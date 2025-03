Весной многих людей терзает бессонница. И в наш век высоких технологий лежать в кровати и ждать сна крайне сложно. Но я придумал, как потратить это время и засыпать ближе к утру. Я смотрю мультфильмы и мультсериалы, на которые днем попросту не хватает времени. За долгие годы у меня накопилась большая коллекция мультипликации, идеальной для просмотра ночью.

В этом блоге я хотел бы поделиться с вам самыми интересными, атмосферными и необычными мультфильмами, которые не только скрасят ночь, но и возможно, сделают вас своим фанатом. Я также надеюсь, что эта подборка поможет вам узнать много новых мультсериалов и аниме. Я ориентировался прежде всего на визуал и темы мультфильмов. Одни хороши, потому что в них ночь показана очень красиво. Другие - потому что хорошо пугают зрителя именно ночью. Третьи - просто очень атмосферные.

Также я учитывал качество картинки и анимаций некоторых старых мульсериалов. Старая, слегка размытая и небрежная картинка идеально смотрится именно ночью. Когда список был уже готов, я решил добавить несколько типичных “ночных” мультсериалов, то есть мультфильмов, которые обычно выходят в эфир поздним вечером из-за своей специфичности.

Стоит напомнить, что просмотр мультфильмов ночью это давняя традиция, существующая во многих странах мира. В Японии она появилась из-за популярности видеомагнитофонов и показа аниме по ночам. В России 90-х из-за того, что многие каналы транслировали на всю страну один единственный сигнал, работающий по московскому времени. Некоторые подростки просыпались среди ночи, чтобы посмотреть серию любимого аниме или мультфильма. Родители очень ругались из-за этого. В США существовали и существуют ночные блоки мультсериалов для взрослых.

Важно помнить: подборка ориентирована на взрослых зрителей. Я не рекомендую данные мультфильмы для детей. А у многих из них и вовсе взрослый возрастной рейтинг.

Давайте начнем. Когда Луна заглядывает в окно или безмолвное небо смотрит в комнату миллиардами световых лет, эти мультфильмы воспринимаются лучше всего. Ничего не отвлекает, а лишь создает неповторимую атмосферу ночи…

“Частота Кирлиана” (La Frecuencia Kirlian)

Где-то в Аргентине есть затерянный городок Кирлиан, происходящее в котором иначе как чертовщиной не назвать. Каждую ночь в эфир выходит радио Кирлиана и таинственный ведущий рассказывает о всех странностях и интересных событиях города. Иногда он берет интервью, иногда принимает звонки. Ставит музыку в эфир и порой пытается разобраться в происходящем. Он очень странный тип. Он хочет помочь жителям, но поверить в это трудно. Кирлиан затерянный город, который терзает неизвестная сила. В него нельзя попасть, из него нельзя уехать. Его нет на карте, но все о нем знают. И осложняется все тем, что скоро мимо Земли пролетит комета. И это крайне важное для города событие.

Некоторые серии не связаны с радио и рассказывают отдельные истории про жителей этого городка. И истории эти крайне жуткие. Отличительная черта “Частоты Кирлиана” - примитивный дизайн персонажей и статичная графика, стиль которой постоянно меняется. Мультфильм выглядит очень стильно, ярко и современно. Последняя на данный момент серия и вовсе выполнена наполовину в эстетике пиксель-арта и отсылает к эпохе аркадных игр.

Главные проблемы этого мультсериала - его сложная судьба и коммерческая несостоятельность. Первая серия была создана еще в 2009 году. Вышел сериал на видеосервисах лишь в 2017 году, а в 2019 попал на Netflix. Последние четыре серии вышли в 2020 и 2021 годах на Хэллоуин. Вероятность, что мы когда-то узнаем, чем закончилась история Кирлиана, равна нулю. С другой стороны, можно восхититься стараниями создателей, которые уже более десяти лет продолжают выпускать один из лучших веб-хорроров.

“Коп с топором” (Axe Cop)

Если вам нравится фильм Kung Fury, возможно, вам понравится и мультсериал “Коп с топором”, степень безумия которого держится на очень высокой отметке. Сюжет этого супергеройского сериала непредсказуем, абсурден и полон умопомрачительных событий. Его главным героем является Коп с топором - супергерой, который ищет плохих парней и убивает их. Его силы невероятны, он очень силен, умен и неподкупен. Помимо этого, он ещё и справедлив. Поэтому всем Мэри Сью-фобам стоит избегать этот сериал.

