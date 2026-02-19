Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В России начнут производить двухтопливные судовые двигатели
Цель данного проекта — повышение экологичности и экономичности морских грузоперевозок.

Экологические нормы в мире постоянно ужесточаются, и в один прекрасный день может статься так, что допускать в порты будут только суда и корабли, практические не создающие вредных выбросов в процессе работы. С одной стороны, решение этой проблемы уже есть: двигатели, работающие на сжиженном природном газе, при полном сгорании которого образуются только вода и углекислый газ. С другой же стороны, такой вид топлива пока ещё слишком дорогостоящий, поэтому в обозримой перспективе в ходу будут двухтопливные силовые агрегаты.

Источник изображения: ChatGPT.

И вот, как сообщает издание «Известия», в России скоро откроется производство таких судовых моторов для крупнотоннажного флота. Они смогут функционировать и на газе, и на мазуте. На мазут, или тяжёлое судовое топливо, суда переходят в нейтральных водах, поскольку оно не в пример дешевле любых других видов топлива.

Согласно комментарию Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), данному «Известиям», первый опытный образец двухтопливного судового двигателя в России должен появиться до конца 2028 года. Двигатели будут выпускаться в рамках широкой кооперации между российскими конструкторскими бюро, инжиниринговыми центрами и непосредственно производителями.

Опытный образец будет работать на дизеле и мазуте, тогда как серийные образцы в дополнение к ним будут функционировать ещё и на природном газе. ОСК допускает дальнейшее развитие этого направления с целью того, чтобы судовые двигатели также научились «переваривать» такие экзотические (и, к слову, ядовитые) виды топлива, как аммиак и метанол.

#россия #экономика #техника #промышленность #наука #судостроение #двигатели
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter