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Глобальная версия Redmi Note 17 Pro Max начала проходить сертификацию
Грядущий смартфон появился в сертификационном органе NBTC в Таиланде
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Ранее ходили слухи, что серия Redmi Note 17 впервые будет включать модель под названием «Pro Max». Недавно Note 17 и Note 17 Pro были представлены в Китае, но третьей модели не было, что вызвало сомнения в существовании версии Pro Max. Теперь же, новая сертификация подтвердила её существование.

На скриншотах показано, что новые смартфоны с номерами моделей 26081RA18G и 2609FRA74G получили одобрение от тайского сертификационного органа NBTC. Помимо подтверждения того, что эти устройства будут продаваться как Redmi Note 17 5G и Redmi Note 17 Pro Max 5G соответственно, в списках не содержится никакой информации об их характеристиках.

Источник: Gizmochina

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Слухи о Redmi Note 17 Pro Max утверждают, что он будет оснащен 7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Возможно, телефон будет включать 32-мегапиксельную фронтальную камеру с датчиком Samsung S5KKDS, основную камеру с разрешением 200 мегапикселей на базе датчика Samsung HP5 и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру OmniVision OV8F10. Сердцем телефона должен стать новый чипсет Dimensity 7500, а за автономность устройства будет отвечать аккумулятор на 10000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Глобальный вариант, как ожидается, сохранит большинство характеристик своего китайского собрата, но будет оснащен немного меньшей батареей емкостью 9210 мАч. Сертификация также показала, что глобальная модель будет доступна в конфигурациях памяти 8 ГБ/256 ГБ, 8 ГБ/512 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ. Также ожидается наличие слота для карты microSD, NFC и защиты IP68 от пыли и воды.

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Источник: gizmochina.com
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