Идеальный вариант для использования с СЖО типа Direct Die

Thermal Grizzly разместила на своем сайте информацию о Ryzen 7 9850X3D с предварительно демонтированной теплораспределительной крышкой. Хотя указанный процессор вышел всего три недели назад, компания оперативно вывела модифицированный вариант на рынок.

Ранее в первом квартале 2025 года Thermal Grizzly выпустила Ryzen 7 9800X3D без крышки, и теперь пришла очередь еще более быстрого игрового CPU. Обычно делидинг в руках энтузиастов расценивается магазинами как повод для аннулирования гарантии.

Но в случае с Thermal Grizzly компания предоставляет гарантию, которая дает возможность ее клиентам использовать собственную систему охлаждения для раскрытия максимального потенциала разгона процессора без каких-либо опасений.

В отличие от обычных версий, CPU со снятой крышкой продаются по гораздо более высокой цене. Так, Ryzen 7 9800X3D с MSRP в $480 предлагается Thermal Grizzly по $712, а стоимость Ryzen 9 9950X, вышедшего по $699, начинает достигать внушительных $1168. В случае с Ryzen 7 9850X3D ценник повышается на $350 до $876.

Очевидно, что перечисленные процессоры ориентированы не на массового пользователя, а на энтузиастов-оверклокеров и геймеров, которые хотят выжать из топовых GPU максимально возможный FPS.