kosmos_news
AMD готовится представить очень мощные процессоры серии Ryzen 10000 с 24 ядрами
Процессоры AMD Ryzen 10000 следующего поколения будут выпускаться в семи различных конфигурациях — начиная с 6 ядер. Флагманский процессор серии «Olympic Ridge» может иметь до 24 ядер

Платформа AMD Socket AM5 (LGA 1718) и процессоры Ryzen 7000 были представлены в конце 2022 года. Им уже более трех лет, и за это время было представлено два поколения – AMD Ryzen 7000, а затем 9000. Теперь настала очередь серии Ryzen 10000, которая призвана увеличить количество ядер в потребительских процессорах. Ожидается, что серия AMD Ryzen 10000, получившая кодовое название Olympic Ridge, принесет значительные изменения и будет включать до семи различных процессоров.
Изображение: нейросеть freepikПредположительно, серия Ryzen 10000 будет разделена на две части. Первая классическая версия будет включать в себя конфигурации с одним CCD-чипом — компонентом процессора, в котором размещаются процессорные ядра. Будет четыре стандартных варианта:

  • 6 ядер;
  • 8 ядер;
  • 10 ядер;
  • 12 ядер.

Серия Ryzen 10000 также будет включать три конфигурации с двумя CCD-чипами:

  • 8 + 8 ядер;
  • 10 + 10 ядер;
  • 12 + 12 ядер.
Может быть интересно

Интересно, что AMD ранее предлагала процессоры в конфигурациях с 6, 8, 12 и 16 ядрами. В обычной линейке процессоров Ryzen пока не было 10-ядерной модели, но ожидается, что это скоро изменится. Ранее 16 ядер были зарезервированы только для самых высокопроизводительных процессоров, таких как AMD Ryzen 9 9950X и 9950X3D. Удвоив количество чиплетов, самые мощные процессоры будут поддерживать до 24 ядер. Также будут доступны промежуточные конфигурации с 20 ядрами и 16-ядерная версия.

Intel также предлагает до 24 ядер в своих текущих потребительских процессорах. Топовая модель Core Ultra 9 285K оснащена 8 высокопроизводительными ядрами и 16 энергоэффективными ядрами. Однако неофициальная информация предполагает, что следующее настоящее поколение принесет еще больше изменений и представит 42-ядерные системы для потребительских устройств.

#amd #процессор #чип #amd ryzen 10000
Источник: tomshardware.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter