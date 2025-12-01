Городские птицы – самые близкие соседи человека. Вся их жизнь проходит у нас за окнами. А мы часто ничего о них не знаем. Как они рождаются? Что едят? Какие проблемы у них помимо перечисленного?

В этом материале я расскажу про поведение птиц, кормушки и поилки, птенцов и прочее – подборка моих наблюдений за городскими птицами в течение пяти лет.

Важное предупреждение! Птицы могут казаться милыми и забавными, но они представляют серьезную опасность для здоровья человека. Помимо многочисленных заболеваний, птицы часто содержат в своих перьях различных паразитов. Контакт с ними человеку крайне нежелателен. Крупные птицы могут атаковать человека, в особенности, если защищают своих птенцов. Именно поэтому я рекомендую быть крайне осторожными с птицами. Использовать маски и перчатки в случае контакта. А лучше всего доверить это профессионалам – ветеринарам, сотрудникам зоопарка или волонтерами, из организации, что помогают птицам.

Про голубей Автор фото – linchk

У голубей есть одно очень плохое свойство – они застревают в кормушках. Причем, самых разных. Но чаще всего это кормушки, сделанные из бутылок и пакетов от сока. Голуби очень настырные и заметив корм в кормушке, они не остановятся ни перед чем, чтобы добраться до него. Даже если клевать его неудобно. Именно поэтому голуби часто пролезают в окошко кормушки, надеясь так добраться до корма и остаются в ней заблокированными. Клевать они не могут, вылезти тоже. Если такому голубю не помочь, он замерзнет в кормушке ночью.

Я много раз видел застрявших голубей, но у меня такой случай был лишь один раз. Я прятал свою кормушку из бутылки за тонкими ветками дерева. Воробьи и синицы до неё добирались, а голуби нет. Но однажды кормушку заприметил голубь, что не любил сдаваться перед трудностями. Он искал к ней проход через ветки, пытался сесть сверху, искал пусть у земли. Но все было бесполезно. Он сидел и смотрел на кормушку каждый день.

Как-то раз я вышел в магазин и увидел, что кормушки на месте нет. Она упала и лежала на длинных ветках. Внутри было что-то темное. Когда я подошел ближе, я увидел, что из летка кормушки торчит хвост. Я поднял её и увидел внутри того самого голубя. Он сидел спокойно. Я осторожно достал его и тут же получил крылом по лицу. Пернатый любитель исследования кормушек расправил крылья, взлетел и улетел в неизвестном направлении. Позже он появился снова, но кормушку я больше не прятал, а делал окно небольшим и прикрывал его сверху ветками.

Про свиристелей Автор фото – baileyg

Стаи свиристелей часто появляются в городах в конце лета. Про них можно рассказать много чего интересного, но отмечу два факта. Свиристели очень часто сидят вместе с воробьями и воробьи никак на них не реагируют. Бывает, что на ветке в ряд сидят несколько воробьев и среди них одна свиристель. Невнимательный прохожий этого даже не заметит.

Другая интересная особенность этих птиц – любовь к соку деревьев. Весной свиристели пьют сок деревьев и кленов. Выглядит это необычно – десятки птиц облепляют дерево и начинают пить сок. Однако, из-за окраски птиц их легко не заметить, как и в случае с воробьями.

Про стрижей



Стрижи это самые проблемные птицы, которых я знаю. Они постоянно падают и многие умирают на земле. Помочь им очень тяжело. Едят они только сверчков, другая еда для них попросту вредна. Но даже стриж, за которым хорошо ухаживали, может отказаться взлетать.

Я часто нахожу стрижей. К счастью, у них нет переломов крыльев или травм. Обычно я просто кладу их на ладонь и протягиваю руку. Птица осматривается и через некоторое время взлетает. Если же птица ползёт по руке ко мне и лезет на одежду, я передаю её в приют для птиц, где за ней ухаживают. У стрижей маленькие острые лапки, которыми они могут цепляться не только за одежду, но и кожу человека. Мой первый стриж, которого я нес домой, залез мне по футболке на шею, вцепился в неё и сидел пока мы не пришли.

