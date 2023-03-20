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Впечатления от бета-теста Diablo lV

17 марта астрологи объявили неделю начала бета-теста Diablo lV. Количество рухнувших серверов и подорванных пуканов увеличилось втрое.
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Ну что же мои нехорошие противнюшечки, присаживайтесь. Сегодня на разделочном чурбаке у нас бета-тестирование "новинки от Близзард", которая в разработке с 2013г и которую не знают с какого конца разрабатывать - Diablo lV.

Системные требования

Пожалуй начнем с самого простого

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Вот мы и дожили до момента, когда ФХ стал процессором затычкой для 30фпс в 720р/Низкие.

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  Как видите, ФХ уже давно дышит на ладан, но 720р/Низкие 30фпс - это уже серьезно. А значит у игры серьезные проблемы с оптимизацией.

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Обратите внимание на этот скрин, а именно - на потребление памяти. И правда, что такое какие-то жалкие 38Гб, ведь у пользователя установлено 64Гб! Дьябло 3 тоже была охоча до оперативной памяти :

 Размер беты тоже впечатляет - 83-85Гб, хотя в Системных требованиях указаны 45Гб :)

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Ваши компьютеры готовы к такому стресс-тесту ?

Локализация и графика


Озвучка в игре только английская, при этом возникает ощущение, что ее записывали в состоянии дикого бодуна - настолько она растянутая и унылая. Субтитры и описание предметов лишь частично переведены на русский язык - ситуация напоминает "релиз" Wolcen:Lords of Mayhem, правда ту игру делал коллектив из трех человек.

  Русский текст перемежается с английским. Успеют ли до релиза ? Навряд ли. Теперь понимаете ПОЧЕМУ прессе было запрещено записывать собственные видео на закрытом тестировании осенью ? Потому что тогда игра была в состоянии пре-альфы.

3840х2160/Максимальные

Да и графика очень сильно напоминает вышеупомянутый Wolcen.

2560х1440/Высокие-Максимальные

3840х2160/Максимальные

 Если верить отзывам/комментариям, то Дьябло 4 - это Дьябло 3 с текстурами повышенной четкости. Хотя если играть в 1440р/2160р - то разница в графике между играми минимальна. Если быть честным, то графика Дьябло 4 - это 100500 оттенков унылого. И если вы смотрели трансляции с раннего доступа Открытой беты, то из локации Киовашада торчат уши... ассетов Вестмарша. А это уже о многом говорит - игра собирается в большой спешке.

Интерфейс и геймплей

  На тесте были доступны 3 класса из 5, недоступными были Некромант и Друид.

Пол отменен. Отныне у вас не пол, а...телосложение, LOL !

 Редактор персонажа откровенно убогий. Даже редактор в Киберпанке 2077 был куда как интереснее, не говоря уже про редактор персонажа в Wolcen, Succubus и She Will Punish Them. Это я предвзят?! А попробуйте создать волшебницу с большими голубыми глазами (в стиле анимэ) и двумя "высшими образованиями" 7-го размера.

   Обратите внимание на шрифты - они ужасны и нечитабельны. Да, глаза вас не обманывают, во время теста будут доступны только 2 первые сложности.

  Емкость рюкзака в сравнении с Дьябло 3 стала меньше. Внимание, аксессуары (кольца/амулеты) теперь занимают полный слот, а не половину, как в Дьябло 3. Обратите внимание, что в игре появился крафт, по типу Undecember.

В игру ввели уклонение, добавили рывок (слева вверху над сферой Маны). КДР составляет 5сек. Зелье маны удалено из игры, мана регенерирует сама, но ее запаса хватает на 3-4 залпа.

Карта стала непрозрачной. Франшиза Дьябло утратила одну из своих фишек.

 В игре вам будут встречаться подсказки в стиле КЭПа, вызывающие приступ жесткого фэйспалма.

Характеристики героя теперь повышаются автоматически при получении уровня, а также при помощи Алтаря Лилит.

Вам было скучно со старой системой фарма и крафта в Дьябло 3 ? Получите новую систему, распишитесь, заткнитесь и больше никогда не нойте. Если раньше Дьябла была про фарм порталов, то теперь она стала типичной ММО - чтобы апнуть свою амуницию, вам придется здорово побегать и пособирать различные компоненты для крафта. Вот только есть одно НО...Их ограниченное количество на неделю (и естественно куда меньшее, чем вам нужно). Хотите больше - покупайте боевой пропуск (и не один). Система монетизации пришла в Дьябло 4 прямиком из Дьябло Иммортал. Ну...вы поняли. Платная игра (за жалкие 70-100 баксов) + обязательный донат каждый сезон в 40-120 баксов (если ты конечно хочешь играть).

Даже такая донатопомойка, как Genshin Impact скромно курит в сторонке, рядом с Дьябло 4 - в этом клоне Зельды можно относительно легко выбить то, что тебе нужно и апнуть на максимальный уровень как персонажа, так его экипировку.

