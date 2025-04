Мир игр — место удивительное. Но помимо явлений интересных и занимательных, есть в нем и проблемы. Лжеклоны это малоизвестная, но касающаяся каждого геймера проблема. Об играх-клонах слышали все. Это игры, которые являются полными копиями известных игр и часто не имеют ничего своего, кроме визуала. Такие игры редко представляют собой что-то интересное. Про лжеклоны знает не так много игроков. Лжеклон — это игра, которая не копируют известные игры, но может быть на них слегка похожа, из-за чего в сообществе геймеров получает статус клона и воспринимаются как подражатель. Из-за этого многие хорошие игры игнорируются геймерами, привыкшими к тому, игры-клоны это трата времени и денег.

реклама





В этом блоге я хотел бы рассказать, как я узнал об этой проблеме и почему геймерам стоит обратить на нее внимание.

The Krion Conquest



В детстве я очень любил игру The Krion Conquest. На картридже с игрой была нарисована красивая девушка с фарфорово-бледной кожей и девочка в красном наряде. Из-за этого рисунка игру часто называли “Снежной королевой”, ведь продавцы картриджей и дети, что играли в игры, английского не знали и сами давали играм названия. И это была удивительная игра.

реклама





Обычно, игры на NES выглядели очень просто. Но The Krion Conquest выделялась среди них интересной заставкой, целой аниме-историей с разными персонажами, множеством красивых уровней, большим числом способностей персонажа и самое главное - превосходным визуалом. Игра не была банальной аркадой. В ней каждый момент был продуман. Когда героиня укрывалась от пуль, она пряталась под свою огромную шляпу и это выглядело очень забавно и мило. Жизни в игре были похожи не то на диковинную ягоду, не то на меховую шапку. А ещё на уровнях можно было найти куклы самой героини. Хотя это был платформер, половину игры героиня летала на метле. А противники поражали своей милой и необычной внешностью. И это все на черно-белом телевизоре. В цвете противники воспринимались совсем иначе.

Это была моэ-игра, задолго до появления моэ.

Арены с боссами имели интересный дизайн и придя на них, ты чувствовал себя гостем телевизионной передачи. Появлялся мигающий экран с предупреждением и информация о боссе. Этот экран заставлял бояться босса и вызвал сильную тревогу. И если ты проходил босса, дальше было еще сложнее. Всю игру приходилось летать, уворачиваться от хитрых врагов, ставить защитный экран, менять направление стрельбы и использовать заряженный выстрел или заморозку. Часто просто спрыгнуть вниз без замораживающего выстрела было невозможно. Игра была сложной, интересной и постоянно удивляющей.

реклама





Просто посмотрите на этот потрясающий ролик. На тот момент я ничего подобного в играх ещё не видел.





Прошли годы. Но я помнил эту чудесную игру и музыку из нее. И когда у меня появился интернет, я тут же полез узнавать, не вышло ли у любимой игры детства продолжение. И оказалось, что об игре уже мало кто помнит. А самое страшное, её называют клоном Mega Man.

Я подумал, если это клон, то наверное Mega Man в тысячу раз круче. И сыграл в него. Меня ждало разочарование. Mega Man был игрой скучной и серой, даже близко не похожей на The Krion Conquest. У него была заурядная и ничем не примечательная заставка на три секунды, скромный визуал и скучные боссы.

реклама





Вся схожесть обеих игр заключалась в похожем дизайне уровней, интерфейсе и некоторых противниках. Но это были совершенно непохожие игры. Однако, в каждой второй статье про Mega Man, мой любимый The Krion Conquest записывали в клон. Так я и узнал о феномене видеоигр-лжеклонов. Ситуации, когда игра хорошая и оригинальная, но её все равно называют клоном чего-то известного.

И когда я читаю статьи, в которых написано, что The Krion Conquest это “дешевый и не примечательный клон Mega Man” у меня бомбит. Бомбит с такой силой, что описать тяжело. Я просто погружаюсь в вулканическое сопло негодования. The Krion Conquest явно незаслуженно отнесли к клонам.

