Global_Chronicles
РКН: Telegram создал инфраструктуру для незаконного распространения персональных данных россиян
ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора сообщает, что ведомство зафиксировало системное создание в Telegram инфраструктуры для работы сервисов «интернет-пробива». Речь идет о незаконном распространении персональных данных россиян.

Роскомнадзор выпустил заявление, в котором прямо указывает на Telegram. По мнению регулятора, мессенджер не просто закрывает глаза на нарушения, а фактически создал инфраструктуру для сервисов, торгующих личными данными.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ведомство утверждает: платформа сознательно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сторонним сервисам торговать личными данными граждан. Речь о так называемом «пробиве» — когда за деньги можно получить развернутое досье на человека. В РКН подчеркивают, что информация распространяется незаконно и в больших объемах.

#telegram #роскомнадзор #утечка данных #персональные данные #интернет-пробив
Источник: tass.ru
