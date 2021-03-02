Открывает подборку вентилятор для ПК. Вентилятор можно выбрать с различными подсветками, а работает он довольно тихо. Вентилятор не сильно мощный, но за свою цену очень хорошо справляется со своим назначением. У товара более 1500 отзывов.

Цена US $1.62 - 8.63

Перейти в магазин

реклама

А далее удобные компрессионные носки. Носки можно надевать во время занятий спортом, во время бега. Носки влагоотводящие, имеют специальную сетку, чтоб кожа дышала. Такие носки так же можно носить после травм голеностопа или пальцев на ногах. Цена очень приятная.

Цена US $2.12

Перейти в магазин

Летняя балаклава отличная находка для мотоциклистов и велосипедистов. Ткань тонкая и дышащая, но убережет лицо и голову от сильного ветра. Также, такую балаклаву удобно надевать под шлем перед поездками. Отзывов более 300.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Цена US $6.28 - 7.73

Перейти в магазин

А это спортивный топ для женщин. Топ крепкий и хорошо сидит. В нем удобно бегать, заниматься спортом, или просто гулять. Легко стирается, качественная ткань, есть четыре разных размера на выбор. Так же топ выглядит очень стильно. Отзывов у товара более 500.

реклама

Цена US $7.46

Перейти в магазин

А этот товар пригодится в каждом доме. Это паровой дезинфектор. Все что нужно – это налить внутрь любой жидкий санитайзер, и потом поднести руку к дезинфектору, а он распылит на ваши руки антисептик. Так можно обрабатывать любые предметы. Объем дезинфектора – 100 мл. Дезинфектор маленький и компактный, можно ставить где угодно – лучше всего на входе в квартиру.

Цена US $6.57

Перейти в магазин

А это интересные формы для льда. При замерзании вода в этой форме превратится в ледяные черепа. Форма рассчитана на четыре небольших черепа. В форме так же можно делать мармелад, шоколадные конфеты, желе и т.д. У товара более 1200 отзывов.

Цена от US $1.21

Перейти в магазин

Далее очень качественные перчатки. Перчатки предназначены для большинства ремонтных, строительных и других работ. Перчатки плотные и изготовлены таким образом, что не порвутся после множества применений. Цена хорошая, у продавца есть пять разных размеров перчаток, а отзывов более 600.

Цена US $2.90 - 4.20

Перейти в магазин

Замыкают подборку наборы масок с принтом. По всему миру до сих пор действует масочный режим, и какие только картинки не печатают на масках. Эти наборы масок с принтом бэтмена. Выглядят очень стильно. Можно выбрать 10, 20, 50, 100 или 200 штук. Маски рассчитаны для взрослых, и стоит учитывать, что это одноразовые маски.

реклама





Цена от US $3.89

Перейти в магазин

Еще больше товаров со скидками

реклама

Переходи и подписывайся на мой Телеграмм канал, там еще больше интересного!

Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.