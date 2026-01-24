Компания Samsung презентует свою новую линейку смартфонов Galaxy S26 в ближайшие недели, а финский магазин заранее раскрывает информацию о цветовых версиях предстоящих новинок, пишет издание GSMArena со ссылкой на материал SuomiMobiili.
Сообщается, что смартфоны Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ и Galaxy S26 будут доступны в следующих цветовых оформлениях — чёрном (Black), белом (White), небесно-голубом (Sky Blue) и кобальтово-фиолетовом (Cobalt Violet). Для корпоративных версий (Enterprise Edition) Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra указан только один цвет — чёрный.
Источник фото: GSMArena/EclecticDaily
Интересно, что чуть ранее информатор Evan Blass называл шесть цветовых вариантов для Galaxy S26 Ultra, причём под немного другими названиями — это может быть связано с тем, что Samsung обычно предлагает версии в эксклюзивных цветовых оформлениях на своём официальном сайте.
Более подробная информация о цветовых версиях, объёме хранилища и соответствующих модельных номерах, указанная на сайте финского магазина, представлена в следующей таблице:
|Цвет
|256 ГБ
|512 ГБ
|1 ТБ
|Samsung Galaxy S26
|Black
|SM-S942BZKGEUB
|SM-S942BZKHEUB
|-
|Black
(Enterprise Edition)
|SM-S942BZKGEEB
|-
|-
|White
|SM-S942BZWEUB
|SM-S942BZWHEUB
|-
|Cobalt Violet
|SM-S942BZVGEUB
|SM-S942BZVHEUB
|-
|Sky Blue
|SM-S942BLBGEUB
|SM-S942BLBHEUB
|-
|Samsung Galaxy S26+
|Black
|SM-S947BZKDEUB
|SM-S947BZKGEUB
|-
|White
|SM-S947BZWDEUB
|SM-S947BZWGEUB
|-
|Cobalt Violet
|SM-S947BZVDEUB
|SM-S947BZVGEUB
|-
|Sky Blue
|SM-S947BLBDEUB
|SM-S947BLBGEUB
|-
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|Black
|SM-S948BZKDEUB
|SM-S948BZKGEUB
|SM-S948BZKHEUB
|Black
(Enterprise Edition)
|SM-S948BZKDEEB
|-
|-
|White
|SM-S948BZWEUB
|SM-S948BZWGEUB
|SM-S948BZWHEUB
|Cobalt Violet
|SM-S948BZVDEUB
|SM-S948BZVGEUB
|SM-S948BZVHEUB
|Sky Blue
|SM-S948BLBDEUB
|SM-S948BLBGEUB
|SM-S948BLBHEUB
Ожидается, что Samsung официально презентует свою новую линейку Galaxy S26 уже 25 февраля, тогда как в продажу новинки должны поступить в первой половине марта.