Killing Floor

Второй раз я столкнулся с проблемой лжеклонов в 2010-х годах, когда завел аккаунт в сервисе Steam. Я узнал, что в игре Killing Floor есть Поджигатель из Team Fortress 2 и уровень из Portal. Мне захотелось поиграть в Killing Floor. И игра мне понравилась. Я тут же стал звать друзей, чтобы сыграть в эту чудесную игру.

Но они не хотели играть в Killing Floor, называли его дешевым клоном Left 4 Dead и звали играть именно в нее. Это вообще была огромная проблема для всех игроков Killing Floor. Если ты что-то писал, говорил или создавал контент про Killing Floor, обязательно находился “знаток игр”, который говорил, что это клон Left 4 Dead.

И знаете что? Killing Floor вообще не похожа на Left 4 Dead. Мало того, что появилась она раньше, так еще и была лучше абсолютно во всем. Left 4 Dead была крайне простой игрой с искусственно завышенной сложностью, в которой умение пройти карту тихо очень ценилось топовыми игроками. Там было мало оружия и не было персонажей на выбор, да и карты были типично американскими, отсылающими к фильмам ужасов про зомби. Всю дорогу мы слушали хард-рок группы Midnight Riders и саундтрек, напоминающий звуковую дорожку к фильму ужасов. Это была игра, которая хорошо подходила фанатам зомби и комиксов. Через орды зомби игроки пробивали путь к новой точке на карте своего приключения. Никакой прокачки, никаких перков, просто отстрел зомби с минимумом оружия.

Killing Floor на фоне Left 4 Dead выглядел ААА-игрой. С кучей невероятно красивых карт, прокачкой, горой самого разнообразного оружия, различными персонажами, перками и атмосферой затянувшегося Хэллоуина, обернувшегося кошмаром. Эстетика британской глубинки и Лондона, лаборатории с киборгами и заброшенных зданий, в которых проходят вечеринки… Все это выдавало в Killing Floor большую серьезную игру, над которой долго и упорно работали. Каждое новое обновление делало игру интереснее. Проходили события и добавлялись новые карты.

Это была игра для тех, кто любит научную фантастику и киберпанк, андеграунд, атмосферные места и индустриальную красоту. Не зря игру сравнивали с F.E.A.R. и S.T.A.L.K.E.R. Под экстремальный метал, индастриал и мрачное техно мы погружались на дно истерзанного города, чтобы зачистить его от продуктов биоинженерной мысли. Напряженные матчи без брони, заваренные на 100% двери, мемы про лечебные гранаты, dosh, покупка картошки на всю выручку после матча, премиальные скины и неоновые пушки…чего только не было в Killing Floor. Невероятное ощущение оружия, экономия ресурсов на высокой сложности, всепоглощающая тьма карт, ощущение потерянности и обреченности… Это делало игру невероятной. Даже с модами Left 4 Dead 2 ничего подобного игрокам предложить не мог. Он был другим, он был проще и спокойнее.

Но массовый игрок знать ничего не хотел о том, что Killing Floor другая игра, более качественная и разнообразная. Он где-то прочитал, что это клон Left 4 Dead и принялся повторять. Из-за этого многие игроки пропустили Killing Floor, а ведь это была выдающаяся игра своего времени.

Shadow Warrior Shadow Warrior укрепила такой жанр, как слэшер от первого лица, ведь главным оружием героя в этой игре была катана. Хотя игра была во многом переработкой идей Duke Nukem 3D, многие игроки почему-то видели в ней именно Doom. И этот стереотип тянется за ней до сих пор. Никого не смущала азиатская эстетика, рэп и отсылки к боевикам о ниндзя и самураях.

В 2013 году Shadow Warrior был возрожден усилиями Devolver и польской студии Flying Wild Hog. Еще до выхода на форумах, посвященных старым шутерам, царил скептицизм. Никто не понимал, зачем нужна новая игра по древней франшизе. Все думали, что это будет игра, копирующая Doom. А вышла потрясающая история про людей и демонов, с сильным сюжетом, красивыми локациями и уникальным сочетанием механик шутера и слэшера. Чего только стоит механика владения катаной с приемами и тремя уровняли управления.

