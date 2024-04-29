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Моё мнение о Stellar Blade (PushSqare)

Корейская студия Shift Up, заработавшая благодаря успеху своей дерзкой гачи для смартфонов NIKKE: Goddess of Victory, решила бросить вызов и создать игру в жанре ААА
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Среди дебютных проектов нет более сильного, чем Stellar Blade. Корейская студия Shift Up, заработавшая благодаря успеху своей дерзкой гачи для смартфонов NIKKE: Goddess of Victory, решила бросить вызов и создать игру в жанре ААА. Несмотря на то, что проект сопряжён с определёнными рисками, он поражает воображение, словно героиня аниме, ловко маневрирующая между смертоносными лазерными лучами. Проще говоря, это эксклюзив для консоли PS5, который стоит попробовать.

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Вы — Ева, прекрасная суперсолдат с несгибаемой волей. Землю захватила внеземная раса чудовищ, похожих на существ Лавкрафта под названием Найтибас, и вам вместе с командой соратников предстоит сразиться с этими потусторонними захватчиками. Это довольно типичная история с участием искусственного интеллекта, которая затрагивает знакомые темы, например, о том, что значит быть человеком. И хотя повествованию не удаётся достичь эмоциональной глубины, к которой оно стремится, во многом из-за некачественного английского дубляжа, сюжет, тем не менее, вызывает интерес и содержит много любопытных деталей, если у вас хватит терпения прочитать сотни текстовых журналов, которые вы найдёте на протяжении 20-часовой кампании.

Боевая система находится где-то между Dark Souls и Devil May Cry и, пожалуй, больше всего похожа на Sekiro: Shadows Die Twice и God of War Ragnarok, где ритмичное парирование играет важную роль. Если вы успешно защищаетесь от атак противника, то можете ошеломить его и перейти в контратаку. Такой стиль боя оказывается гораздо полезнее, чем может показаться. Хотя бои чаще всего проходят один на один, система развития персонажа с большим древом навыков делает игровой процесс увлекательным от начала и до конца. Она даёт игроку множество возможностей для борьбы с антагонистами.

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Дизайн этих противников впечатляет как с художественной, так и с технической стороны. Враги предстают в различных гротескных формах, и хотя игровой процесс в основном следует определённой схеме, вам постоянно предлагают улучшать свой стиль боя, чтобы продвигаться дальше. Особенно это заметно в битвах с многочисленными боссами, где вам нужно быстро принимать решения в течение нескольких этапов сражения. Хотя на стандартном уровне сложности игра может быть весьма непростой, в продуманном сюжетном режиме есть помощники, которые подсказывают, когда лучше использовать защитные контрприёмы. Они оказывают поддержку, но не выполняют полностью идеальное уклонение или парирование за игрока.

Разумеется, игра предлагает больше, чем просто ожесточённые бои. Разработчик тонко чувствует динамику игры, замедляя её, когда это необходимо. Некоторые элементы лёгкого платформера могут вызвать разочарование из-за недостаточной точности управления, однако головоломки в основном доставляют удовольствие. Более того, разработчик добавил в игру несколько хакерских мини-игр, чтобы поддерживать интерес игроков. Большая часть кампании представляет собой линейное приключение с возможностью исследования побочных локаций, но есть и пара масштабных уровней, предоставляющих игроку некоторую свободу действий. Они напоминают небольшие песочницы. Также в игре присутствуют сегменты в стиле шутеров серии Resident Evil.

Эти зоны открытого мира обычно невелики и подходят для имеющихся у вас ограниченных средств передвижения. В них мало заметных ориентиров, но зато есть место, чтобы развернуться. Дополнительные задания в основном заключаются в том, чтобы перемещаться между контрольными точками и взаимодействовать с маркерами квестов. Однако разработчик всегда старается наполнить смыслом ваши действия, даже несмотря на то, что большинство побочных сюжетов имеют мрачную и угнетающую окраску. Сколько времени вы потратите на дополнительный контент, зависит только от вас. Но если вы выполните все задания, это фактически удвоит продолжительность приключения. Правда, за это придётся заплатить альтернативными концовками.

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Однако у Shift Up есть недостаток опыта работы с тем, что происходит после завершения игры. В отличие от таких игр, как God of War Ragnarok, где вы можете продолжить своё приключение после титров вне зависимости от того, какие события произошли в мире, здесь есть жёсткая точка невозврата. И когда игра явно говорит вам, что пора заканчивать, это действительно так, потому что пути назад уже нет.

Жаль, ведь по этой мрачной Земле очень интересно путешествовать. Одна из главных особенностей игры — потрясающий саундтрек, который легко меняет стили: от k-pop до электронной музыки и hair metal. Музыка не надоедает, даже если слушать её несколько часов подряд. Визуальная составляющая тоже на высоте: это не технологическое чудо, но арт-дирекция выполнена превосходно. Целевая производительность в 60 кадров в секунду остаётся относительно стабильной даже в самые напряжённые моменты при использовании режима Balanced.

В игре есть множество интересных деталей. Ева может открыть различные косметические опции: от нарядов до серёжек. Даже если она будет выглядеть довольно просто, вы всё равно привяжетесь к этому персонажу.

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Также существует рыбалка — обязательная мини-игра, которая разнообразит игровой процесс. Коллекционные предметы приносят уникальные награды. Некоторые квесты завершаются выдачей памятных сувениров. Их можно выставить на домашней базе, что добавит индивидуальности.

Также, как упоминалось ранее, игровой процесс постоянно развивается. Он всегда основан на контратаках, но по мере открытия новых навыков вы будете мыслить более агрессивно, и побеждать ошеломлённых противников станет ещё интереснее. Правда, начинать новую игру без способностей может показаться шагом назад, но разработчики из Shift Up пообещали добавить функцию «Новая игра +» в одном из будущих бесплатных обновлений.

Stellar Blade — впечатляющий дебют на консоли от набирающего обороты разработчика. Это игра для PS5, которую так ждали поклонники: в ней есть постоянно развивающаяся контратакующая боевая система, великолепная арт-композиция и впечатляющий саундтрек. Однако ужасный английский дубляж и несколько банальных сюжетных моментов показывают, что студии есть куда расти. Но в целом первая игра Eve получилась отличной и наверняка станет фаворитом среди поклонников PS5.

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