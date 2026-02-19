Он развивает максимальную скорость 25 км/ч (16 миль/ч) и вмещает двух пассажиров в защищенной от непогоды кабине.

Все больше стартапов предлагают электровелосипеды, которые по сути являются мини-автомобилями. Британская компания Amara Automotive присоединилась к этой тенденции. Она была основана Амарой Иванцовой, бывшим инженером Формулы-1.



Источник: скриншот с Youtube-канала Amara Automotive

Их электровелосипед называется Elecy, сообщает портал New Atlas. В настоящее время он существует только в виде прототипа, но уже выглядит довольно элегантно, согласно опубликованному недавно видео:Elecy имеет четыре колеса и закрытую кабину. Это делает езду комфортной даже в плохую погоду. Как и у большинства электровелосипедов, электродвигатель обеспечивает помощь на скорости до 25 км/ч. С юридической точки зрения, Elecy остается электровелосипедом и, следовательно, разрешен для движения по дорогам и велосипедным дорожкам.

Запас хода батареи составляет до 80 км. Также есть возможность подключить дополнительную батарею для увеличения запаса хода. Elecy имеет два сиденья, причем заднее предназначено только для детей (или очень маленьких взрослых). Без ребенка на заднем сиденье объем багажного отделения составляет 300 литров.

Сам Elecy имеет длину 2,5 метра, ширину 0,8 метра и высоту 1,3 метра. Это сделано для обеспечения хорошей видимости в дорожном движении (Amara утверждает, что он такой же высоты, как Audi R8), оставаясь при этом достаточно компактным, чтобы поместиться практически где угодно. Вес составляет 45 кг.

Перед началом серийного производства Amara планирует провести масштабные испытания Elecy, в том числе и в других странах, сообщает New Atlas. Цена и начало продаж, как ожидается, будут объявлены позже в этом году. Однако Elecy поступит в продажу не раньше 2027 года.