Ульяновский автозавод начал тестирование и адаптацию новой автоматической коробки передач для моделей «Патриот» и «Пикап».

После прекращения выпуска внедорожников с автоматической коробкой в 2022 году Ульяновский автозавод снова начал работу над версией с АКПП. Как пишет Autonews.ru со ссылкой на источник, знакомый с проектом, инженеры предприятия тестируют и адаптируют новую трансмиссию для моделей «Патриот» и «Пикап».

Фото: Александр Катаев для Autonews

Собеседники Autonews.ru, знакомые с ситуацией, рассказали, что работы идут полным ходом. Специалисты занимаются калибровкой и проводят испытания. Коробки передач будет поставлять один из ведущих китайских производителей. В компании уверяют, что по своим характеристикам новый агрегат как минимум не хуже прежнего французского варианта.

В пресс-службе УАЗа факт работ подтвердили, но вдаваться в детали не стали. Сроки тоже назвали приблизительные: автомобили с новой автоматической коробкой появятся у дилеров ближе к 2028 году.