Если вы нашли стрижа, но не знаете, как за ним ухаживать, поищите в вашем городе приют для птиц или просто группу любителей стрижей. Но будьте осторожны! Стрижей нельзя отдавать всем подряд. Среди любителей птиц много тех, кто рассматривает стрижей исключительно как кормовую базу для других птиц.

Про птенцов

Если вы живете в городе, то чаще всего вы будете видеть птенцов, а точнее, слётков голубей и воробьев. Чуть реже в городе можно увидеть слётков синицы, трясогузки, горихвостки и других лесных птиц. Слёток это оперившийся птенец, который сидит и ждет, когда его покормят родители. Летать он не умеет, зато может громко кричать и махать крыльями, когда его кормят.

Обычно слётки чувствуют себя хорошо. Они сидят на ветках и в траве, греются на солнышке, хорошо кушают и учатся летать, смотря на своих родителей. Их не пугает дождь, потому что температура тела птицы довольно большая, а их окраска и спокойное поведение спасает их от хищников.

Именно поэтому птенцов не нужно подбирать. Максимум, что можно сделать полезного для птенцов – унести их с дороги или пешеходной тропы и посадить на ветку дерева или в траву подальше от людей. А после сделать крюк в траве, чтобы кошки по вашему следу не нашли птенцов. Исключение – слётки голубей и выпавшие из гнезд стрижи. Стрижей следует вернуть обратно в гнездо, если есть такая возможность. Чаще всего, на дачах такая возможность есть. Либо обратиться в приют для птиц.

Слёток голубя. Подошел ко мне, когда я фотографировал листья

Слётки голубей пищат, когда волнуются. Их можно также определить по желтым перышкам, что торчат над темными перьями. Если такой птенец клюёт еду, то все в порядке. Но если птица игнорирует еду, улетает или убегает, когда вы бросаете ей семечки или хлеб, это повод задуматься. Возможно, птица ещё не научилась клевать и голодает. О таких птицах обычно следует сообщать в местные сообщества любителей птиц. Они ловят их и выкармливают. И уже после выпускают на волю.

Довольно часто можно увидеть, как трясогузка садится на какую-нибудь высокую конструкцию, например, светофор или забор и начинает громко петь. Если в клюве есть какая-то добыча, например, большая гусеница, пение получается приглушенное. Если постоять и понаблюдать, можно увидеть, что вскоре прилетит вторая трясогузка. И они вместе полетят в гнездо к птенцам.

Птенец трясогузки

Однажды я пошел в магазин за хлебом и услышал громко кричащую трясогузку. Она сидела на невысокой ветке и кричала на всю улицу. Когда я выходил из магазина, она сидела на перилах крыльца магазина и смотрела в торговый зал. На следующий день разгадка поведения трясогузки была найдена. Рядом, на земле под деревом, сидел птенец. Вероятно, птица отгоняла возможных хищников. А может быть, её просто напугали люди.

Птенцы трясогузки бегают очень быстро. Но первые недели жизни этот талант никак не применяется. Они сидят на ветках и на земле, под развесистыми ветками, прячась от ворон. Обычно птенец трясогузки может очень долго сидеть на одном месте, прыгая по низким веткам, камням и различному мусору, вроде пластиковых бутылок.

Когда птенец подрастет, он начинает летать за кем-нибудь из родителей. И в парках можно увидеть, как птенцы вереницей следуют за взрослой птицей, а она их кормит. Во дворах подобные сцены весьма редки, поскольку еды там куда меньше.

Птенец синицы-московки

Птенца сибирской горихвостки можно спутать с воробьем. Обычно они сидят на заборах и турниках долгое время. Но разница есть и она большая. Прежде всего, у птенца горихвостки короткий хвост, которым птица все время машет. А на груди есть пятнышки. Я много раз слышал истории о том, как дети приносили таких птенцов домой, считая их брошенными птенцами воробьев. На самом деле это горихвостки.