Это до сих пор лучший и по-настоящему душевный олдскульный экшен, превзойти который так никто и не смог. От количества интересных идей и качества исполнения голова кружится до сих пор. А от числа тайников и пасхалок хочется кричать от восторга. Еще никто так умело не наполнял уровни разным добром. Но до сих пор можно встретить “экспертов”, у которых Shadow Warrior это “ничем не примечательная игра, копирующая Doom”. В какой именно классической части Doom было продвинутое владение мечом, они не уточняют.

Другие примеры Интересная ситуация была с Saints Row, которая в какой-то момент стала лжеклоном GTA. Правда не сразу. Я думаю, ни для кого не секрет, что клоны GTA когда-то были весьма популярны. Мало кто из них был чем-то примечательным. Когда Saints Row появилась на консолях, все увидели в ней очередной клон GTA. Чувствовалось сильное влияние игр Rockstar, желание быть с игрой на одном уровне. Но уже с Saints Row: The Third ситуация изменилась. Volition создали свой бренд, со своим видением геймдизайна и истории. Упор на персонажей, их лор и подача сюжета сделали Saints Row: The Third уникальной, не похожей на другие игры, историей. В 4 части творческая энергия Volition достигла пика и игроки получили невероятную игру-пародию, с кучей крутейших миссий и необычных моментов. Это был невероятный успех.

Но для многих игроков заметить этот переход, от простой игры про суровых бандитов к истории про пришельцев и демонов, оказалось невыполнимой задачей. Кто-то до сих пор видит в Saints Row клон GTA, хотя серия перестала им быть после третьей части.

Похожая ситуация была с одной из самых интересных игр 2011 года. Homefront все называли клоном Call of Duty. Хотя он им не был. Механики были похожи, это правда. А вот подход к сюжету и фирменные фишки игры были другими. Ничего подобного Call of Duty игрокам дать не мог. В Homefront мы увидели разрушенную, находящуюся на грани уничтожения Америку. В ней все было настолько плохо, что не верилось, что это американская игра.

Даже в Call of Duty: Ghosts США были показаны более сильной и способной сопротивляться страной. А в Homefront США были полностью уничтожены. И это ощущение тотального разгрома было характерной чертой игры. Проходя миссию за миссией, казалось, что все закончится плохо. И тут вдруг, появлялся колесный дрон “Голиаф”, который менял ход боя и это изменяло отношение к игре и сюжету. Это явно был лжеклон Call of Duty, который заметно отличался и от остальных шутеров своей атмосферой.

Kage





Давайте снова заглянем в ретро-гейминг. Я думаю все знают игру Ninja Gaiden. Сложную, красивую, сильно повлиявшую на индустрию. Существует игра, которая на нее очень похожа. Это Kage, также известная, как Shadow of the Ninja. Ее часто называют клоном Ninja Gaiden.

Вот только никто не обращает внимание, что уровень качества игры был запредельный. Tecmo о таком даже мечтать не могли. Потрясающий саундтрек от Ику Мидзутани и Коити Яманиси, который с первых нот въедается в мозг на всю жизнь.

Четкие, красивые задники. Необычное поведение врагов и боссов. И атмосфера американского боевика про ниндзя из 80-х. Игра была сложной, но пройти ее можно было без лишних нервов. Ninja Gaiden на фоне Kage выглядела бедным родственником, коим и являлась. Ужасные текстуры задников, скучные враги, издевательская сложность. И хотя я хорошо понимаю, что Ninja Gaiden игра культовая и повлияла на игры очень сильно, это не отнимет того факта, что игра не могла сравниться с великолепной Kage. Ее не спасали даже ролики, которые представляли собой целую историю. И удивительные, ни на что не похожие уровни. И хотя я люблю обе игры, именно Kage вызывает у меня больше всего эмоций.

Kage была игрой с душой. Но репутацией клона. Из-за этого игру быстро забыли. И многие игроки даже не заметили, что в 2024 году вышел ремейк Shadow of the Ninja — Reborn.

