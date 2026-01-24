Сайт Конференция
breaking-news
Первые коммерческие натрий-ионные батареи CATL сохраняют 90% ёмкости при температуре -40°C
Новинки имеют ряд преимуществ.

Компания CATL расширяет ассортимент своих тяговых аккумуляторов, выпустив первую коммерческую натрий-ионную батарею, которая обеспечит работоспособность электромобилей в условиях низких температур, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/CATL

Сообщается, что натрий-ионная аккумуляторная батарея Tianxing II от CATL, предназначенная для коммерческих электромобилей, способна работать при температуре до -40 °C, теряя всего 10 % своей ёмкости, а также заряжаться при -30 °C. Отмечается, что для производства таких аккумуляторов используется натрий, который отличается от применяемого в ряде батарей лития рядом преимуществ, в том числе меньшей летучестью, что повышает безопасность в случае аварий, а также сохранением проводимости материала при понижении температуры практически на том же уровне.

Кроме того, новая натрий-ионная батарея производства CATL характеризуется плотностью энергии, достигающей 175 Вт·ч/кг, что, как утверждается, превышает показатели аналогичных аккумуляторов почти в два раза и сопоставимо с литий-железо-фосфатными (LFP) батареями.

Новые батареи CATL выполняются в различных вариантах, в том числе в виде версий с большой ёмкостью (253 кВт·ч), обеспечивающих запас хода до 800 км, а также с быстрой зарядкой всего за 18 минут.

#catl
Источник: notebookcheck.net
Сейчас обсуждают

serascer
07:05
Ну было время, что Крым был в подчинении Москвы еще до того, как его Российская империя окончательно захватила. Это так же как Русь была в подчинении Орды. Замечу не ЧАСТЬЮ Орды, а в подчинении. Русь ...
Редкую английскую карту России 1676 года выставили на торги в Петербурге
Михаил Авраменко
06:51
От всей души порадуемся за деградацию бриташек!
Треть школьников в Британии в возрасте 4–5 лет не умеют читать книги и пытаются «свайпать» страницы
Георгий Юшкевич
05:32
Компаниям типа Sony нужно не консоль вам продать, а поселить вас в экосистему. Там вы будете покупать игры, с которых Sony получает отчисления. Вы захотите всякие контроллеры и другие аксессуары. Опла...
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Роман Семенихин
05:28
У AMD как обычно нечем ответить
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA купил родителям «самый дорогой в мире» Mercedes
Георгий Юшкевич
05:25
Есть процессы, которые делают разработку игр дешевле. Тот же самый ИИ, например. Лучи, при отказе от традиционного освещения, тоже сделают разработку легче. Другое дело, что условный nextgen действите...
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Главврач ПНД "Три кукушки ",где лечат шиза Чимбала
05:13
Чимба -давно не показывали тебя .стучи админчикам быстрее
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Главврач ПНД "Три кукушки ",где лечат шиза Чимбала
05:09
У нас нормальный интернет.Он от санитаров прячется по Пуще и недоумевает .а что у меня плохой инет.
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Главврач ПНД "Три кукушки ",где лечат шиза Чимбала
05:06
>>Ведь я же использую Linux в качестве операционной системы, а линуксоидные репозитории Debian 12 весят больше 160 гигабайт. Даже один раздел репозитория Main в виде исходных кодов весит 86 гигабайт. ...
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Георгий Юшкевич
05:06
Ну не "более чем в 3 раза", конечно. Процентов на 30-40 обесценился. Очевидно, что цена на видеокарты выросла не только из-за инфляции.
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Николай Тищенко
05:04
Дешёвых офисных n100/n305 больше не будет? 😥
Intel сокращает производство процессоров для ПК из-за приоритетности развития ИИ
