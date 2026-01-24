Новинки имеют ряд преимуществ.

Компания CATL расширяет ассортимент своих тяговых аккумуляторов, выпустив первую коммерческую натрий-ионную батарею, которая обеспечит работоспособность электромобилей в условиях низких температур, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/CATL

Сообщается, что натрий-ионная аккумуляторная батарея Tianxing II от CATL, предназначенная для коммерческих электромобилей, способна работать при температуре до -40 °C, теряя всего 10 % своей ёмкости, а также заряжаться при -30 °C. Отмечается, что для производства таких аккумуляторов используется натрий, который отличается от применяемого в ряде батарей лития рядом преимуществ, в том числе меньшей летучестью, что повышает безопасность в случае аварий, а также сохранением проводимости материала при понижении температуры практически на том же уровне.

Кроме того, новая натрий-ионная батарея производства CATL характеризуется плотностью энергии, достигающей 175 Вт·ч/кг, что, как утверждается, превышает показатели аналогичных аккумуляторов почти в два раза и сопоставимо с литий-железо-фосфатными (LFP) батареями.

Новые батареи CATL выполняются в различных вариантах, в том числе в виде версий с большой ёмкостью (253 кВт·ч), обеспечивающих запас хода до 800 км, а также с быстрой зарядкой всего за 18 минут.