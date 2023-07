За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Baldur’s Gate 3 (переводится с английского как «Врата Балдура 3») является компьютерной ролевой игрой, разрабатываемой бельгийской компанией Larian Studios сразу для нескольких платформ (Windows, macOS, PlayStation 5, Xbox). Baldur’s Gate 3 не связана сюжетом с прошлыми двумя играми серии и является полностью новой игрой. Общим стал лишь игровой мир, вымышленная вселенная Forgotten Realms, основанная на легендарной настольной ролевой игре Dungeons & Dragons (Подземелья и Драконы). Выход игры анонсирован на 3 августа 2023 года для Windows и macOS, и на 6 сентября для PlayStation 5.





Игровой процесс аналогичен предыдущим играм серии, в которых игроку предстоит управлять небольшим отрядом персонажей (до 4 существ, которые ещё смогут заводить питомцев), исследовать огромный мир, выполнять многочисленные задания, включая вскрытие сундуков, разгадывание головоломок, а также много сражаться. У каждого вашего персонажа будет своя богатая история. Игроку доступен продуманный конструктор главного героя, а также он может выбрать одного из готовых, с прописанными историей и характером. В качестве возможных спутников тоже можно выбрать готовых персонажей, которые присоединятся к игроку в процессе игры.

Краткая информация по игре: её разработчики и даты выхода на разных платформах, перевод на разные языки (озвучка пока только английская), системные требования для ПК на Windows

Если в прошлых играх серии сражения проходили в режиме реального времени, но была доступна тактическая пауза (для принятия решений), то сражения в Baldur’s Gate 3 будут полностью пошаговыми. Но в отличии от Divinity: Original Sin II, ходы в игре чередуются между сторонами боя, а не отдельными бойцами. Это позволяет, больше сражаться более сильным воином, а слабых в бою персонажей использовать реже. Игра отличается богатым выбором возможностей в бою, включая около 600 заклинаний. Например, каждый персонаж может использовать в бою что угодно, совершая с предметами различные действия, позволяющие усилить собственное оружие при помощи расположенных на поле боя источников огня или яда. Также можно сталкивать противника с обрыва или поднимать на ноги упавшего союзника. В игре доступны различные препятствия для наступления противника, например, скользкое масло, на котором противник будет поскальзываться, и которое можно будет поджечь. Обещана в игре и система скрытности (так называемая стелс), позволяющая избегать большинства сражений. Для этого можно будет погасить ближайшие свечи и факелы или применить специальное заклинание, погружающее область игровой локации во тьму, после чего пробраться через неё незамеченным потенциальным противником.

Сюжет

Сюжет игры Baldur’s Gate 3 является отдельной историей и никак не связан с приключениями дитя Баала из Baldur’s Gate II: Shadows of Amn (Врата Балдура 2: Тени Амна). Главными злодеями игры выступают иллитиды, называемые «свежевателями разума» (от английского mind flayers), и скопированные с Ктулху из творчества Говарда Лавкрафта. Это зловещие осьминогоподобные существа, имеющие сверхъестественные способности (гипноз и телепатию, включая псионический залп, когда проницателем полностью подавляется воля жертвы).

Иллитид (слева сверху), остальное изображения Ктулху

Внешне это худощавый, гибкий гуманоид, имеющий кожу пурпурного цвета и голову в виде кальмара. Его рот окружают 4 длинных щупальца с присосками. Их ещё называют проницателями, поскольку те владеют гипнозом и умеют видеть в инфракрасном спектре, но только на расстоянии 60 футов. Иллитид питается человеческими и эльфийскими мозгами, высасывая их своими щупальцами.

Они размножаются через введение личинок-головастиков в тела представителей остальных рас (отсылка к серии фильмов «Чужой»), и перемещаются на живых летающих кораблях (наутилоидах), имеющих гигантские щупальца. По сюжету игры, первый персонаж игрока стал пленником иллитидов и перевозится на борту наутилоида, который атаковали 3 всадника на драконах. И первой миссией после побега будет избавление от вживлённого в мозг персонажа головастика. Данное существо медленно разъедает мозг своего носителя, но при этом даёт ему уникальные способности, например, возможность телепатического общения с другими существами.

Разработка игры

Предыдущие игры серии Baldur’s Gate, разрабатывались компаниями BioWare и Black Isle Studios, а выпускались Interplay Entertainment ещё в конце 1990-х годов. Но несмотря на их огромную популярность, новых игр в этой серии так и не выходило долгие годы. Известно, что в 2003 году студия Black Isle Studios занималась разработкой третьей части серии, названной Baldur's Gate III: The Black Hound (Врата Балдура 3: Чёрная гончая). Но её отменили ввиду финансовых проблем у издателя Interplay Entertainment и закрытия компании. Все эти годы компания Wizards of the Coast, занималась выпуском и продвижением настольной ролевой игры Dungeons & Dragons, а Baldur’s Gate 3 должна была основываться на последней пятой редакции правил «Подземелий и Драконов».

Поскольку настольная ролевая игра сохраняла свою популярность, а многие геймеры помнили прошлые игры серии Baldur’s Gate, то некоторые компании пытались получить права на разработку продолжения игры. Серди них были студии inXile Entertainment, Obsidian Entertainment, Beamdog, но у них ничего не получилось. Также интерес к серии проявила и студия Larian Studios, выпускавшая собственную серию компьютерных ролевых игр Divinity. Если верить прессе, то глава Larian Studios Свен Винке общался с руководством Wizards of the Coast вскоре после выхода игры Divinity: Original Sin, но ему тоже отказали, посчитав его студию неопытным разработчиком. Однако после выхода Divinity: Original Sin II и её громкого успеха, мнение правообладателей изменилось, и руководство компании Wizards of the Coast теперь само предложило сотрудничество Larian Studios.

