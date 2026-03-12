Рестайлинг самого популярного кроссовера на российском рынке добрался до дилеров.

О подготовке к началу продаж в России обновлённой версии кроссовера Haval Jolion мы знаем уже давно, и вот сегодня усовершенствованная модель самого популярного кроссовера на российском рынке официально стала доступна для покупки, о чём сообщила пресс-служба ООО «Грейт Волл Мотор Рус».

Источник изображения: ООО «Грейт Волл Мотор Рус» / Great Wall Motor.

Новый Haval Jolion оснащается производимым на заводе концерна в Тульской области 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем экологического класса Евро-6 мощностью 150 л. с., но с возросшим с 230 Нм до 270 Нм крутящим моментом. Как уверяет производитель, за счёт этого динамические характеристики кроссовера слегка улучшились: разогнаться до «сотни» теперь при идеальных условиях можно за 9,1 секунды вместо 9,8 секунды в предыдущей итерации Jolion.

При размеренной езде в смешанном цикле расчётный расход топлива составляет 7,6 литра на 100 километров, но, опять же, необходимо понимать, что расход зависит от множества факторов, и опираться на статистику производителя не стоит.

Для российского рынка новый Haval Jolion проходит усиленную антикоррозийную обработку, оснащается бачком стеклоомывателя увеличенного объёма, а также аккумулятором повышенной ёмкости. Кроме того, машина оснащается полным «зимним пакетом», включающим электроподогрев сидений, руля, лобового и заднего стёкол, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя.

В самой базовой комплектации с механической трансмиссией и передним приводом новый Haval Jolion обойдётся покупателю в 2 049 000 рублей. Старшая комплектация, предусматривающая 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию и полный привод, обойдётся уже в 2 899 000 рублей. Естественно, заводом-производителем предусмотрены и все промежуточные комплектации, равномерно разнесённые по ценам в соответствующем диапазоне.