В первой же серии Коп с топором отправляется на ночное дежурство. Прыгая по крышам, он находит Человека-бородавочника. Он плачет, поскольку его друзья пропали. Чтобы спасти друзей Человека-бородавочника, Копу с топором нужен гигантский рог динозавра. Но на Земле их нет. Поэтому они на машине прыгают с трамплина в космос и летят прямо на Планету Рогов Динозавра. И это только начало серии. Представляете, что будет потом?

Сюжет этого мультика придуман двумя братьями - Этаном и Малачи Николль. Причем, Малачи было пять лет и именно это объясняет все безумие этого сериала. “Коп с топором” это часть ночного блока мультфильмов для взрослых Animation Domination High-Def, который показывали в 11 вечера на канале Fox. Похоже, это была попытка составить конкуренцию легендарному блоку Adult Swim с канала Cartoon Network. Получилось весьма неплохо, многие сериалы оттуда даже сегодня выглядят интересно. И “Коп с топором” был одним из лучших мультфильмов этого блока. К сожалению, блок был закрыт в 2014 году.

“Магнитошахтинская область”

Еще один веб-хоррор. Чем-то это история напоминает проект SCP Foundation, только вместо фонда SCP, борьбой с аномалиями занимается другая вымышленная организация - МЧС Магнитношахтинской области. Магнитошахтинская область это выдуманная область России, известная своими аномалиями. Вся суть этого веб-хоррора в просмотре информационных видео. В них рассказывают о том, как спастись от оплетая и летуна, чем опасен безликий и почему не стоит заходить вглубь внутренних лесов области. Если вы смотрели местное телевидение в 90-х годах, то узнаете этот стиль подачи информации.

Саундтреком к видео служит культовый эмбиент-альбом Everywhere at the End of Time исполнителя The Caretaker. У проекта нет одного конкретного автора, сразу несколько каналов на Youtube выпускают контент в стилистике этого хоррора. Почти всегда это синий цвет фона, различные помехи и полосы, минималистичные изображений людей и объектов, напоминающий дорожные знаки, частое обращение к славянской мифологии. Несмотря на всю простоту, проект увлекает и способен напугать. Важно напомнить, что все, что вы видите в этих роликах, является вымыслом.

“Похоронная команда” (Brigada de los Sepultureros)

В начале 2000-х на канале RenTV показали много необычных мультсериалов. Одним из них была полная черного юмора история про трех могильщиков - “Похоронная команда”. Создали этот удивительный мультсериал испанцы из студии Neptuno Films. Несмотря на то, что сериал был детским, темы он поднимал весьма недетские.

Могильщики Босс, Борис и Смайли живут на кладбище, их дом находится на высоком холме. В свободное от работы время они смотрят по телевизору сериалы. Но работать им приходится часто, ведь они постоянно делают какие-то глупости, приводящие к ужасным последствиям. Так в первой серии их неумелое захоронение токсичных веществ приводит к появлению зомби, которое испепеляет всё, к чему прикоснется.

Могильщики мечтают разбогатеть, но из-за своего характера даже в идеальных для этого обстоятельствах терпят крах. Все, что остается трем друзьям - гонять на крутом кадиллаке с черепом и мечтать о лучшей жизни.

“Похоронная команда” отличается крайне несерьезными сюжетами, развязка которых часто разочаровывает. Но зато визуально мультфильм очень красивый, с прикольным переходом между сценами и “неудачными кадрами” в конце серии. У этого мультика очень сильная атмосфера старого телевидения, которую заметит кто угодно.

“По велению неба” (Sora no Manimani)

Хотя аниме про космос существует очень много, тема астрономии в японской мультипликации почти не поднимается. Почти все аниме про астрономию на деле оказываются повседневностью, фан-сервисным постмодернизмом и еще раз повседневностью. Но есть одно аниме, которое действительно посвящено астрономии.

Это аниме 2009 года “По велению неба”. Оно настолько простое, наивное и доброе, что многие зрители посчитали его скучным. Но тему ночи оно раскрывает идеально. По сюжету, японский школьник Саку Ояги возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Он увлечен чтением книг и всегда носит с собой что-нибудь почитать. Но подруга детства Михоси Акэно зовет его в клуб любителей астрономии и Саку становится увлеченным астрономом.

Аниме рассказывает о жизни астрономического клуба, наблюдениях звездного неба и романтике. Особенно интересен персонаж Такэясу Рома - президент клуба, который имеет очень слабое здоровье, но из последних сил трудится во благо участников клуба.