Как я уже говорил, птенцов подбирать не нужно. Но если вы подобрали беспомощную птицу, обязательно найдите форумы или сообщества для птиц и узнайте, что к чему. Самодеятельность в отношении птиц не допускается. Неправильное питание или отношение может страшно им навредить.

Про воробьев и их птенцов Птенец воробья. Как оказалось, неплохо летает

Если вы слышите, что под вашим подоконником кто-то копается, не пугайтесь. Это не мыши. Скорее всего, это воробьи сделали там гнездо. Они делают их там очень часто, даже на первых этажах. В редких случаях гнезда под подоконником могут делать и другие птицы. Но иногда, вместо птиц, под подоконником могут поселиться летучие мыши. И вот тут стоит быть осторожным: если мышь залетит к вам в дом, то не стоит трогать ее голыми руками.

Если вы подобрали слётка воробья, вам следует как можно скорее вернуться на место, где вы его нашли, посадить птенца в безопасное место и ждать, когда родители его найдут и покормят. Лишать птенца возможности общаться с родителя неправильно, поскольку так он не сможет вернуться в природу. Обычно я в таких случаях брал с собой пшено и рассыпал. Птицы прилетали, кормили птенца и улетали. Можно также держать птенца на балконе или подоконнике, сделав для него открытую коробочку с навесом. Но только если ваш балкон или окно в радиусе 50 метров от места нахождения птенца. Птенец будет чувствовать себя в безопасности, а родители легко его найдут.

На ночь птенца можно забрать домой, сделать ему уютное гнездышко из ткани. Со временем он станет похож на взрослого воробья, научится летать и однажды улетит жить взрослой воробьиной жизнью. Кстати, по утрам птенцы воробья напоминают булочку из печки – они очень горячие.

У птенцов воробья есть проблема «ложного улетания». Заключается она в том, что вечером птенец с другими птицами поднимается на дерево и не спускается. Но потом остальные птицы улетают в гнезда, а птенец остается на дереве один. И вполне может спуститься на землю. Я так подбирал птенцов раза три точно уже в темноте. Они улетели по-настоящему лишь через пару дней. А один птенец вообще прилетел ко мне через неделю на подоконник и сидел, пока я его не заметил. Прям картина для обложки LO-FI радио. Он был довольно взрослым, но все же вернулся. Я дал ему семечек и пшена, он поел и снова улетел.

У птенцов воробьев есть что-то похожее на плач. Когда вечером они не слышат ответа от родителей, их чириканье становиться неуверенным и тихим, дрожащим. Птичку можно успокоить тихими словами и осторожным поглаживанием. Также птенцы воробья очень волнуются, когда слышат музыку. Они начинают громко чирикать, поднимают голову и махать крыльями, оглядываясь по сторонам. Поэтому слушать музыку рядом с птенцами не стоит.

Я замечал, что у птенцов воробьев есть что-то вроде удивления. Когда они видят незнакомый объект, например, огрызок яблока или дольку апельсина, они впадают в ступор, смотрят на неизвестный объект, не отводя глаз некоторое время, а потом на того, кто это объект принес и положил. Это очень похоже на удивление.

Про ворон



Я негативно отношусь к воронам. Весной они разоряют гнезда птиц и убивают голубей в огромных количествах. Кроме того, они очень шумные и любят раздирать мешки с мусором. Но недавно я увидел ворон с новой стороны – как любителей поесть пшена. Я шел из магазина и заметил, что во дворе лежат кучки пшена, которые уже обступили голуби и воробьи. И вдруг к ним подлетело несколько ворон. Я подумал, что сейчас вороны будут атаковать голубей, но нет – вороны стали клевать пшено наравне с остальными. А если голуби им мешали, они клювом хватали их за хвост и оттаскивали в сторону. Прям как попугаи в знаменитом видео.

Про нитки и лапки

В городе множество птиц страдает от того, что их лапки запутываются в нитках. Долгое время я думал, что это проблема исключительно голубей, но позже оказалось, что лапы не могут освободить от ниток и другие птицы. Воробьи, синицы, горихвостки, поползни – кого я только не встречал с мотками на лапах.