Black Squad Есть ещё один тип игр, для которых репутация клона несет с собой проблемы низкого онлайна и неприятия массовым геймером. Это онлайн-шутеры. Любители подобных игр очень любят все без разбора называть клоном Counter Strike, несмотря на то, что реальных клонов Counter Strike очень мало. Особенно пострадали от этого ярлыка корейские шутеры, уникальных игр среди которых было очень много.

Одну из них, Black Squad, жалко больше всего. Игра была уникальной и куда более интересной, чем Counter Strike. В ней сочетались идеи Modern Warfare, Tactical Ops, Crossfire, AVA и многих корейских шутеров, которые на Западе не выходили. Игра была простой, динамичной, но очень требовательной к навыкам. Ты мог очень плохо играть в шутеры, но если ты умел думать и анализировать игру, ты побеждал даже опытных игроков. Без какого-либо доната или тренировок спреев.

Но среднестатистический любитель шутеров заметить столь тонких материй не мог. Он игру скачивал, не мог понять куда идти в меню, кое-как проходил тренировку, сыграл один матч и шел писать, что игра плохая. Очередной клон Counter Strike. Никакого погружения в игровой процесс, изучения тактик или понимания оружия не происходило. Зато другие игроки, что реально искали альтернативу Counter Strike и Call of Duty, читали такие отзывы и пропускали игру. Хотя им она точно могла понравиться, ведь клоном она не была и отличалась от других игр очень сильно.

Почему лжеклоны это плохо? Подобно призракам в Pacman, многие похожие игры имеют огромные различияПлохи не сами игры, а тот факт, что геймеры называют клонами все без разбора. Такой подход лишает геймеров выбора и не позволяет им увидеть огромный выбор современных игр целиком. В результате чего, популярные игры становятся популярнее, а игры нишевые остаются в андеграунде, даже если имеют все шансы стать популярнее.

Для геймеров, что не нашли себя в популярных играх и ищут им альтернативу, лжеклоны значительно усложняют поиск. Если тебе не нравится GTA или Left 4 Dead, но каждый второй отзывы гласит, что выбранная тобой игра является их клоном, ты не будешь её качать и играть. Пропуская тем самым подходящие тебе игры.

Из-за того, что игра без серьезных оснований получает статус клона, заслуги её авторов могут быть недооценены, а сама игра может не получить такого внимания в интернете, как игры известные. И это тоже плохо. Ведь качество контента из-за этого падает и в поле зрения геймера попадают одни и те же игры.

Payday: The Heist во многом был похож на Left 4 Dead, но своих идей было больше. Но его тоже называли клоном

Геймерам стоит обратить внимание на проблему лжеклонов ещё и потому, что часто она лишает их экономии и выгоды. Вместо того чтобы играть в бесплатную игру, геймеры верят в ярлыки, развешанные сообществом и идут покупать платные игры, которые, якобы качественнее и оригинальнее.

Пока игры больших компаний только и делают, что повышают цены и выпускают море DLC, компании поменьше часто выпускают более дешевые игры, не лишенные качества. Но геймеры, что привыкли видеть во всем клоны, фактически отказываются от более выгодной для кошелька покупки. А потом своими комментариями еще и других людей отговаривают от покупки.

И в этом коварство феномена лжеклонов. Они мешают играть в хорошие игры, делают геймеров зависимыми от мнения большинства и не позволяют по-настоящему талантливым разработчикам получить признание и финансовый успех.

А потом игроки ещё удивляются — а чего индустрия находится в застое? Потому что игроки сами этот застой устраивают, упуская возможность сыграть во что-то новое и ища тысячу оправданий этого не делать.

Актуальность описанных в блоге игр давно уже прошла. И ничего не поделать с их испорченной репутацией. Однако, мы можем не повторять этого в будущем. Перестать лепить термин "клон" ко всем играм без разбора. Более внимательно смотреть на различия игр и их особенности. Наконец, просто начать оценивать игры по их качеству и содержанию, а не репутации разработчика, серии или издателя. И может быть тогда игровая индустрия не будет казаться многим игрокам застывшей на месте.