“Ниндзя Камуй” (Ninja Kamui)

Аниме “Ниндзя Камуй” является попыткой подарить современному зрителю те же эмоции, что испытывали зрители начала 2000-х, при просмотре мультсериалов и аниме. Если вы смотрели “Черепашки-ниндзя” 2003 года, вы поймете о чем идет речь. Все те же темные переулки, все та же Луна в небе, в тот же экшен. Но только с добавлением аниме эстетики, битв на мечах, киборгов, экзо-костюмов и корпораций.

“Ниндзя Камуй” это история о преследовании и мести, но сюжет здесь не играет какой-то роли. Это просто экшен, стильный и яростный, призванный напомнить, насколько хороши были мультсериалы и аниме начала века.





Многие ругают последние серии из-за качества экшена, но как по мне, даже низкое число кадров не смогло испортить битву в финале. И саундтрек здесь нереально крутой.

“Тупые пришельцы” (Space Goofs)

В детстве мне казалось, что “Похоронную команду” делает та же студия, что и “Тупых пришельцев”. Уж очень была похожа рисовка, да и сюжетно они друг друга напомнили. Но как оказалось, “Тупые пришельцы” были созданы французской студией Xilam. А автор идеи, Жан-Ив Рембо, также создал мультсериал "Огги и тараканы".

“Тупые пришельцы” это весьма стильная и смешная история про пять инопланетян, что полетели на пикник, врезались в астероид и попали на Землю. Они поселились в заброшенном доме и теперь прячутся от всех. И помогает им в этом устройство, помогающее принимать образы людей.

“Город собак”(Dog City)

А истории мультипликации существует масса примеров того, как можно совместить кукольное шоу и мультипликацию. Но “Город собак” является лучшим из примеров. Эта история посвящена аниматору Элиоту Шегу. Он все время проводит дома и рисует мультсериал про детектива Эйса Харта. К нему часто приходят соседи и в общении с ними он черпает вдохновение для очередной серии своего мультсериала.

Жизнь Элиота показала с помощью кукольного шоу, а Эйса с помощью мультпликации, являющийся чем-то средним между крутым детективом и нуаром. Элиот является очень мягким и спокойным псом. И все свои стремления к справедливости и мечты о силе он воплощает в истории Эйса. Любая смена настроения Элиота может самым ужасным образом отразиться на истории Эйса. И серия про то, как Элиот болеет и в температуре начинает рисовать какую-то ерунду, хорошо это демонстрирует.

“Гэрри и его демоны” (Gary and his Demons)

Вот мы и добрались до одного из самых недооцененных мультсериалов для взрослых. “Гэрри и его демоны” это циничная и злая история о простом парне Гэрри, чья работа в организации по контролю сверхъестественных сил привела к личной трагедии. Гэрри стар, одинок и мечтает уйти на покой. Но не может. Замены ему нет, он избранный и хорошо понимает это сам. Поэтому даже на закате лет он вынужден сражаться с демонами и разъезжать по миру.

Обычно у современных взрослых мультфильмов крайне простая и непримечательная рисовка. Но создатели “Гэрри” выбрали ее с целью сделать мультфильм интереснее и упросить стилизацию. Этот мультфильм очень похож на “Рика и Морти” по своему юмору и озвучке. Кроме того, он часто обращается к пародии, в том числе к пародии на аниме-штампы.

“Девочка-волшебница Мадока” (Mahou Shoujo Madoka Magica)

Когда я впервые услышал это название, я подумал, что это какая-то ванильно-карамельная история в духе “Сэйлор Мун”. Как же я ошибался. “Мадока” это психологический триллер, хоррор и драма, от которой даже самые суровые анимешники пускают слезу.

Некий загадочный пришелец Кюбэй заключает с юными девочками контракт. Он выполняет любое их желание, а они становятся волшебницами, воинами, защищающими Землю от ведьм. Волшебницы ходят на дежурство и патрулируют город. Ведьмы очень сильны и могут попросту убить волшебниц. И все было бы очень просто, если бы Кюбей не скрывал важные детали. Оказывается, ведьмы - это бывшие волшебницы. Такой расклад не устраивает многих волшебниц, поэтому некоторые из них пытаются изменить судьбу и вырваться из ловушки, устроенной Кюбеем.

Хотя аниме вышло в 2011 году, местами оно выглядит весьма архаично. Поэтому превосходно смотрится именно ночью. Характерной цветастости современных аниме в нем нет. Также я рекомендую посмотреть три полнометражных фильма по этой франшизе. Они очень красивые и динамичные.

