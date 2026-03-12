В такой схеме разработки Windows вовсе не нужна — даже в момент размещения готовой игры в магазине.

Компания Unity объявила о распространении программы официальной поддержки движка на ключевые игровые устройства от Valve — Steam Deck, Steam Machine и даже Steam Controller. Технический директор по продукту в Unity Джеймс Стоун (James Stone) также уточнил, что компания собирается больше внимания уделять нативной поддержке Linux.

Расширение поддержки игровых устройств от Valve со стороны Unity также нашло своё отражение и в вопросе публикации готовых проектов разработчикам в Steam. Джеймс Стоун подчеркнул, что авторы давно размещают свои творения в Steam, но до настоящего момента все нужные манипуляции они проводили самостоятельно. Проще говоря, официальная поддержка Steam никогда официально не была в приоритете у Unity, поэтому всё осуществлялось стараниями разработчиков с помощью программного инструмента Steamworks.

В отношении Steam Deck и грядущей Steam Machine разработчики движка Unity намерены внести нужные исправления в свою среду выполнения Linux, дабы повысить производительность нативных приложений и уменьшить необходимость полагаться на сборки Windows, работающие через Proton. Получается, для обоих устройств от Valve, работающих на SteamOS (которая построена на Linux Arch), создатели популярного движка Unity предусмотрят возможность вообще работать без Windows.

Наконец, представители Unity также заявили, что некоторые нативные улучшения в наборе инструментов для Linux, предназначенных для Steam Deck, стали доступны уже сегодня. Разработчики движка считают их и вовсе «потенциальной возможностью повысить производительность» по сравнению с Proton в некоторых ситуациях, но конкретные графики с бенчмарками представлены пока не были.