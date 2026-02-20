В 2026 году вторичный рынок игровых консолей демонстрирует жесткий дисбаланс спроса и предложения: при массовом переходе геймеров на PlayStation 5 стоимость PlayStation 4 опустилась ниже плинтуса. Сегодня рассматриваю динамику цен, ликвидность игровой станции, риски приобретения на барахолке, а также целесообразность входа в новый мир развлечений. Отдельный акцент — оптимизация рисков покупки устройства с рук.

Предисловие

реклама





Ближайшие несколько месяцев будут лучшим временем для приобретения игровых консолей вообще и PlayStation 4 в частности. Всё ниже сказанное относится ко всем игровым устройствам на вторичном рынке, но акцент сделан на устройстве Sony из-за специфики сложившейся ситуации.

Прямо сейчас геймеры активно избавляются от игровых станций четвёртого поколения и массово переходят на новое. Из-за баснословного переизбытка предложений на рынке цена на устройство пробивает исторический минимум. Параллельно с этим набирает обороты пандемия искусственного интеллекта, и все гаджеты в магазинах дорожают невиданными темпами. Доступных устройств для обычных геймеров с каждым днём становится всё меньше.

Одновременно сошлись два фактора — избыток предложения и массовый надвигающийся кризис. Прямо сейчас можно урвать отличное устройство по хорошей цене, а через полгода или больше продать его, если не понравилось или не смогли распробовать.

Альтернативные варианты на вторичном рынке

реклама





За стоимость хорошего предложения игровой консоли японского производителя можно подобрать несколько вариантов. Ниже — несколько плюсов и минусов с краткими пояснениями.

Младшая Xbox Series S в базовой комплектации. У меня негативное отношение к устройству как к «next-gen», но тёплое — как к обычному игровому гаджету. Основной и единственный плюс — самое свежее и надёжное из возможных. Минимальный пробег, и редко встречается в замученном состоянии.

Персональный компьютер i7-6700/16/1650/SSD 240. Хороший системный блок с оптимальными характеристиками. Из явных минусов — высока вероятность нарваться на палево. В отличие от приставок с фиксированными комплектующими, тут перекупы «оптимизируют» начинку всеми доступными способами.

Старшая Xbox One X в хорошем комплекте. В целом хороший вариант, но их крайне мало на рынке, и найти достойное предложение неимоверно сложно. Нужно очень много времени или хорошее везение.

реклама





Старшая PlayStation 4 Pro в базовом комплекте. Отличный вариант, но есть проблема с охлаждением, и высока вероятность нарваться на палево. Самый опасный вариант из всех возможных. Если не знаете всех тонкостей, то не стоит брать ни при каких обстоятельствах.

PlayStation 5 и Xbox Series X в 2026 году

С одной стороны, может показаться, что брать игровые приставки прошлого поколения, когда сегодня доступны более мощные и интересные, — несусветная глупость. Но есть тонкий момент. Если вы знакомы с альтернативой персональным компьютерам, то вам рекомендации и данный материал не нужны. А если вы впервые планируете прикоснуться к новому миру, то дорогие гаджеты — слишком рискованное решение с возможной потерей денег. Проверенные временем устройства — минимально рискованный вариант развития событий.

При всей своей соблазнительности не все остаются довольны новым вариантом досуга. Данный материал — это оптимальный способ приобщиться к чему-то новому с минимальными затратами, а не путь напролом.

Почему стоит остановить свой выбор на PlayStation 4

Помимо уникальной ситуации с переизбытком предложений на рынке, у приставок есть особенность — минимальные колебания в цене на длинной дистанции. Взяв сегодня удачный вариант, вы сможете отдать его через 2–3 года за ту же сумму или с минимальным дисконтом. У рынка консолей низкая волатильность. Дополнительный жирный плюс — модификация гаджета. Sony сократила поддержку, и активные пользователи «моментально» взламывают все свежие обновления. Сегодня у PlayStation по-настоящему народная любовь во всех смыслах этого слова. Крупнейшее игровое комьюнити и поддержка со стороны продвинутых пользователей.

реклама





PlayStation 4 сегодня — это Xbox 360 в 2010 году с прошивками привода и модифицированными чипами.

Пять правил при выборе PlayStation 4 на барахолке

Так как выбор огромный, можно потратить время и найти оптимальный вариант на долгие годы за небольшие деньги. Высокая конкуренция даёт свои плоды здесь и сейчас. Ниже — пять простых пунктов в порядке убывания их важности с краткими пояснениями. Это не гайд, а указание направления правильного пути. Основные моменты относятся ко всем игровым консолям, но упор — на изделие Sony.

Наличие заводской пломбы. Нет пломбы — нет покупки. Обожаю фразы из разряда «принципиально обслужил перед продажей, чтобы всё было в идеале». Интересно, а свои телевизоры вы тоже обслуживаете? Там так же горячий процессор, цепи питания, сухие термопрокладки. Консоли разбирают, только если они перегревались или были в ремонте — оба варианта лучше избегать. Пломба — гарант того, что с приставкой всё отлично. В крайнем случае лучше самому потратить время и деньги на обслуживание, чем через какое-то время узнать об отвале чипа.

Два оригинальных геймпада в комплекте. Игровые манипуляторы — расходники. Рано или поздно вы в обязательном порядке побежите за новым пультом управления. В комплекте они обойдутся заметно дешевле. Китайские копии лучше избегать: они хорошие, но проигрывают в точности позиционирования оригиналам. Всегда спрашивайте у продавца про оригинал.

Диски и обвес в комплекте. Перекупы, чтобы снизить стоимость устройства, отдают консоль с минимальным комплектом. Они разбивают лот на составляющие и продают по частям. Старайтесь брать максимально полный набор из нескольких пунктов. Лишнее всегда можно монетизировать либо использовать по прямому назначению.

В объявлении минимум три фотографии. Торговые площадки не позволяют создавать «дубликаты» объявлений, и нехорошие граждане плодят «разные» варианты с парой снимков. Обратите внимание на состояние HDMI-порта (попросите его сфотографировать) — вокруг него должно быть минимум царапин. Большое их число говорит о «кочевом образе жизни» и сотнях владельцев. При обычном использовании приставка стоит на одном месте, и царапин нет.

Родная коробка от игровой консоли. Необязательный пункт, но сам стараюсь брать только подобные устройства. Это гарантия того, что игрушка не шастала по рукам и у неё был один или пара хозяев. К устройству относились с должным уважением и не вскрывали без причины. Подобных лотов немного, но именно сейчас на них стоит сделать акцент.

Дополнительным пунктом обозначу объем жесткого диска на 1000 ГБ. Это существенный плюс в сравнении с 500 ГБ при сопоставимой цене.

Установка SSD на консоли PlayStation 4

Вынес отдельным пунктом, так как в продаже регулярно встречаются самостоятельные улучшения устройства. Здесь чистая математика. Твердотельный накопитель дает приятный бонус во многих играх, особенно с открытыми мирами и в сессионках. Обращайте внимание на описание и отмечайте подобные объявления. Вы всегда можете вынуть диск и заменить его обычным.

Послесловие

Прямо сейчас наблюдается редкий перекос в структуре спроса и предложения на вторичном рынке игровых устройств. Это возможность, которая выпадает крайне редко. Подобную ситуацию не стоит ждать до выхода следующей итерации устройств. Дополнительным стимулом служит надвигающийся ИИ-бум с ростом стоимости комплектующих. Пару лет назад шахтёры устроили тотальный «бадабум», но впереди нас ожидает нечто более громкое и ощутимое.