Если вы видите на улице голубя, который хромает, или странно шагает, возможно, что нормально передвигаться ему мешают нитки на лапках. Если их не снять, лапка воспалится, зимой к ниткам будет прирастать лед, а позже птица и вовсе потеряет эту лапу. Поэтому я периодически стараюсь ловить таких голубей, осторожно снимать нитки и отпускать птицу радоваться жизни дальше. К сожалению, не все голуби ловятся легко и часто птица, которая уже не может ходить, улетает из-под рук со скоростью реактивного самолета. При этом, пойманные голуби ведут себя спокойно и не мешают освобождать их лапы. Это большой плюс.

А вот с синицами и воробьями дела похуже. Поймать их очень сложно, чаще всего это происходит, когда птица зацепляется ниткой за ветки, заборы или просто оставляет за собой длинную нитку, которую легко схватить. Синицы клюют руки, инструмент и нитку, мешая осторожно освобождать фаланги. Кроме того, у синицы лапки устроены так, что напоминают сжатый кулак. Именно поэтому освобождение лап синиц – сложное и долгое занятие.

Воробьи спокойны в руке, но их лапы имеют когтистые и длинные фаланги, которые часто запутываются в самых разных вещах, не только в нитках. Из-за этого освобождение может затянуться надолго. Сантехническая пакля, мягкие ткани, различные утеплители – все это как магнитом притягивает к себе когтистые лапки и не хочет опускать. И самое печальное в том, что воробьи чаще других птиц ломают лапы. Попав в ловушку птица начинает дергаться и летать во всех направлениях. А летают воробьи не слишком хорошо. Что и приводит к травмам.

Не видел с нитками на лапах я разве что ворон. Как именно птицы запутываются в нитках мне не ясно. Нитки обычно бывают самые разные – от чайных пакетиков, от бинтов, кусков лески, обрывков новогоднего дождя, нитки от тряпок, длинные волосы, различные синтетические нити разных цветов, предположительно от сеток и сетчатых мешков. Бывает, что на одной лапе у птицы могут быть две нитки сразу. Помимо ниток проблемы птицам доставляют различные ткани, мягкие материалы и сетки.

В летний период огромной проблемой становится ещё и липкие ленты для мух. Люди часто выбрасывают их в окно, не задумываясь, что животные цепляются за них мехом, а птицы перьями. Этим лето я освободил от липких лент двух кошек и одного голубя. Представляю, сколько птиц в мире мучается из-за этих штук. Если вы используете липкую ленту, пожалуйста, выбрасывайте её в мешок и завяжите его.

Про кормушки Автор фото – GeorgiaLens

Кормушки это крайне важная вещь для любой городской птицы. Они не только помогают пережить морозные зимние дни, но и помогают птицам закрепиться в городе, вывести птенцов и отращивать потерянные перья. А содержание кормушек напрямую влияет на здоровье птиц.

Я вешаю кормушки в середине ноября и снимаю в конце мая, когда становится тепло. У нас очень холодный май и для многих птиц он становится тяжелым испытанием, поскольку насекомых появляется мало. Обычно я вещаю недалеко от двора три кормушки. Точнее, две кормушки и одну сетку с арахисом для синиц. Кормушки расположены на значительном расстоянии друг от друга, чтобы воробьи из разных стай не устраивали драки. У воробьев есть очень плохая особенность «занимать кормушки». Они буквально облепляют ее и соседние ветки, мешая другим птицам доббраться до корма. Страдают от этого больше всего синицы. Когда я иду домой, я обычно подхожу к кормушке, чтобы воробьи улетели, а синицы могли утащить пару семечек. Заодно я смотрю на состояние кормушки.

Также воробьи любят устраивать «карусели». Если в кормушке много окон, они садятся на нее с разных сторон и раскручивают, что мешает другим птицам в нее сесть. А воробьи сидят в ней как ни в чем не бывало.

