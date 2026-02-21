Сайт Конференция
breaking-news
Знаковый зелёный холм из Windows XP спустя 30 лет удалось запечатлеть почти в оригинальном виде
Пользователю повезло сделать удачную фотографию.

Операционная система Windows XP часто ассоциируется с холмом, покрытым зелёной травой, изображение которого Microsoft использовала в качестве обоев по умолчанию, назвав его «Безмятежность».

Источник фото: Tom's Hardware/Microsoft

Фотографов, которые спустя годы приезжали запечатлеть холм в том же виде, что и на оригинальном изображении, обычно постигала неудача, так как зачастую он покрыт сухой травой или виноградниками, но участнику платформы Reddit под ником SuperPJG123 повезло сфотографировать его практически таким, каким он запомнился пользователям Windows XP, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: SuperPJG123/Reddit

Конечно, облака на свежей фотографии выглядят иначе, но сам холм, как и 30 лет назад, покрыт зелёной травой и всё так же безмятежен. Конечно, разница в качестве всё же есть, так как фотограф, являющийся автором оригинального снимка, сделанного в округе Сонома (Калифорния) в январе 1996 года, использовал среднеформатную камеру Mamiya RZ67 и плёнку Fujifilm’s Velvia, тогда как SuperPJG123, судя по всему, применял обычный цифровой фотоаппарат или смартфон.

#windows xp
Источник: tomshardware.com
