатежной системы ЦБ Алла Бакина сообщила о росте числа атак с использованием NFC-гейт. Злоумышленники перехватывают данные карт через приложения и тут же обналичивают средства.

Замглавы департамента ЦБ Алла Бакина рассказала о ситуации с новым видом мошенничества. Речь идет о схемах, которые позволяют аферистам снимать деньги прямо с чужих карт через банкоматы.

Изображение - ChatGPT

Может быть интересно

Речь идет о схемах, которые в ЦБ называют NFC-гейт. Злоумышленники через специальные приложения перехватывают данные банковских карт и передают их на свои устройства. После этого они могут обналичить средства в банкоматах или через другие терминалы.

С января этот способ набирает обороты. По словам Бакиной, потери от него оказались серьезными. При этом в Национальной системе платежных карт уже подготовили защиту. Представитель ЦБ утверждает, что разработанные меры позволят проблему практически решить.