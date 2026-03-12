Самолёт должен сохранить работоспособность в условиях естественного обледенения.

При всей важности заводских испытаний, в полной мере воспроизвести реальные условия эксплуатации в их рамках в принципе невозможно. Поэтому производители российских лайнеров SJ-100 и МС-21 постоянно испытывают их в реальных условиях. Сегодня очередь прохождения «ледяных» испытаний дошла до импортозамещённого SJ-100, и с этой целью самолёт долетел до Архангельска.

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

Цель данных испытаний — убедиться в том, что противообледенительная система самолёта справляется со своими задачами в условиях реальной эксплуатации и естественного обледенения.

Чтобы зафиксировать результаты испытаний, самолёт оснастят мириадами датчиков и камер видеофиксации.

Судя по всему, результатами испытаний Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) поделится уже в ближайшее время.

Напомним, что SJ-100 должен завершить весь набор сертификационных испытаний до конца этого года. После их окончания серийные экземпляры самолёта начнут поставлять заказчикам в лице отечественных авиакомпаний. Предположительно, полетать на полностью российском «Суперджете» в качестве пассажиров также удастся в конце этого года. И что-то нам подсказывает, что запись на такие полёты «абы куда» будет расписана на многие недели вперёд.