Если в вашу кормушку стал залезать голубь, защитить ее можно лишь парой способов. Первое это установить над окошком кормушки длинные палочки или ветки. Второе – поместить кормушку в куб из металлических решёток с крупными ячейками. Такие обычно используют в торговле, чтобы цеплять на них вешалки.

Хороший вариант купить кормушку с дозатором корма и повесить подальше от прежнего места. Обычно эти кормушки не интересны голубям, но их легко находят синицы, поползни и воробьи. Визуально эти кормушки похожи на грибки – у них красная крышка, толстенький округлый бак и небольшой лоток. Они помогают экономить корм и остаются чистыми длительное время. Минус – их часто воруют. Вообще, любые красивые кормушки могут украсть. Даже кормушки из бутылок, если они украшены наклейками. У меня за последние пять лет утащили десять кормушек.

Автор фото – aitoff

Время с пяти вечера до шести я называю синичкиным временем. Это время, когда другие птицы уже улетели готовиться ко сну и во дворе летают лишь синицы. В это время их можно покормить без лишних клювов. Обычно я пополняю кормушку и отхожу. Очень редко в это время активны воробьи. Им я насыпаю пшено в другом месте – чтобы не мешали. До наступления темноты синицы обычно успевают поесть и улетают спать. Но бывают, что некоторые синицы сидят в кормушке даже после наступления темноты. Однако потом все равно улетают.

Про поилки



В жару городским птицам тяжело найти воду. Обычно они пьют её из луж, стоков кондиционеров, урн и оставленных стаканов. Но в жару эти источники быстро высыхают, либо заняты более сильными птицами.

Поэтому в сильную жару я выставляю несколько поилок для птиц. Обычно это обрезанные темные бутылки широкого диаметра. Но темных бутылок у меня обычно мало. А именно они предпочтительны, потому что в темной таре птице проще заметить воду. А вот воду в прозрачных емкостях птицы часто игнорируют даже в сильную жару. Полагаю, это происходит потому, что в природе основной источник воды это лужи и в них вода всегда выглядит темной и имеющей отражение на поверхности.

Поэтому я использую метод, который позволяет превратить прозрачную емкость в непрозрачную. Просто обкладываю края листьями от упавших веток. Так пластиковая тара становиться похожей на лужу и птицы охотно из нее пьют. Причем, не только птицы. Осы тоже не против выпить воды. Проблема лишь в том, что такое украшение листьями придется делать каждый день. Голуби способны превратить аккуратную поилку в груду листьев с мутной водой буквально за час.

Про «неправильную» помощь птицам Иногда птицы сами едят «неправильную» еду. Автор фото – czu_czu_PL

Часто люди не понимают, что кормушки вешают прежде всего для маленьких птиц, которым тяжело найти корм. И всячески портят защиту кормушки от голубей, наполняют их «голубиным» кормом типа геркулеса, перевешивают их, чтобы гулькам было удобнее кушать. И не важно, что один голубь съедает все содержимое кормушки, рассчитанное на разных птиц. Голуби с аппетитом едят арахис, тыквенные семечки, дорогой корм для лесных птиц и различные семечки. Их не смущает ни размер корма, ни цвет.

Молодые люди часто не понимают, что птицы не люди. Они кормят птиц чипсами, кладут в кормушку рыбу и остатки бургеров, кидают птицам пиццу и чизкейки. Птицам все это есть нельзя. Более того, часто кормушки приходят в негодность из-за щедрого угощения – птицы просто пачкают перья из-за неподходящей еды. Например, жаринки от чипсов покрыты маслом и прекрасно цепляются к перьям. Такую кормушку остается только выбросить.

Бывает, люди вешают во дворе кормушку, пару раз пополнят и бросают. А птицы остаются без подкормки в морозы. Именно поэтому я хотел бы закончить напоминанием о том, что кормушки для синиц, воробьев и других птиц нужно ежедневно пополнять. Если вы повесите кормушку, пару раз наполните и забудете, пользы от нее будет мало. Также стоит помнить, что у птиц нет праздников и выходных, они хотят есть каждый день. Именно поэтому важно не просто вешать кормушки, а следить за ними.