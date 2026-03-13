Кремний-углеродные батареи, судя по всему, ещё далеки от своих пределов

Несколько месяцев назад компания Honor выпустила сразу три смартфона с аккумуляторами ёмкостью 10 000 мАч при толщине корпуса менее 9 мм. Речь идёт о моделях Honor Win, Win RT и Power 2. Подобного сочетания пока не предлагает ни один производитель на рынке. Портал Huawei Central, ссылаясь на китайских инсайдеров в социальной сети Weibo, сообщает, что 10 000 мАч – не предел. Якобы следующим шагом Honor станет смартфон с аккумулятором 13 000 мАч.

Гаджет может получить название Honor X80 GT и выйти уже в первой половине текущего года. Напомним, модели серии Honor X ориентированы на рынок Китая, но позже под другим названием выходят и на глобальный рынок, включая Россию. Что касается грядущей линейки X80, ранее инсайдеры уже сообщали о базовой модели серии с аккумулятором 10 000 мАч. Информация о версии X80 GT с батареей 13 000 мАч появилась впервые.

Может быть интересно

В корпусе Honor Win нашлось место не только для 10 000 мАч, но и для активной системы охлаждения.



Ещё одна новость, связанная с Honor, поступила от инсайдера Digital Chat Station. Согласно его данным, компания также работает над компактным смартфоном с диагональю экрана 6,36" и батареей 8 000 мАч. Причём он будет относиться не к флагманам, а скорее к среднему ценовому сегменту. Несмотря на это, смартфон оснастят перископической камерой и беспроводной зарядкой.

Текущий рекорд по ёмкости батареи среди компактных смартфонов принадлежит китайской версии Xiaomi 17: при экране 6,3" производитель установил батарею ёмкостью 7 000 мАч. Впрочем, на глобальный рынок этот же смартфон поступил уже с аккумулятором 6 330 мАч.

Наконец, среди новинок Honor могут оказаться модели Honor 600 и 600 Pro. Им приписывают релиз в мае и батареи до 9 000 мАч. Напомним, Honor чередует свои модели: если серия 500 была эксклюзивом китайского рынка, то серия 600 выйдет глобально. Они станут серьёзным апгрейдом по сравнению с Honor 400, в которых установлены батареи ёмкостью 6 000 мАч.