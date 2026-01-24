Сайт Конференция
breaking-news
Финский магазин показал цветовые версии линейки Galaxy S26
Анонс новинок ожидается в конце февраля

Компания Samsung презентует свою новую линейку смартфонов Galaxy S26 в ближайшие недели, а финский магазин заранее раскрывает информацию о цветовых версиях предстоящих новинок, пишет издание GSMArena со ссылкой на материал SuomiMobiili.

Сообщается, что смартфоны Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ и Galaxy S26 будут доступны в следующих цветовых оформлениях — чёрном (Black), белом (White), небесно-голубом (Sky Blue) и кобальтово-фиолетовом (Cobalt Violet). Для корпоративных версий (Enterprise Edition) Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra указан только один цвет — чёрный.

Источник фото: GSMArena/EclecticDaily

Интересно, что чуть ранее информатор Evan Blass называл шесть цветовых вариантов для Galaxy S26 Ultra, причём под немного другими названиями — это может быть связано с тем, что Samsung обычно предлагает версии в эксклюзивных цветовых оформлениях на своём официальном сайте.

Более подробная информация о цветовых версиях, объёме хранилища и соответствующих модельных номерах, указанная на сайте финского магазина, представлена в следующей таблице:

Цвет
 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ
Samsung Galaxy S26 Black SM-S942BZKGEUB SM-S942BZKHEUB -
Black
(Enterprise Edition)		 SM-S942BZKGEEB - -
White SM-S942BZWEUB SM-S942BZWHEUB -
Cobalt Violet SM-S942BZVGEUB SM-S942BZVHEUB -
Sky Blue SM-S942BLBGEUB SM-S942BLBHEUB -
Samsung Galaxy S26+ Black SM-S947BZKDEUB SM-S947BZKGEUB -
White SM-S947BZWDEUB SM-S947BZWGEUB -
Cobalt Violet SM-S947BZVDEUB SM-S947BZVGEUB -
Sky Blue SM-S947BLBDEUB SM-S947BLBGEUB -
Samsung Galaxy S26 Ultra Black SM-S948BZKDEUB SM-S948BZKGEUB SM-S948BZKHEUB
Black
(Enterprise Edition)		 SM-S948BZKDEEB - -
White SM-S948BZWEUB SM-S948BZWGEUB SM-S948BZWHEUB
Cobalt Violet SM-S948BZVDEUB SM-S948BZVGEUB SM-S948BZVHEUB
Sky Blue SM-S948BLBDEUB SM-S948BLBGEUB SM-S948BLBHEUB

Ожидается, что Samsung официально презентует свою новую линейку Galaxy S26 уже 25 февраля, тогда как в продажу новинки должны поступить в первой половине марта.

#galaxy s26
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
