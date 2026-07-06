— Представьтесь, пожалуйста.

— Для друзей Евгений, для всех остальных Евгений Александрович.

Источник изображения: Dante1980 (Dante)

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— Как вы пришли на Оverclockers и с какими трудностями сталкивались?

— В стародавние времена, когда мамонты бродили по тверди земной, а солнце светило ярко, на Земле существовало хобби по разгону и оптимизации компьютерного железа. Лишние FPS в играх не валяются, и лучшим ресурсом для экономии денежных средств на апгрейде был Overclockers. Узнал у умных людей, как правильно ужать тайминги оперативной памяти и получил прибавку к производительности просто так. А когда подобные махинации становятся хобби, то синергия обретает новое направление.

Вопрос про трудности непонятен…

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— Расскажите, пожалуйста, о своём опыте написания текстов (статей, обзоров, новостей): с чего начинали, чего достигли и к чему пришли на сегодняшний день.

— Это длинная история, и стоит начать её с игры Lineage 2 образца 2004–2005 годов. Пока современные цветочки жалуются на сложность современных игр, были времена, когда фраза «Пока ты спишь, твой враг качается» имела вес. Путь от 1 до 52 уровня занимал 5–6 месяцев ежедневного шестичасового марафона. Именно в этот момент я стал «гуру» и самым продвинутым пользователем в настройке «автоматизированных средств прокачки», они же боты. Именно я популяризировал данный вид игры на фришардах, а вместе с тем отвечал за целый раздел профильного ресурса. Это были мои первые шаги в написании больших гайдов, инструкций и аннотаций на данную тему. Тогда никого не интересовали орфография, правильная постановка мысли и прочие нюансы. Народу нужны были гайды – чёткие и понятные.

Дальше – больше. Мной освещались темы не для широкого круга лиц с уклоном в игровую тематику, с нотками халявы и автоматизации процессов.

Переломным моментом стал ресурс IXBT Games, где авторы игрового канала с аудиторией в 1500 человек лампово говорили про игры и общались со зрителями. Именно в этот момент я из «для своих» перешёл к публикациям «для широких масс». Внутри был гигантский багаж информации об игровых консолях и халяве, что редко обсуждался в официальных СМИ.

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Но наступил момент, когда администрация IXBT начала заниматься ярким и откровенным буллингом, фильтровать материалы для публикации и создавать ярко токсичную обстановку. Именно в этот момент нашел тихую гавань, где с автором сюсюкаются как с ребёнком и помогают в написании материалов, корректируют грубые и неприемлемые высказывания и показывают, где нужно сгладить углы.

Чего достиг – самый интересный момент, так как мы все находимся в локальном пузыре и не понимаем значимости наших слов и мыслей. Цитируемость – самое большое и заметное достижение. Когда заходишь на крупный зарубежный ресурс и видишь, как авторы повторяют твои идеи… Кто-то может сказать про «совпадения», но я человек математики. Если сегодня пишу о продажах игры с цифрами, а на следующий день Windows Central рассказывает про ту же игру с теми же параметрами от «инсайдера», то понимаешь суть вопроса по-другому. Или редкие сленговые слова, которые «внезапно» появляются у других авторов, – да, они вдохновляются и понимают. Именно здесь приходит осознание происходящего.

— В каком направлении вы наиболее экспертны? Вы выбрали его для написания текстов или решили освоить что-то новое?

— Наиболее экспертен ДО или ПОСЛЕ написания текста? Я человек широкого кругозора. Могу поговорить о чёрных дырах, балете, истории, военной технике, консолях, играх, модификациях, социальной инженерии, воспитании детей и здоровье, политике, цифрах и финансовых отчётах, воспитании животных, ремонте железа или настройке софта. На самом деле нет границ, когда тема интересная, то погружаюсь в неё с головой.

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Выбор темы для написания текстов сегодня – это оптимизация затрат времени. Чтобы рассказать про Xbox или PlayStation, мне нужно потратить 2–3 часа. Чтобы выпустить публикацию вроде «О первом императоре России, он же Дмитрий Иванович Рюрик, он же Лжедмитрий I», затраты времени возрастают до 30–40 часов. Банальная математика и ничего более.

— Какое у вас хобби и помогает ли оно при написании текстов?

— Тут сложно ответить, так как для написания нужно глубоко погружаться в тему. В то же время чем глубже погружаешься, тем интереснее она становится. Одно стимулирует другое. Со временем написание текстов само превращается в хобби.