Разработка игры такого масштаба потребовала увеличения штата сотрудников Larian Studios. На весну 2020 года в офисах студии трудилось 250 человек, плюс ещё 50 внешних сотрудников (фрилансеров). Компании удалось стать одновременно и разработчиком, и издателем игры, что позволило получить большую свободу действий, отчитываясь только перед Wizards of the Coast (правообладателем). В итоге Baldur’s Gate 3 стала более мрачной и жестокой (в ней присутствует расчленёнка и лужи крови), чем предыдущие игры серии. Сама игра была анонсирована на выставке E3 2019 в Лос-Анджелесе. Изначально она вышла в раннем доступе (ещё 3 года назад, а разрабатывалась целых 6 лет).

Посмотрим официальный трейлер игры.









А также видео от разработчиков (на английском языке) с примером геймплея и сюжетным видео из начала игры.





Первая фишка - тщательно продуманный редактор персонажей

Для максимального привлечения внимания игроков к своему проекту, разработчики игры заинтриговали геймеров не только масштабным приключением с массой возможностей, но и редактором персонажа (в котором по просьбе игроков стало возможно создать эльфийку с мужским половым органом). Поэтому в плен к эльфам лучше не попадать… Недавно в Интернете появился новый геймплейный отрывок Baldur’s Gate 3, показывающий во всех нюансах возможности встроенного редактора персонажей. Записью игрового процесса с игроками поделилось издание Kotaku.

Вторая фишка - разработчики допустили мультиклассирование и смешение классов

Этой новостью разработчики поделились на пресс-конференции «Panel From Hell» (Панно из ада). Теперь игрок сможет выбрать не только уникальную внешность персонажа, но и смешать его способности (мультиклассинг). В игре будут 12 классов и 46 подклассов, которые можно будет комбинировать по желанию игрока. В связи с этим, руководство Larian Studios подчеркнуло, что каждый выбор в настройках навыков персонажа окажет значительное влияние на игровой процесс, и даже на диалоги. Напомним, что мультиклассингом считается возможность совмещения двух разных классов для одного персонажа, и делается это с целью получения уникальной комбинации навыков. Например, чтобы воин мог не только с боем пробиваться к сундуку с сокровищами, но и взломать его, используя навыки вора. Или чтобы лучник при приближении противника, мог сносно драться в ближнем бою, использую щит и меч.

Такое разнообразие имеет и свои минусы, например, очень легко накосячить с билдом, получив совершенно неиграбельного персонажа. Но разработчики это тоже предусмотрели, добавив возможность обращения к определённому НПС, который сбросит характеристики вашего персонажа. Это позволит не начинать игру заново. Кстати уровней у персонажа ожидается всего 12, что довольно скромно для такого огромного мира.

Третья фишка - обилие обнажёнки и откровенных сцен, игра получила рейтинг «Только для взрослых»

Видимо разработчикам Baldur's Gate 3 не давали покоя слава сериала «Игра престолов» и серии игр «Ведьмак», в которых присутствовали откровенные сцены. В итоге, в погоне за популярностью игра получила рейтинг Mature (Для взрослых) от ESRB.

Это означает, что в игровом процессе и сюжетных роликах будут сцены с насилием, изуродованными или расчлененными телами, кадры обезглавливания, и даже сцены пыток (большинство из них происходят за кадром, но на них явно намекается). На эти события может повлиять выбор игрока в диалогах.

Недавно был громкий скандал, связанный с игрой, когда разработчиков Baldur's Gate 3 забанили в TikTok за интимное видео с медведем, но видимо любителей извращений оказалось довольно много и ограничение вскоре сняли. Кроме любви человека и животного, в игре есть также ставшая уже традиционной в США однополая любовь между мужчинами и между женщинами, что мельком видно в одном из видео по игре.

В игре не только будет нагота (полностью обнажённые персонажи), но и есть эпизоды, намекающие на половую связь между персонажами (причём зачастую нетрадийионную), это показано с применением особых ракурсов камеры и затуханием картинки перед началом акта. Причём сами НПС могут проявлять желание вступить с вашим персонажем в половую связь или находиться рядом с ним в интимных позах, намекающих на продолжение банкета. Подобная фишка использовалась в «Ведьмаке» (во всех его частях), только там не было пропаганды ЛГБТ и зоофилии. Поэтому, если ваш ребёнок попросит эту игру, то трижды подумайте перед покупкой. Поскольку море крови и части отрубленных тел, ещё далеко не самое отвратительное в этой игре. Чего только стоит уже упомянутая возможность создания эльфийки с мужским половым органом.

Обзоры игры

В качестве бонуса посмотрим пару обзоров игры. Из первого видео мы узнаем, что игра уже 3 года находится на тестировании у игроков, в ней можно завести фамильяра и есть много возможностей, включая интим. Игра пошаговая, но в бою можно использовать практически всё.









Из второго видео мы узнаем, что разработчики активно идут на поводу у потребителя. Например, они добавили возможность в редакторе персонажа создать эльфийку с мужским половым органом…