“Корпорация “Заговор”” (Inside Job)



Попытки создать что-то в духе “Рика и Морти” редко приводят к чему-то хорошему. Но “Заговор” это редкий случай успеха. Который, к сожалению, не спас сериал от закрытия. По сюжету, мир контролирует теневое правительство, а помогает ему в этом корпорация Cognito Inc. Это особая структура, что скрывает тайны мира и превращает правдивые теории заговора в предмет для шуток. Эта же компания запускает тренды и мемы, стирает память и регулирует погоду.

Главная героиня сериала, девушка-инженер Рейган Ридли, мечтает стать начальницей Cognito Inc, дабы сделать мир лучше. Более того, её отец, Рэнд Ридли, был президентом компании раньше. В его образе можно без труда прочитать влияние Рика Санчеса. Однако, это другой сериал, более приземленный, но при этом, не менее безумный.





Это очень талантливая и остроумная история, которую хочется пересматривать снова и снова. Правда, клюквенности этому мультсериалу не занимать.

“Вуншпунш” (Wunschpunsch)

Благодаря своей потрясающей музыкальной теме, “Вуншпунш” сумел сохранить память о себе даже после того, как большая часть его зрителей выросла. Это одна из самых лучших историй про колдовство и магию, в которой кот Мяурицио и ворон Якоб мешают своим хозяевам делать злые дела с помощью магии. Из-за чего начальник этих колдунов-неудачников очень злится.





“Обычный мультик” (Regular Show)

Пожалуй, нет в истории современного телевидения более “ночного” мультсериала, чем “Обычный мультик”. Истории из жизни простых сотрудников парка, сойки Мордекая и енота Ригби, постоянно обретает пугающе-сюрреалистичные обороты. А декорациями для них служат ночь, космос и вызывающий ощущение огромной декорации парк. Это тяжело описать, лучше просто посмотреть.

Кстати, одна из самых запоминающихся и необычных реклам мультсериалов сделана как раз для Regular Show. Не могу не вставить этот шедевр сюда.





“Секретные материалы псов шпионов” (The Secret Files of the Spy Dogs) Когда-то давно пародии на шпионские фильмы были очень популярны среди создателей мультсериалов. Так появились “Kids Next Door”, “Ким 5+”, “Агент Еоль-Ноль-Мышь”, “Фил и Морт”, “Секретное шоу” и многие другие. Один из самых необычных проектов такого типа - мультсериал 1998 года “Секретные материалы псов шпионов”. В нем собаки и кошки показаны враждующими фракциями, применяющими в своем противостоянии самые современные технические средства. Собаки призваны защитить человечество от козней кошек. Одним из лучших агентов собак является Ральф, смелый и умный далматин с фиолетовыми пятнами. Его часто отправляют на самые сложные задания.

Сериал интересен прежде всего тем, как авторы обыгрывают самые банальные аспекты жизни животных. Конура во дворе это не конура, это лифт в секретный штаб. Собачка сидит в туалете? Это она принимает шифровки из центра. Почему собаки так интересуются гидрантами? Потому что это ракеты. И так далее. Еще одна вещь, которая делает сериал интересным, это характеры персонажей. Все собаки в сериале разные и их поведение часто служит отсылкой к поведению породы в реальном мире.

“Освобождение шпионов” (Release the Spyce) То, что для обычного эфира вполне может не подходить и считаться полным провалом и трэшем, способно удачно выйти в эфире ночном и получить массу поклонников. На мой взгляд, аниме “Освобождение шпионов” это чистой воды трэш. В нем намешаны самые разные жанры, при этом, главная фишка сериала и вовсе выглядит как шутка. Но для ночного эфира это просто идеал. Жаль, что Release the Spyce не вышли на Adult Swim. По сюжету, обычные японские школьницы по ночам работают ниндзями в тайной шпионской организации, защищающей мир от различных угроз. И мало того, что они ниндзя, они могут ещё и особую силу активировать, стоит только попробовать какую-то специю. У каждой из девочек она своя.

Сериал интересен тем, что делает отсылки на шпионские фильмы и боевики разных лет.





“Охотник на ниндзя” (Ninja Slayer)

И ещё один трэш, правда авторы сознательно сделали сериал таким. “Охотник на ниндзя” это пародийное аниме, качество рисовки которого скачет от “невыносимо плохо” до “блин, я хочу увидеть это еще раз”. В городе будущего Нео-Сайтама идет война ниндзя. Семья служащего Кэндзи Фудзикидо погибла в одной из таких битв. А самого Кэндзи захватила душа ниндзя по имени Нараку Ниндзя. Он стал сильным и неуловимым бойцом, который раз за разом уничтожает сильнейших ниндзя. Главная его цель - Синдикат Сокай. Именно они испортили его жизнь и ответственны за гибель семьи. Сражаясь с ниндзя в реальном мире и Нараку Ниндзя внутри себя, Кэндзи встречает новых друзей и старается помочь им.

