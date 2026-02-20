Новые процессоры должны перейти на использование CCD с увеличенным на 50 процентов количеством ядер

Следующее семейство настольных процессоров Ryzen от AMD, получившее кодовое название «Olympic Ridge» и основанное на архитектуре Zen 6, будет включать более широкий набор вариантов по количеству ядер, чем предыдущие поколения. Согласно сообщению HXL, одночиповые варианты будут включать модели с 6, 8, 10 и 12 ядрами. Двухчиповые версии будут иметь 16 ядер (8+8), 20 ядер (10+10) и 24 ядра (12+12).

Может быть интересно

Изображение: ChatGPT

Предыдущие утечки указывали на то, что AMD наконец-то обновляет CCD (Core Complex Die), увеличивая количества ядер. Новый CCD будет не только иметь более современную архитектуру, но и каждый чип будет содержать на 50% больше ядер, чем процессоры на базе архитектур от Zen1 до Zen5. Это означает, что каждый CCD теперь будет предлагать до 12 ядер Zen 6 в паре с 48 МБ кэша L3 на чиплет, что сделает двухчиповый настольный процессор 24-ядерной моделью с 96 МБ кэша L3.

Предполагается, что серия продолжит поддерживать настольные сокеты текущего поколения, с возможным коммерческим названием Ryzen 10000. Появление процессоров с промежуточным количеством ядер расширит модельный ряд и позволит пользователям приобрести оптимальный для них чип по адекватной цене.