   В игре появились Испытания на время и побочные квесты ! Не прошло и ста лет с выхода Зельды и Сакред...

  Оболы - это валюта для Игры.

  Открытый мир в игре откровенно пустой. Вы можете бежать минуты 2-3 и не встретить ни одного моба. При этом, если встретите, то не более 2-4 штук. А это чтобы на консолях не лагало :) К слову от тех толп, что есть в Дьябло 3 всек известные вам консоли - ПС3/ПС4/ПС5 и все ХВОХ от 360 периодически уходят в дикий нокаут с вылетом на Рабочий Стол или зависанием игры. К слову Дьябло 3 идет на ПС4 в среднем с 15-20фпс и фризами. Консоли продвигают игры...

И немного спойлеров. Сюжет в игре копирует таковой из Дьябло 2, только вместо Тёмного Странника - Лилит. А остальное - вы уже знаете сами, особенно если играли в Дьябло 2.

Проблемы и мемы

 Жаждущих было так много, что войти в игру смогли не только лишь все. Точнее мало кому это удалось.

К слову Виталик и Миша провели опрос на стриме - "Какая игра лучше - Д3 или Д4?" Победила Д3 с 62% голосов.

  Да, время идет, а близзард не меняется. Обеспечить нормальный доступ к игре, без лагов ? Размечтались... "Ошибка 37" тоже была - посетила нескольких игроков и даже стримеров - они были "очень счастливы". В этот момент температура нашей планеты повысилась примерно на 5°С.

 Также в игре отмечаются постоянные проблемы с подгрузкой локаций - они грузятся ооочччень медленно - как мысли в голову с дикого недоперепоя. Даже ссд не помогает - это собственно проблема движка игры и скорее всего еще одно доказательство, что игра на движке от Дьябло 3.

"Бег на месте общеукрепляющий" - В.С.Высоцкий


  Если вы купили игру на ру/рб аккаунт или вам на этот аккаунт ее подарили, то игра на нем не будет работать. Даже через костыль, описанный на noob-club. Собственно несколько русскоязычных блогеров, попробовавших применить этот костыль сказали о его безрезультативности - дальше Меню вас не пустит. Техподдержка заявила, что они знают об этом костыле и скоро он перестанет работать :)

Итак, что у нас в итоге :

- Вечные сетевые проблемы

- Неадекватная стоимость

- Боевой пропуск из Дьябло Иммортал (если хочешь нормально играть) - 2 бесплатных + 4 платных! Pay-to-Win и PayWall тоже присутствуют.

- Спустя 19 лет с выхода Сакред в Кампании Дьябло появились побочные задания ! Урра товарищи !

- Карту сделали непрозрачной

- Систему развития скопировали с ПОЕ/Сакред 2 

- Ресурсы для крафта очень ограничены и в игре действует принцип как в Дьябло 2 - "Кто первый - того и тапки". Но вы ведь так слезно в течении последних 12 лет об этом просили разработчиков... Так что не нойте.

- Пустой открытый мир - мобов очень мало - по 2-3 моба на квадратную локацию. Зато открытый мир. Зато ММО.

- Старый движок и его проблемы - долгие подгрузки локаций. "Бесшовный открытый мир" - это только в фантазиях разработчиков.

- Графика - 100500 оттенков унылого. Crysis и Wolcen могут спать спокойно - близзард еще не скоро научаться в ГРАФОН. Да и движок Дьяблы это явно не CryEngine/Unreal Engine (4/5).

- Локализация... Такое ощущение, что ее делали в потайном пабе времен Сухого Закона эстонцы и финны.

- Системные требования - про те, что написаны на оф.сайте - плюнуть и забыть.

Минимальные системные требования:

  • Процессор - i5-4460(4690) / R3-1300X
  • Оперативная память - 16Гб
  • Видеокарта - GTX970 / RX570
  • Накопитель - SSD 85Гб свободного места

Рекомендуемые системные требования:

  • Процессор - i5-10400(12400) / R7-3700(R5-5600)
  • Оперативная память - 32Гб
  • Видеокарта - RTX2060(3060) / RX6600(6700)
  • Накопитель - SSD 85Гб свободного места

- Операционная система - Windows 10x64

- Широкополосный доступ

Это куда более реалистичные данные для нормальной игры (если вы действительно захотите в нее играть).

Многие адекватные журналисты и игроки сходятся во мнении, что не стоит делать предзаказ на Дьябло 4. По крайней мере на текущий момент игра не стоит своих денег, за нее даже 20 баксов уже много (с учетом того СКОЛЬКО ее разрабатывают). Ждите релиза и первых патчей, а уже потом смотрите - нужна она вам или нет.

Капустный салат!

 А вот это - очень жыыыррнный намек на взаимоотношения близзард и фанатов Дьябло. Ничего личного - просто шутка в игре от поляков. Так что принимайте решение мудро.

  И будьте вежливы между собой в комментариях - хамство не сделает вас авторитетнее, зато уронит в глазах окружающих.


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