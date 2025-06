Среди игроков гуляет масса стереотипов и ярлыков, которые раз за разом наклеиваются на игры и различные компании. А также из уст в уста передаются мнения о компаниях и играх. Послушаешь их и узнаешь, что Valve ни одной игры сами не сделали, лучше Rockstar никто игры не прорабатывает, визуальные новеллы это книжки с картинками, а корейские шутеры — не игры вовсе. А игры серии Call of Duty и игры Ubisoft — конвейер. О последнем стереотипе я и хотел бы поговорить.

Конвейер или бизнес-план?

Игроки обычно ассоциируют Ubisoft с двумя франшизами — Assassin’s Creed и Far Cry. Именно они стали причиной появления стереотипа о конвейере. Однако, последние пятнадцать лет Ubisoft издает настолько много различных игр, что акцент на этих двух сериях кажется попросту странным. Более того, Ubisoft это единственный ААА-издатель, которому действительно интересны разные игры и он не боится рисковать.

Возьмем, к примеру, релиз Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. В те времена многие скучали по старым тактическим шутерам, в духе SWAT 4. Игроки пытались обратить внимание Activision на эту игру. А провальные игры в духе Takedown: Red Sabre считались хорошими играми. Настолько все было плохо. И тут выходит Siege. Хардкорный, умный, адреналиновый. А потом ещё и новых оперативников добавляют, дизайн которых не может не радовать.

Вспомните, какой фурор произвела IQ — эталон женственности и спортивности в играх того времени. Ее очень полюбили косплееры и художники. И ведь ничего особенного в её образе не было — просто балаклава, каска и цветные кеды. Ubisoft снова доказал, что их концепт-художники гении, способные создавать узнаваемых и любимых геймерами персонажей. Были и другие запоминающиеся оперативники. И крутые игровые события. Похожих игр на рынке не было. А позже вышел новый шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction. И снова безупречный визуал и крутой геймплей.

При этом, Siege оказал огромное влияние на индустрию. После выхода Siege многие небольшие студии обратили внимание на жанр и сегодня мы наблюдаем расцвет тактических шутеров про спецназ. Многие этого не замечают, но именно Siege стал отправной точкой для возрождения жанра.

Весьма необычны спортивные аркады Steep и Riders Republic. В первой игре мы катаемся на лыжах по заснеженным склонам. Во второй разная техника и велосипеды позволяют покорять живописные трассы. Две очень крутых и необычных игры. Много ли есть игр, где можно летать на вингсьюте? Разработчики Ubisoft реально удивляют.

Серия Watch Dogs вообще отдельная тема для разговора. Её любят назвать клоном GTA, вот только она им не является. Из GTA в Watch Dogs взяли вещи, который игре были не нужны — гонки на авто, перестрелки, попытки в серьезный сюжет. Они плохо вписывались в игру. Ведь Watch Dogs в основе своей это переосмысление идей оригинальной Assassin’s Creed. Это стелс про хакера. И идти нужно было в этом направлении.

У первой части было много проблем. Но сам факт, что игру делают в таком рискованном и не востребованном жанре, да ещё и с передовой графикой, просто поражает. На GTX 1660 игра выглядела так красиво, что я не верил своим глазам.

А потом вышла Watch Dogs 2. Менее серьезная, более веселая. И если первую часть можно было ругать за скучный и мрачный город, то вторая часть показала настолько красивый Сан-Франциско, что сравнения с GTA были бессмысленны. Нам дали реальный Сан-Франциско, сказочно красивый и интересный. Графику улучшили до невозможного. Да, геймплей упростили. Но это из-за того, что первую часть критиковали все, кому не лень. При этом, концепт-художники снова создали интересных и запоминающихся персонажей. Смелый и амбициозный проект, сил на который хватило только у Ubisoft. Про третью часть мне сказать нечего — это провал.

Попытки в инди у Ubisoft тоже были неплохие. Чего только стоит игра про роботов из кубиков Atomega. Мультяшный битэмап Scott Pilgrim vs. The World: The Game. Была еще яркая адвенчура про робота Grow Up. Я никогда не думал, что крупные компании могут выпускать подобное. А вот Valiant Hearts я вспоминать не хочу. Из-за примитивного геймплея уровня java-игр. Но что странно, игрокам она нравится. Хотя она местами ужасна по геймплею, особенно на одном из боссов. То же самое с Far Cry 3: Blood Dragon. Набор картинок и несуразных миссий с пустым миром. Но как игроки её хвалят, столько положительных отзывов! Может в этом и лежит ключ к пониманию современных игр Ubisoft? Они видят, что игроки любят простые вещи и выпускают игры, формула которых проверена.

