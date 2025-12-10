Введение

Шёл к концу далёкий 2011 год, а компания AMD наконец-то очухалась и представила миру своё новое поколение видеокарт Radeon HD 7000. Пару лет назад, представив миру HD 5000, компания AMD поставила своих конкурентов из nVidia на колени, опередив оную почти на год с выводом на рынок DirectX 11 видеокарт. Однако, уже в следующем поколении HD 6000 ничего нового компания AMD по сути не представила, кроме топовых HD6900, которые, как это в те времена бывало с топами - были склонны к отвалам, зачастую при этом даже не успев покинуть пределов магазина... Так что компания nVidia достаточно быстро наверстала упущенное, и даже превзошла изделия AMD, поэтому новые HD7000 оказались вновь в статусе догоняющих. "Новость" эта кстати ограничивалась видеокартами HD 7730 и старше, младшие модели были переименованными картами предыдущего поколения.

Но сегодня мы рассмотрим вопрос - что могли новые Radeon HD 7000 на фоне своих предшественников из серии Radeon HD 5000/6000.

Внешний осмотр

Итак, сегодня у нас на обзоре видеокарта AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 от фирмы PowerColor.

Ничем особо не выделяющаяся видеокарта в однослотовом исполнении.

На обратной же стороне мы можем видеть микросхемы памяти, форма которых нам явно говорит о использовании стандартной DDR3 памяти, а не GDDR3. Этот факт конечно печальный, но имеем что имеем.

А вот что нам говорит о наших сегодняшних соперницах утилита GPU-Z.

Ну и как это у GPU-Z принято - она безбожно брешет, показывая нам наличие GDDR3 памяти у HD 7750, в остальном же вроде всё +/- ровно. Отмечу, что у HD 7750 вычислительные блоки рассчитываются как 1:4, а у её предшественницы HD 5750 соотношение 1:5, т.е. реальное количество 128 против 144, а не 512 против 720. Ну и как видим у нашего сегодняшнего героя есть поддержка DirectX 12 (FL11_1), а вот его прямой предшественник такой поддержки не имеет. Для понимания также надо отметить что Radeon HD 5750 был в своё время переименован в HD 6750 вообще без каких-либо изменений, так что это прямая так сказать линия наследования.

Тестирование

Тестировать будем на Intel Core 2 Quad Q8300 2,5GHz, 4Gb DDR3-1333 и под управлением Windows 7.

3DMark'03

И с ходу у нас обнаруживается неладное... наш новичок уступает обоим соперникам.

3DMark'05

В следующем тесте он слегка реабилитируется, но догнать соперников не может.

3DMark'06

Отставание нашего героя в данном тесте порядка 10%.

3DMark Vantage

А вот под DirectX 10 оба Radeon вырываются вперёд, однако HD 7750 всё ещё отстаёт от собрата.

3DMark 11

И только с переходом на DirectX 11 наш сегодняшний герой раскрывается во всей красе и обходит своего предшественника на 20%.

Quake III Arena

И вновь наш герой отстаёт от соперников, видимо всё-таки душит его дешёвая DDR3 память.

Unreal Tournament 2004

А в данном тесте он неожиданно оживает и пусть и незначительно, но вырывается вперёд относительно противников.

Doom 3

С поддержкой Doom 3 у видеокарт традиционно плохо, но наш герой выступает уж совсем печально, и не способен обеспечить даже 60 к/ceк.

F.E.A.R.

В данной игре на максимальных настройках нашему герою опять мешает медленная память.

Resident Evil 5

А вот в более современной игре под DirectX 9.0c он возвращается не первое место, пусть и весьма неуверенно.

Resident Evil 6

А вот спустя несколько лет, на том же движке ему уже не хватает производительности памяти, и он скатывается на последнее место.

Street Fighter IV

И вновь отставание от обоих соперников.

Street Fighter V

И даже в своём родном DirectX 11 наш герой не может тягаться со своим предшественником.

Итоги

По итогу могу сказать, что сам чип HD 77x0 судя по результатам тестирования весьма перспективный, однако использование DDR3 памяти сводит весь его потенциал на нет, будет интересно посмотреть - что он сможет с полноценной GDDR5 памятью. Впрочем, это совсем другая история.

AMD кстати также оценила потенциал данного чипа... и продавала видеокарты на его основе последующие 5 лет под разными именами, вплоть до серии Radeon R7 400, в которой он получил имя Radeon R7 450 в 2016 году. Собственно, такая политика - переименование и продажа старых карт под видом новых по несколько поколений подряд, вкупе с плохой программной поддержкой, свела на нет даже иллюзорные шансы вновь вырваться вперёд на рынке графики. И начало этого всего безобразия, как вы видите, поразительным образом совпало с приходом госпожи Лизы Су на пост главного операционного директора AMD в 2012 году.

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.