Несмотря на ужасную рисовку и анимацию, сериал отличает очень качественная постановка и большой диапазон юмора. Есть мнение, что именно Ninja Slayer послужил источником вдохновения создателей Ninja Kamui.





Undead Unluck

Название этого аниме не стоит переводить. Вся игра слов при переводе теряется.

Несчастная девушка Фуко всю жизнь страдает от проклятия. Любое прикосновение к её коже вызывает неудачу. Но как-то раз её находит таинственный парень по имени Энди и хочет использовать её проклятие с целью решения своих проблем. Энди - нежить, он не может умереть, даже если все его тело погибнет. Поэтому он делает совершенно безумные вещи. А за ним гоняются киллеры со всего мира, включая участников “Круглого стола”, организации, от действий которой зависит судьба мира.

Таким японские аниматоры видят Байкал

Сериал интересен своим необычным и хорошо продуманным лором, а также тем, что в нем показана Россия, в том числе озеро Байкал. Сюжетные арки очень отличаются по атмосфере и вызывают ощущение того, что ты смотришь разные аниме. Это очень хорошее аниме, но традиционный для аниме бред, по типу превращения опасного и злого соперника в нейтрального персонажа здесь есть. Как и странный дизайн некоторых персонажей. На мой взгляд, из современных аниме Undead Unluck самое недооцененное.

“Симпсоны”, 6 сезон

Среди полуночников, а именно так называют зрителей вечерних и ночных телеэфиров, есть особо любимые и почитаемые серии “Симпсонов”. Можно вспомнить серию “Мистер Плуг”, джазовую историю “Moaning Lisa” и серию “Лиза - астроном”. А серия “Мама Гомера” подарила интернету красивые обои с Гомером. Если вспоминать последние сезоны, то это серия "Семья и друзья" из 28 сезона, в которой Гомер встречает девушку, похожую на него характером. И происходит эта встреча под лунным небом.

Если говорить о “Симпсонах” вообще, то лучшим сезоном для просмотра ночью я бы назвал 6 сезон. Здесь собрано самое большое количество “ночных” серий. “Комета Барта”, “Барт во тьме”, “Центр Щекотки и Царапки” и великолепная серия Round Springfield. А завершает сезон легендарная серия-загадка “Кто стрелял в Мистера Бернса? Часть первая”, в которой вечная ночь для Спрингфилда может оказаться суровой реальностью. Кстати, после просмотра советую посмотреть видео про одну из главных загадок этой серии.

“Мы обычные медведи” (We Bare Bears)

Если для вас ночь это время уютных посиделок под одеялом, то лучшим выбором будет мультсериал “Мы обычные медведи”. Это история о трех антропоморфных медведях, что живут в пещере, недалеко от города. Они слушают музыку, играют в игры, общаются с друзьями и просто занимаются всякой ерундой. Их жизнь полна приключений, интересных событий и необычных явлений. Медведей трое - Гриз, Белый и Панда. Панда - нытик. Гриз - оптимист. А Белый - самый разумный и крутой, но специально не вмешивается в дела своих братьев, из-за чего часто выглядит таким же глуповатым мишкой, как и они.

В мультсериале показаны разные периоды жизни медведей. Их детство, наше время, знакомства с их друзьями, попытки Панды найти себе девушку и даже тайная жизнь Белого, чем-то напоминающая историю Джона Уика. Это очень смешной, остроумный и современный сериал, не раз делавший темами своих серий современную жизнь и интернет. Ночных серий мало, но они невероятно атмосферные. Кстати, Белый спит в холодильнике.

“Эволюция Черепашек-Ниндзя” (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles)

Каждый новый мультсериал по франшизе “Черепашки ниндзя” собирает море негатива от фанатов предыдущих мультсериалов. “Эволюции Черепашек-Ниндзя” досталось даже больше, чем предыдущему, детскому и весьма примитивному мультику. И было за что его критиковать. Сюжет был ужасен, дизаин Эйприл О’Нил мало кому понравился, да и дизайн черепах многие ругали за угловатость. Но нельзя не заметить, что постановка и работа аниматоров была на высоте. Если забыть про сюжет, то “Эволюция” становится безбашенным ночным приключением в компании четырех крутых черепах, которые гоняют на машине, напоминающей луноход и устраивают зрелищные битвы с противниками. Это тот случай, когда стиль делает средний сериал интересным.