Но давайте о хорошем. Есть стильная танцевальная игра Just Dance, с кучей крутых хитов. Мне эта игра очень помогала худеть. Жаль только, это одна из самых дорогих игр, что я знаю. Другая похожая игра — гитарная аркада Rocksmith, которая помогает людям учиться играть на гитаре и получать от нее фан.

В VR-разработке Ubisoft тоже засветились. Есть игра про пожарных Save Notre-Dame on Fire, позволяющая понять, насколько опасен и тяжел труд пожарных. А ещё раньше выходил стильный VR-хоррор Transference про симуляцию. Чем-то он схож с HL:Alyx, хотя игра маленькая и несложная.

Уникальной и очень интересной является серия Trials, посвященная мототриалу. На мой взгляд, это лучшая серия Ubisoft. Геймплей очень интересный — физика, скорость, внимание к деталям, все это играет роль в этой игре. При этом, игра забита приколами, тематическими локациями, всякими отсылками. У неё прекрасный юмор. В серии даже есть игра, продолжающая вселенную Blood Dragon. Она называется Trials of the Blood Dragon.

В ней два крутых подростка на мотоцикле борются с врагами человечества. И выглядит игра как нечто среднее между рекламой игрушек 80-х и старыми мультсериалами. И эта игра настолько красивая и душевная, что я мечтал, чтобы с таким визуалом выпустили новую Contra. Увы, новая Contra вышла посредственной. Именно Роксану и Слейтера нужно было делать героями Far Cry New Dawn. А в Trials Fusion было DLC, где вместо мотоцикла был доступен кот на единороге. Потрясающая серия.

Перечислять можно долго. Есть бесплатная игра Rabbids Coding для изучения программирования. Есть серия аркадных гонок TrackMania. Есть крутой мультяшный файтинг Brawlhalla. Серия стратегий Anno. Необычный файтинг про самураев, рыцарей и викингов For Honor. У Ubisoft столько игр, что блога не хватит, чтобы все их перечислить. И половина из них это экспериментальные и смелые проекты. Тот же Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier был не просто попыткой переосмыслить милитари-шутеры. Он был экспериментом в визуале и в постановке. Никто такое себе позволить не мог, кроме Activision. А Ubisoft брали и делали.

Но возникает логичный вопрос — откуда деньги? Неужели Ubisoft зарабатывает на этих играх столько, что может проводить свои эксперименты постоянно? Конечно же нет. Бюджет любой игровой компании зависит от игр-блокбастеров, самых востребованных игр из каталога. И хотя старые игры Ubisoft продаются хорошо, они не сидят на лаврах, а издают новые игры. Игры, которые игроки хотят видеть у себя в библиотеках. А что это за игры? Правильно, это Assassin’s Creed, это Ghost Recon, это Far Cry. Именно эти игры любимы геймерами, именно они имеют огромное сообщество фанатов.

Теперь возникают уже другие вопросы, самые главные. Можно ли называть конвейером игры компании, которая выпускает кучу разнообразных и уникальных игр? Постоянно улучшает графику и проработку миров и уровней? Можно ли называть конвейером серию Assassin’s Creed, если она финансовыми результатами демонстрирует, что нужна игрокам? Что именно такой геймплей им нужен? Естественно нет. Assassin’s Creed и Far Cry это редкие примеры того, как компания пытается изменить мир ААА-игр, предоставляя игрокам передовую графику, огромные миры, онлайн-функции, делает игры доступными для геймеров. И это лучшее доказательство того, что это не конвейер. Ведь на игровом конвейере такие вещи никого не волнуют.

Ubisoft это создатели штучных продуктов, которым важно, чтобы игроки были довольны. И если им нравятся современные игры компании, в чем проблема? А проблемы нет. “Конвейер” это просто ширма, под которой скрыты проблемы настоящие. На которые никто не обращает внимание.

Полуночный итог

Надеюсь, теперь вы понимаете, почему Ubisoft конвейером не является. Игр у них много, просто самые популярные из них ориентированы на игрока массового. Это проблема ААА-игр, а не Ubisoft. Если мы посмотрим на другие компании, то увидим похожий подход к разработке. Такова индустрия.