Чтобы распознать древнюю находку, потребовалось ещё 70 лет

Джеймс Эдвардс является бывшим главным кассиром городского транспорта английского города Лидс. Это означает, что в своё время он подсчитывал собранную водителями автобусов и трамваев плату за проезд. Среди монет попадались иностранные или фальшивые, которые он откладывал в сторону и более 70 лет хранил в деревянном сундуке.

Изображение: городской совет Лидса

Как оказалось, это стоило делать по меньшей мере ради одной монеты из этой коллекции. Эксперты из музеев Лидса установили, что попавшая в руки к кассиру монета была отчеканена в городе Гадес в I веке до н. э. и является карфагенской. Этот город, современный Кадис в Испании, тогда был одним из важнейших поселений финикийцев.

На аверсе монеты можно увидеть изображение головы бога Мелкарта. На реверсе изображены два голубых тунца как символ важности рыбной ловли для этого города.

Изображение: городской совет Лидса

Вряд ли когда-нибудь удастся узнать, как монета возрастом 2000 лет попала в автобус в английском городе в 1950-х годах. В итоге владелец передал её в качестве дара музеям Лидса, и она вошла в коллекцию научно-познавательного центра.