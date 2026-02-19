Этому способствовало заключение соглашений с производителями возобновляемой энергии по всему миру. Microsoft заявляет, что намерена продолжать поддерживать развитие источников энергии без выбросов.

В 2020 году Microsoft поставила перед собой цель достичь отрицательного баланса выбросов CO 2 к 2030 году. С тех пор компания заключила соглашения на поставку 40 ГВт возобновляемой энергии в 26 стран мира при сотрудничестве с 95 энергетическими компаниями. Из 40 ГВт по контракту 19 ГВт в настоящее время подключены к сети, а оставшийся 21 ГВт будет подключен в течение следующих пяти лет.



Изображение: нейросеть freepik

Промежуточной целью на этом пути было получение 100 процентов ежегодное глобальное потребление электроэнергии из возобновляемых источников энергии к 2025 году. Как объявила Microsoft, этот рубеж только что был достигнут.

Может быть интересно

Путь к этой цели начался в 2013 году с первого PPA (Соглашение о покупке электроэнергии, то есть долгосрочного контракта на закупку электроэнергии из возобновляемых источников энергии) в Техасе. Энергия, предоставленная по этому соглашению, поддержала развитие облачных решений Microsoft.

В настоящее время у Microsoft есть шесть партнеров из энергетической отрасли, с которыми она заключила контракты на поставку более 1 ГВт возобновляемой энергии, а также 20 других партнеров. Каждый из них реализует не менее пяти отдельных проектов совместно с компанией. Самый крупный контракт — у Microsoft с Brookfield — на мощность 10,5 ГВт.

Благодаря новым контрактам на возобновляемые источники энергии Microsoft может сократить свои выбросы на 25 миллионов тонн по сравнению с тем, если бы компания просто использовала энергию, поставляемую из сети. Тем не менее, выбросы Microsoft с 2020 года выросли более чем на 23% из-за огромного спроса на энергию, вызванного развитием искусственного интеллекта и облачных сервисов.

Microsoft покупает возобновляемую энергию во многих странах мира: в Бразилии, Мексике, США, Индии, Японии. В Индии Microsoft заключила с Renew соглашение о покупке гибридной солнечной и ветровой энергии мощностью 437 МВт.

Microsoft отмечает, что их соглашения часто приносят пользу местным сообществам, поддерживают некоммерческие организации, восстановление среды обитания, создают рабочие места и предлагают обучение. Microsoft уверяет, что намерена продолжать концентрироваться на энергетических решениях без выбросов.