Но для меня это скорее способ поддерживать когнитивные функции. После сорока мозг плохо воспринимает сложную информацию, а постоянное изучение новых тем, поиск источников и работа с текстом не дают ему расслабляться. Такое времяпрепровождение для меня – один из способов как можно дольше сохранять ясность мышления.

— Что вы думаете про нейросети, будут ли они способны полностью заменить живых авторов на просторах Рунета?

— Крайне некорректный вопрос. В нём сразу несколько гигантских ошибок.

Например, «полностью заменить». Грампластинки до сих пор существуют, и их полностью не заменили. Из любого правила есть исключения, поэтому слово «полностью, на 100%», априори невозможно.

По поводу «заменить» рассмотрим вопрос с математической точки зрения. Из 100 обычных авторов текст на 10 из 10 смогут написать максимум пять человек. Подавляющее большинство создаёт материалы на 4–5 баллов. Современный ИИ стабильно способен генерировать тексты на 5–6 баллов, но математика на этом не заканчивается. На один качественный материал специалисту требуется 30–40 часов чистого рабочего времени, и себестоимость подобного «товара» улетает в космос. Для ИИ с участием человека достаточно одного часа.

Получается противостояние, где при прочих равных оригинальный высококачественный текст должен в 100% случаев попадать в тренды, тогда как ИИ достаточно, чтобы «выстрелили» 2–3 публикации из 40, и в итоге он окажется победителем.

Стоит ли упоминать, что создание текста – это лишь половина дела, ещё его нужно оптимизировать под SEO, ключевые слова и алгоритмы? ИИ с этим справляется лучше любого специалиста высочайшего класса, не говоря уже про создателей контента.

Но и это не всё. Рядовой пользователь не почувствует разницы между текстом на 6 и 10 баллов. Мы живём в мире, где есть поклонники «плоской Земли», люди, верящие в привидений, и те, кто покупает «заряженную» воду через интернет. Подавляющее большинство «схавает» что угодно от «эксперта», которому доверяет.

Нейросети – это не про творчество, а про заработок денег. Их эффективность в десятки раз выше при меньших затратах. В этом и заключается их колоссальное конкурентное преимущество. Мы находимся на рынке, где доминирует не самый лучший, а финансово оптимальный.

— Какие книги или блоги именитых копирайтеров вы посоветуете начинающим авторам и какие ваши любимые?

— Никаких. В своё время пытался что-то читать и выполнять рекомендации. Нюанс состоит в том, что писать нужно для себя, а не для кого-то. Если вам нравится собственный текст, значит, вы движетесь в правильном направлении. Всё остальное придёт с опытом.

Единственный совет – не публиковать материал сразу после написания. Лучше дать ему отлежаться 2–3 дня. Пока пишешь, мозг обрабатывает материал и мысли, а не форму и красивое изложение. Через пару дней вы сможете перечитать текст, свежим взглядом заметить корявости, убрать воду и исправить ошибки.

— Какими сервисами и сайтами вы пользуетесь для повышения уникальности своих текстов, проверки орфографии и пунктуации?

— Никакими. Подавляющее число сервисов в бесплатном варианте сильно урезаны, а в платном не окупаются. Но за долгие годы нашёл оптимальный вариант.

Расширение для браузера languagetool покрывает 70% всех потребностей. Обычный гугл помогает с синонимайзером. Для скриншотов и вставки картинок Lightshot и Upscayl.

Для более сложного LM Studio + Saiga Llama 3 8B + промт “Роль агента – профессиональный корректор с 20-летним стажем. Подготовка материалов для публикации в СМИ. Исправлять только орфографию, пунктуацию, грамматику, падежи и редкие словоупотребления. Убирать мусорные слова, не несущие смысла. При написании / замене тире использовать Alt + 0150 вместо Alt + 0151. Запрещено: обезличивать текст, убирать/добавлять местоимения, смягчать или усиливать формулировки, переписывать без необходимости, добавлять факты или новые мысли.”

— Что вы можете посоветовать начинающим авторам?

Пишите так, чтобы через пять лет вам не было стыдно перечитать собственный текст. Количество публикаций забывается, а репутация остается.

Благодарим Евгения Александровича за уделённое нам время, вот ссылка на его Блог Dante (ссылка кликабельна).

Это интервью и последующие смотрите в теме форума "Интервью с интересными людьми" (ссылка кликабельна).