На самом деле, с 4 млн рублей, уловки маркетологов не меняются

Российские профильные СМИ сообщают, что в стране поступили в продажу Haval H7 (2026) — кроссоверы с повышенной проходимостью. Как сообщили в пресс-службе официального дистрибьютора, новинка получила бензиновый турбомотор мощностью 231 л.с. при 380 Нм крутящего момента.

Источник изображений: пресс-служба GWM

Может быть интересно

Силовую установку дополняет 7-ступенчатая роботизированная коробка, автомобиль также может похвастаться наличием полного привода с муфтой подключения задней оси. Разгон до «сотни» составляет 7,8 секунд. Расход топлива при такой мощности получился, можно сказать, умеренным: 11,5 л в городском цикле, 7,5л — в загородном, а также 9 литров — в смешанном. Разумеется, речь идёт о расходе на 100 км пробега.

Примечательная программная особенность Haval H7 (2026) — полная поддержка онлайн-сервиса «VK Видео». Владельцы автомобиля получат «из коробки» доступ к сервисам «Яндекс Карты», «Яндекс Музыка» и «Яндекс Книги» — то есть, «Яндекс Авто» там тоже есть сразу. Дистанционное голосовое управление реализовано посредством функции GWM Connection и с помощью «Яндекс Станции».

Настройки климат-контроля, аудиосистемы, погоды и прочих важных систем в новом Haval H7 реализованы с помощью приложения «Смарт Виджет», которое умеет разделять меню экрана на несколько важных функциональных зон с нужными данными. Наконец, авто во всех комплектациях может похвастаться наличием чёрного потолка и расширенным набором портов для зарядки — не только USB Type-A, но также USB Type-C.

А теперь самое важное — цены. Базовая комплектация называется Premium, за неё производитель просит 3999 000 рублей, более дорогая Tech Plus обойдётся будущему покупателю в 4 199 000 рублей. Новинка, как сообщают в пресс-службе, доступна во всех дилерских центрах Haval Pro в России.