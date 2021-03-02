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Интересные товары с Aliexpress до 10 долларов: дезинфектор, вентилятор для ПК и другие

Приветствую вас, мои читатели. Сегодня я нашла для вас несколько интересных, и, конечно же, полезных товаров с сайта Aliexpress. Давайте узнаем о них подробнее.
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Вентилятор для ПК

Открывает подборку вентилятор для ПК. Вентилятор можно выбрать с различными подсветками, а работает он довольно тихо. Вентилятор не сильно мощный, но за свою цену очень хорошо справляется со своим назначением. У товара более 1500 отзывов.

Цена US $1.62 - 8.63

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Компрессионные носки

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А далее удобные компрессионные носки. Носки можно надевать во время занятий спортом, во время бега. Носки влагоотводящие, имеют специальную сетку, чтоб кожа дышала. Такие носки так же можно носить после травм голеностопа или пальцев на ногах. Цена очень приятная.

Цена US $2.12

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Летняя балаклава

Летняя балаклава отличная находка для мотоциклистов и велосипедистов. Ткань тонкая и дышащая, но убережет лицо и голову от сильного ветра. Также, такую балаклаву удобно надевать под шлем перед поездками. Отзывов более 300.

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Цена US $6.28 - 7.73

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Спортивный топ

А это спортивный топ для женщин. Топ крепкий и хорошо сидит. В нем удобно бегать, заниматься спортом, или просто гулять. Легко стирается, качественная ткань, есть четыре разных размера на выбор. Так же топ выглядит очень стильно. Отзывов у товара более 500.

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Цена US $7.46

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Паровой дезинфектор

А этот товар пригодится в каждом доме. Это паровой дезинфектор. Все что нужно – это налить внутрь любой жидкий санитайзер, и потом поднести руку к дезинфектору, а он распылит на ваши руки антисептик. Так можно обрабатывать любые предметы. Объем дезинфектора – 100 мл. Дезинфектор маленький и компактный, можно ставить где угодно – лучше всего на входе в квартиру.

Цена US $6.57

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Форма для льда

А это интересные формы для льда. При замерзании вода в этой форме превратится в ледяные черепа. Форма рассчитана на четыре небольших черепа. В форме так же можно делать мармелад, шоколадные конфеты, желе и т.д. У товара более 1200 отзывов.

Цена от US $1.21

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Рабочие перчатки

Далее очень качественные перчатки. Перчатки предназначены для большинства ремонтных, строительных и других работ. Перчатки плотные и изготовлены таким образом, что не порвутся после множества применений. Цена хорошая, у продавца есть пять разных размеров перчаток, а отзывов более 600.

Цена US $2.90 - 4.20

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Маски с принтом

Замыкают подборку наборы масок с принтом. По всему миру до сих пор действует масочный режим, и какие только картинки не печатают на масках. Эти наборы масок с принтом бэтмена. Выглядят очень стильно. Можно выбрать 10, 20, 50, 100 или 200 штук. Маски рассчитаны для взрослых, и стоит учитывать, что это одноразовые маски.

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Цена от US $3.89

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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

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Antichrist
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LoL
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Bare_Metal
02:15
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Antichrist
02:15
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Antichrist
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Я бы с радостью посмотрел на твои рассуждения о рынке, если-бы такая-же ситуация происходила-бы с тем видом товаров, в котором нуждаешься конкретно ты...
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Bare_Metal
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